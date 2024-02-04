Говяжий язык – это деликатес, который может стать основой многих закусок и горячих блюд. Его можно варить, заливать холодцом, запекать, готовить с ним супы и салаты, – и это не весь исчерпывающий перечень. Однако в каждом рецепте есть свои тонкости технологии, без которых не получится вкусного блюда. Поэтому мы постарались собрать только самые удачные проверенные рецепты для отличного результата.

Отварной говяжий язык в кастрюле

Отварной говяжий язык в кастрюле – это первый и самый простой способ приготовления. Во-первых, необходимо запастись достаточным количеством для варки. Если вы решили приготовить салат с языком, то варить его лучше накануне. Во-вторых, необходимо соблюсти технологию варки и смену воды.

Ингредиенты –+1 порц.

Говяжий язык 1.3 кг

Лавровый лист 5 шт.

Морковь 200 гр.

Соль 2 ст.л.

Лук репчатый 500 гр.

Перец чёрный горошек 12 шт.

Зелень для подачи

Вода 6 л.

Шаги 150 мин.

Как вкусно приготовить говяжий язык? Подготовьте язык, овощи и специи. Хорошо промойте проточной водой говяжий язык, положите его в объемную емкость и замочите на полчаса. После этого еще раз промойте под краном. В кастрюлю влейте 2 литра воды, поставьте емкость на огонь и доведите ее до кипения. В кипящую воду положите язык. После того как вода закипит повторно, варите язык 20 минут на среднем огне. Параллельно в чайнике закипятите еще 2 литра воды. Воду, в которой варился язык, слейте. Кастрюлю ополосните, снова положите в нее язык и залейте 2 литрами кипятка. Доведите воду до кипения и варите язык в течение часа на небольшом огне. Лук и морковку очистите и разрежьте пополам. В бульон с языком добавьте овощи, перец горошком и лавровый лист, продолжайте варить еще 20-25 минут. После этого всыпьте соль, перемешайте и готовьте язык еще полчаса. Извлеките говяжий язык из бульона и опустите в очень холодную воду на 7-8 минут. Бульон оставьте в кастрюле. Достаньте вареный язык из воды и очистите его от верхнего слоя. При перепаде температур кожа легко снимается. Положите вареный язык обратно в бульон и проварите на минимальном огне 15-20 минут. Выключите плиту и оставьте язык в бульоне до полного остывания. Вареный говяжий язык можно подавать в качестве нарезки или добавлять в различные закуски. Приятного аппетита!

Заливное из говяжьего языка

Заливное из говяжьего языка – это очень популярное блюдо для больших праздничных застолий. Еще бы, оно вкусное, легкое и, что немаловажно, – оригинально и красиво смотрится на столе. Для яркого вида в заливное можно добавить различные вареные овощи и свежую зелень.

Время готовки: 4-5 ч.

Время приготовления: 50 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Язык говяжий – 1 шт.

Желатин быстрорастворимый – 50 гр.

Морковка – 1 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец черный горошком –10 шт.

Перец душистый горошком – 5-10 шт.

Соль – по вкусу

Петрушка – для украшения

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говяжий язык хорошо помойте. Лук и морковку очистите от шелухи и кожуры, и ополосните водой.

Шаг 2. Положите язык в кастрюлю, залейте его холодной водой. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите ее содержимое до кипения. При появлении пенки на поверхности бульона, воду слейте.

Шаг 3. Залейте язык свежей водой и доведите до кипения. Через полчаса добавьте лук, морковку и перец горшком. Варите язык на медленном огне под крышкой.

Шаг 4. Через 1,5-2 часа варки языка всыпьте соль и положите в бульон лавровый лист. Продолжайте варить до готовности. Готовый язык легко прокалывается ножом.

Шаг 5. Чтобы язык после варки легко чистился, из горячего бульона сразу переложите его в ледяную воду и оставьте его там на 3 минуты.

Шаг 6. Чистить начинайте с кончика языка. Затем положите язык в бульон, доведите до кипения, выключите плиту и оставьте его в таком виде до полного остывания.

Шаг 7. Бульон от говяжьего языка процедите через мелкое сито.

Шаг 8. Отмерьте полтора литра бульона, добавьте в него быстродействующий желатин, перемешайте и доведите до кипения, но не кипятите.

Шаг 9. Вареный язык нарежьте тонкими кусочками. Также для заливного можно использовать вареную морковку, красиво нарежьте ее. Петрушку помойте и оборвите листики с веточек.

Шаг 10. Теперь можно переходить к сборке заливного. Влейте немного бульона на дно формы, затем разложите кусочки языка, моркови и листики петрушки. Аккуратно влейте в форму оставшийся бульон.

Шаг 11. Уберите форму с заливным из говяжьего языка в холодильник, до полного застывания.

