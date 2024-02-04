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Говяжий язык

На чтение: 14 минут
Говяжий язык

Говяжий язык – это деликатес, который может стать основой многих закусок и горячих блюд. Его можно варить, заливать холодцом, запекать, готовить с ним супы и салаты, – и это не весь исчерпывающий перечень. Однако в каждом рецепте есть свои тонкости технологии, без которых не получится вкусного блюда. Поэтому мы постарались собрать только самые удачные проверенные рецепты для отличного результата.

Отварной говяжий язык в кастрюле

Отварной говяжий язык в кастрюле – это первый и самый простой способ приготовления. Во-первых, необходимо запастись достаточным количеством для варки. Если вы решили приготовить салат с языком, то варить его лучше накануне. Во-вторых, необходимо соблюсти технологию варки и смену воды.

Говяжий язык

Ингредиенты –+1 порц.

  • Говяжий язык 1.3 кг
  • Лавровый лист 5 шт.
  • Морковь 200 гр.
  • Соль 2 ст.л.
  • Лук репчатый 500 гр.
  • Перец чёрный горошек 12 шт.
  • Зелень  для подачи
  • Вода 6 л.

Шаги 150 мин.

  1. Говяжий язык

    Как вкусно приготовить говяжий язык? Подготовьте язык, овощи и специи.

  2. Говяжий язык

    Хорошо промойте проточной водой говяжий язык, положите его в объемную емкость и замочите на полчаса. После этого еще раз промойте под краном.

  3. Говяжий язык

    В кастрюлю влейте 2 литра воды, поставьте емкость на огонь и доведите ее до кипения. В кипящую воду положите язык.

  4. Говяжий язык

    После того как вода закипит повторно, варите язык 20 минут на среднем огне. Параллельно в чайнике закипятите еще 2 литра воды.

  5. Говяжий язык

    Воду, в которой варился язык, слейте. Кастрюлю ополосните, снова положите в нее язык и залейте 2 литрами кипятка. Доведите воду до кипения и варите язык в течение часа на небольшом огне.

  6. Говяжий язык

    Лук и морковку очистите и разрежьте пополам.

  7. Говяжий язык

    В бульон с языком добавьте овощи, перец горошком и лавровый лист, продолжайте варить еще 20-25 минут.

  8. Говяжий язык

    После этого всыпьте соль, перемешайте и готовьте язык еще полчаса.

  9. Говяжий язык

    Извлеките говяжий язык из бульона и опустите в очень холодную воду на 7-8 минут. Бульон оставьте в кастрюле.

  10. Говяжий язык

    Достаньте вареный язык из воды и очистите его от верхнего слоя. При перепаде температур кожа легко снимается.

  11. Говяжий язык

    Положите вареный язык обратно в бульон и проварите на минимальном огне 15-20 минут. Выключите плиту и оставьте язык в бульоне до полного остывания.

  12. Говяжий язык

    Вареный говяжий язык можно подавать в качестве нарезки или добавлять в различные закуски. Приятного аппетита!

Заливное из говяжьего языка

Заливное из говяжьего языка – это очень популярное блюдо для больших праздничных застолий. Еще бы, оно вкусное, легкое и, что немаловажно, – оригинально и красиво смотрится на столе. Для яркого вида в заливное можно добавить различные вареные овощи и свежую зелень.

Время готовки: 4-5 ч.

Время приготовления: 50 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Язык говяжий – 1 шт.
  • Желатин быстрорастворимый – 50 гр.
  • Морковка – 1 шт.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Перец черный горошком –10 шт.
  • Перец душистый горошком – 5-10 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Петрушка – для украшения

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говяжий язык хорошо помойте. Лук и морковку очистите от шелухи и кожуры, и ополосните водой.

Говяжий язык

Шаг 2. Положите язык в кастрюлю, залейте его холодной водой. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите ее содержимое до кипения. При появлении пенки на поверхности бульона, воду слейте.

Говяжий язык

Шаг 3. Залейте язык свежей водой и доведите до кипения. Через полчаса добавьте лук, морковку и перец горшком. Варите язык на медленном огне под крышкой.

Говяжий язык

Шаг 4. Через 1,5-2 часа варки языка всыпьте соль и положите в бульон лавровый лист. Продолжайте варить до готовности. Готовый язык легко прокалывается ножом.

Говяжий язык

Шаг 5. Чтобы язык после варки легко чистился, из горячего бульона сразу переложите его в ледяную воду и оставьте его там на 3 минуты.

Говяжий язык

Шаг 6. Чистить начинайте с кончика языка. Затем положите язык в бульон, доведите до кипения, выключите плиту и оставьте его в таком виде до полного остывания.

Говяжий язык

Шаг 7. Бульон от говяжьего языка процедите через мелкое сито.

Говяжий язык

Шаг 8. Отмерьте полтора литра бульона, добавьте в него быстродействующий желатин, перемешайте и доведите до кипения, но не кипятите.