Шаг 12. Заливное подавайте на стол в качестве закуски. Оно станет настоящим украшением праздника. Приятного аппетита!

Отварной говяжий язык с луком и морковью в кастрюле

Отварной говяжий язык с луком и морковью в кастрюле получается вкусным и мягким. Овощи, несомненно, вносят свои оттенки вкуса, но также не стоит пренебрегать и пряными специями. По этому рецепту у вас получится отменная закуска из говяжьего языка.

Время готовки: 4 ч.

Время приготовления: 50-60 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

Морковка – 1 шт.

Язык говяжий – 1 шт.

Перец душистый горошком – 4 шт.

Корень сельдерея – 0,25 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный горошком – 6 шт.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все, что вам потребуется, указано в списке. Также подготовьте глубокую кастрюлю.

Шаг 2. Замочите язык на полчаса в холодной воде. После этого поскоблите его ножом и промойте от грязи и жира. Положите язык в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Первую воду слейте, ополосните кастрюлю, налейте чистую воду, закипятите ее и положите в кастрюлю язык, головку лука, морковку и корень сельдерея.

Шаг 3. Варите язык в течение 1,5-2 часов на медленном огне. После этого извлеките его из бульона и переложите в холодную воду. Затем очистите вареный язык от кожи.

Шаг 4. Кастрюлю с бульоном поставьте на умеренный огонь, посолите его. Положите в бульон язык и варите на медленном огне в течение 30 минут. Затем уберите кастрюлю с огня и дайте языку полностью остыть в бульоне.

Шаг 5. Вареный говяжий язык можно нарезать и подавать к столу с овощами и различными соусами. Приятного аппетита!

Салат с говяжьим языком и соленым огурцом

Салат с говяжьим языком и соленым огурцом – это великолепная закуска для будней и праздников. Салат получается сочным и нетяжелым, соленые огурцы добавляет ему приятную кислинку. Чтобы сделать закуску менее калорийной, вместо майонеза мы приготовим заправку из зелени и растительного масла.

Время готовки: 160 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Для варки говяжьего языка:

Лист лавровый – 1 шт.

Перец черный горшком – 6 шт.

Перец душистый горошком – 4 шт.

Для салата:

Огурцы соленые – 2 шт.

Картошка – 3 шт.

Язык говяжий – 1 шт.

Для соуса:

Петрушка – 6 веток

Чили стручковый – 0,5 шт.

Масло оливковое – 5 ст.л.

Уксус винный – 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты для салата. Картофель необходимо отварить в мундирах, а чтобы он не разварился, в воду добавьте немного растительного масла.

Шаг 2. В глубокую кастрюлю влейте воду, положите в нее вымытый говяжий язык, один лавровый лист, 4 горошины душистого и 6 горошин черного перца. Варите язык в течение 2-2,5 часов.

Шаг 3. Вареный язык переложите в ледяную воду и затем очистите его от кожи.

Шаг 4. Почистите картофель и нарежьте его кубиками. Соленые огурцы и вареный говяжий язык также нарежьте кубиками.

Шаг 5. Теперь можно переходить к приготовлению соуса. Петрушку помойте, крупно нарежьте и переложите в чашу блендера.

Шаг 6. Половинку стручка чили очистите от семян. Крупно нарежьте чили и зубчики чеснока, также отправьте в чашу блендера.

Шаг 7. Влейте 5 столовых ложек оливкового масла.

Шаг 8. Добавьте столовую ложку винного укуса и соль по вкусу. Пробейте эти ингредиенты в блендере до получения однородной массы.

Шаг 9. Сложите в миску нарезанный картофель, огурцы и язык, добавьте соус и хорошо перемешайте. Чтобы салат пропитался, оставьте его на 30-60 минут.

Шаг 10. Подавайте салат с говяжьим языком на стол в качестве закуски в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Отварной говяжий язык с луком

Отварной говяжий язык с луком – это популярная закуска. Вареный язык часто добавляют в разнообразные мясные нарезки и салаты. Такая любовь хозяек к этому продукту обусловлена не только его вкусовыми качествами, но и богатым содержанием витаминов, микро и макроэлементов.

Время готовки: 3 ч.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Лист лавровый – 1-2 шт.

Перец душистый горошком – 4 шт.

Язык говяжий – 500 гр.

Кориандр в зернах – 0,5 ч.л.

Перец черный горошком – 6 шт.

Лук – 1 шт.

Тмин – 0,5 ч.л.

Соль – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо помойте говяжий язык проточной водой от всех загрязнений.

Шаг 2. В кастрюлю влейте воду и закипятите ее. Выложите язык в кастрюлю и повторно доведите воду до кипения.

Шаг 3. После закипания слейте воду, кастрюлю обмойте, верните в нее язык и очищенную луковицу.

Шаг 4. Влейте в кастрюлю холодную воду и поставьте на огнь. Варите на медленном огне 1,5 часа. После этого добавьте все специи и готовьте еще час. Если язык готов, то при прокалывании ножом будет выделяться прозрачный сок.

Шаг 5. Готовый язык переложите из кастрюли в ледяную воду.

Шаг 6. Затем легко снимите кожу, начиная от кончика языка.

Шаг 7. Очищенный язык верните в бульон и проварите его еще 15 минут. Потом бульон можно использовать при варке супа.

Шаг 8. Говяжий язык остудите, затем нарежьте порционно и подавайте на стол в качестве закуски. Приятного аппетита!

Салат Оливье с говяжьим языком

Салат Оливье с говяжьим языком – это отличная закуска для особого случая. Конечно, говяжий язык лучше сварить заранее, так как на это уйдет приличное количество времени. Этот вариант салата Оливье несомненно порадует своим оригинальным и сбалансированным вкусом.

Время готовки: 4 ч. 5 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

Картошка – 250 гр.

Соль – по вкусу

Майонез – 100 гр.

Язык говяжий – 200 гр.

Морковка – 110 гр.

Огурец соленый – 110 гр.

Перец душистый горошком – по вкусу

Лист лавровый – по вкусу

Чеснок – по вкусу

Яйца – 4 шт.

Горошек консервированный – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говяжий язык необходимо варить в примерно 3,5 часа, длительность варки зависит от веса и состояния продукта. За полчаса до окончания варки добавьте лавровый лист, перец горошком и чеснок. Картофель, морковку и яйца также по отдельности отварите до готовности.

Шаг 2. Почистите картофель от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 3. Аналогичным образом поступите с вареной морковкой.

Шаг 4. Огурцы нарежьте кубиками такого же размера, как картофель и морковку.

Шаг 5. Вареные яйца очистите от скорлупы и нарежьте кубиками, отправьте нарезку в общую миску.

Шаг 6. С консервированного горошка слейте жидкость и выложите его в миску.

Шаг 7. Вареный говяжий язык нарежьте так же, как и остальные продукты. Пару больших кусочков оставьте для украшения закуски.

Шаг 8. Салат посолите и приправьте, добавьте майонез и перемешайте.

Шаг 9. Установите на плоскую тарелку кулинарное кольцо, выложите в него салат, утрамбуйте. Аккуратно уберите кольцо и украсьте салат Оливье кусочками вареного языка. Приятного аппетита!

Запеченный говяжий язык в фольге в духовке

Запеченный говяжий язык в фольге в духовке получается безумно вкусным и нежным. Такое блюдо оценят и обыватели, и настоящие гурманы. Подавать его можно в горячем и охлажденном виде, как в будние дни, так и на званое праздничное застолье.

Время готовки: 120 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Соус соевый – 70 мл.

Соль – по вкусу

Язык говяжий – 300 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Специи – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помимо говяжьего языка и специй понадобится плотная пищевая фольга. Говяжий язык необходимо предварительно отварить в течение получаса и пока он горячий, снять с него кожу.

Шаг 2. Положите язык в глубокую миску, влейте соевый соус, всыпьте соль и специи, через пресс выдавите очищенные зубчики чеснока. Оставьте язык мариноваться на 30-60 минут.

Шаг 3. Расстелите фольгу на ровной поверхности и подымите ее края кверху. На середину положите язык и полейте его маринадом. Затем плотно заверните язык в фольгу и положите сверток на противень. Запекайте говяжий язык при 200 градуса в течение часа.

Шаг 4. За 10 минут до готовности разверните фольгу и запекайте язык в открытом виде, чтобы он немного подрумянился.

Шаг 5. Запеченный говяжий язык остудите, нарежьте порционно и подавайте на стол в качестве закуски. Приятного аппетита!

Салат с говяжьим языком и грибами

Салат с говяжьим языком и грибами – это вкусный, сочный и нарядный, в самый раз для праздника. Своим богатым и ярким вкусом закуска с языком обязана продуманному составу и оригинальной заправке на основе майонеза и оливкового масла.

Время готовки: 25 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Грибы – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйца перепелиные – 3 шт.

Язык говяжий вареный – 200 гр.

Огурцы маринованные – 100 гр.

Рукола – 1 пучок

Помидоры черри – 3 шт.

Масло растительное – для жарки

Для заправки:

Сок лимонный – 1 ч.л.

Горчица – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Масло оливковое – 1 ст.л.

Хрен – 1 ч.л.

Майонез – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грибы можно взять любые на ваше усмотрение. Тонко нарежьте их и обжарьте на растительном масле до румяного цвета.

Шаг 2. Вареный говяжий язык нарежьте соломкой, маринованные огурчики – кружками, а репчатый лук – полукольцами.

Шаг 3. Все ингредиенты соедините в миске.

Шаг 4. В другой миске смешайте майонез, оливковое масло, лимонный сок, хрен и горчицу. Заправку посолите и приправьте перцем по вкусу.

Шаг 5. Руколу помойте, просушите на бумажных полотенцах и разложите на плоском блюде.

Шаг 6. На слой руколы положите смесь из вареного языка, грибов, огурцов и лука. Помидоры черри помойте и разрежьте пополам, разложите овощи по краю блюда. Перепелиные яйца сварите вкрутую, очистите и нарежьте дольками, добавьте их к закуске. Полейте салат из говяжьего языка и грибов заправкой и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Суп с говяжьим языком

Суп с говяжьим языком – это несомненно оригинальное первое блюдо, которое нечасто встречается в обыденном обеденном меню, но кушают его все с огромным удовольствием. Бульон на говяжьем языке получится вкусным, питательным и не очень жирным.

Время готовки: 2,5 ч.

Время приготовления: 35 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Для бульона:

Вода – 3 л.

Язык говяжий – 1,5 кг

Соль – по вкусу

Перец горошком – 0,5 ч.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Для супа:

Бульон от языка – 2,5 л.

Рис невареный – 2 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Язык говяжий вареный – 150 гр.

Капуста белокочанная – 200 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Морковка – 150 гр.

Картошка – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала помойте, поскоблите ножом язык и залейте его холодной водой. После этого еще раз его ополосните, положите в кастрюлю и залейте чистой водой. Доведите воду до кипения и слейте первый бульон в раковину.

Шаг 2. Обмойте язык и кастрюлю, снова залейте водой и поставьте вариться. Добавьте лавровый лист, горошины перца и соль. Когда бульон закипит, убавьте нагрев и варите язык в течение 2 часов.

Шаг 3. После варки сразу переложите язык в емкость с ледяной водой. Такой перепад температур позволит легко очистить язык от кожи.

Шаг 4. Часть вареного языка отрежьте для супа, остальную можно использовать в нарезках или сделать заливное.

Шаг 5. Бульон, в котором варился язык, процедите. Верните бульон на огонь, выложите в него промытую рисовую крупу и варите ее минут 10.

Шаг 6. Мелко нашинкуйте белокочанную капусту. Выложите ее в кастрюлю и варите вместе с рисом в течение 10 минут.

Шаг 7. Картофель нарежьте небольшими брусочками, выложите в кастрюлю и варите 5-7 минут.

Шаг 8. Мелко нарежьте луковицу, морковку натрите на крупной терке. Обжарьте овощи до мягкости и отправьте зажарку в суп вместе с картошкой.

Шаг 9. Также сразу можно выложить в суп нарезанный кубиками вареный говяжий язык. Варите суп до готовности картофеля.

Шаг 10. Суп с говяжьим языком разлейте по тарелкам, украсьте свежей зеленью и подавайте на обед. Приятного аппетита!

Рулетики из говяжьего языка

Рулетики из говяжьего языка – это замечательная, интересная на вид и приятная по вкусу закуска. Язык лучше сварить заблаговременно, чтобы он успел остыть, а сами рулеты формируются очень быстро. Причем варианты начинки могут быть разными, мы расскажем только об одной.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 10.

Ингредиенты:

Огурец свежий – 250-300 гр.

Язык говяжий вареный – 500 гр.

Соль – по вкусу

Сыр сливочный – 300 гр.

Укроп – 30 гр.

Лук зеленый – 30 гр.

Хрен – 2 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу

Кипяток – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вареный говяжий язык нарежьте тонкими продольными кусочками.

Шаг 2. Оставьте перышки зеленого лука длиной по 15 сантиметров. Белую часть лука нарежьте и добавьте в сливочный сыр.

Шаг 3. В миску влейте стакан кипятка и опустите в него перья зеленого лука, выдержите их в течение 10 секунд, затем просушите их на бумажных полотенцах.

Шаг 4. Укроп мелко порубите ножом. Смешайте сливочный сыр с хреном и укропом. Массу посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 5. Помойте огурцы и нарежьте их тонкими полосками вдоль.

Шаг 6. Все готово, можно переходить к сборке рулетов. На полоску огурца кладите говяжий язык, намазывайте на него толстый слой намазки из сливочного сыра. Затем сворачивайте плотные рулеты и завязывайте их перьями лука. Закуску укройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 15 минут или несколько часов, все зависит от того, каким количеством времени вы располагаете.

Шаг 7. Рулеты из говяжьего языка очень аппетитно смотрятся на столе. Приятного аппетита!