Говяжий язык

Шаг 9. Вареный язык нарежьте тонкими кусочками. Также для заливного можно использовать вареную морковку, красиво нарежьте ее. Петрушку помойте и оборвите листики с веточек.

Говяжий язык

Шаг 10. Теперь можно переходить к сборке заливного. Влейте немного бульона на дно формы, затем разложите кусочки языка, моркови и листики петрушки. Аккуратно влейте в форму оставшийся бульон.

Говяжий язык

Шаг 11. Уберите форму с заливным из говяжьего языка в холодильник, до полного застывания.

Говяжий язык

Шаг 12. Заливное подавайте на стол в качестве закуски. Оно станет настоящим украшением праздника. Приятного аппетита!

Говяжий язык

Отварной говяжий язык с луком и морковью в кастрюле

Отварной говяжий язык с луком и морковью в кастрюле получается вкусным и мягким. Овощи, несомненно, вносят свои оттенки вкуса, но также не стоит пренебрегать и пряными специями. По этому рецепту у вас получится отменная закуска из говяжьего языка.

Время готовки: 4 ч.

Время приготовления: 50-60 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

  • Морковка – 1 шт.
  • Язык говяжий – 1 шт.
  • Перец душистый горошком – 4 шт.
  • Корень сельдерея – 0,25 шт.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец черный горошком – 6 шт.
  • Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все, что вам потребуется, указано в списке. Также подготовьте глубокую кастрюлю.

Говяжий язык

Шаг 2. Замочите язык на полчаса в холодной воде. После этого поскоблите его ножом и промойте от грязи и жира. Положите язык в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Первую воду слейте, ополосните кастрюлю, налейте чистую воду, закипятите ее и положите в кастрюлю язык, головку лука, морковку и корень сельдерея.

Говяжий язык

Шаг 3. Варите язык в течение 1,5-2 часов на медленном огне. После этого извлеките его из бульона и переложите в холодную воду. Затем очистите вареный язык от кожи.

Говяжий язык

Шаг 4. Кастрюлю с бульоном поставьте на умеренный огонь, посолите его. Положите в бульон язык и варите на медленном огне в течение 30 минут. Затем уберите кастрюлю с огня и дайте языку полностью остыть в бульоне.

Говяжий язык

Шаг 5. Вареный говяжий язык можно нарезать и подавать к столу с овощами и различными соусами. Приятного аппетита!

Говяжий язык

Салат с говяжьим языком и соленым огурцом

Салат с говяжьим языком и соленым огурцом – это великолепная закуска для будней и праздников. Салат получается сочным и нетяжелым, соленые огурцы добавляет ему приятную кислинку. Чтобы сделать закуску менее калорийной, вместо майонеза мы приготовим заправку из зелени и растительного масла.

Время готовки: 160 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Для варки говяжьего языка:

  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Перец черный горшком – 6 шт.
  • Перец душистый горошком – 4 шт.

Для салата:

  • Огурцы соленые – 2 шт.
  • Картошка – 3 шт.
  • Язык говяжий – 1 шт.

Для соуса:

  • Петрушка – 6 веток
  • Чили стручковый – 0,5 шт.
  • Масло оливковое – 5 ст.л.
  • Уксус винный – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты для салата. Картофель необходимо отварить в мундирах, а чтобы он не разварился, в воду добавьте немного растительного масла.

Говяжий язык

Шаг 2. В глубокую кастрюлю влейте воду, положите в нее вымытый говяжий язык, один лавровый лист, 4 горошины душистого и 6 горошин черного перца. Варите язык в течение 2-2,5 часов.

Говяжий язык

Шаг 3. Вареный язык переложите в ледяную воду и затем очистите его от кожи.

Говяжий язык

Шаг 4. Почистите картофель и нарежьте его кубиками. Соленые огурцы и вареный говяжий язык также нарежьте кубиками.

Говяжий язык

Шаг 5. Теперь можно переходить к приготовлению соуса. Петрушку помойте, крупно нарежьте и переложите в чашу блендера.

Говяжий язык

Шаг 6. Половинку стручка чили очистите от семян. Крупно нарежьте чили и зубчики чеснока, также отправьте в чашу блендера.

Говяжий язык

Шаг 7. Влейте 5 столовых ложек оливкового масла.

Говяжий язык

Шаг 8. Добавьте столовую ложку винного укуса и соль по вкусу. Пробейте эти ингредиенты в блендере до получения однородной массы.

Говяжий язык

Шаг 9. Сложите в миску нарезанный картофель, огурцы и язык, добавьте соус и хорошо перемешайте. Чтобы салат пропитался, оставьте его на 30-60 минут.

Говяжий язык

Шаг 10. Подавайте салат с говяжьим языком на стол в качестве закуски в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Говяжий язык

Отварной говяжий язык с луком

Отварной говяжий язык с луком – это популярная закуска. Вареный язык часто добавляют в разнообразные мясные нарезки и салаты. Такая любовь хозяек к этому продукту обусловлена не только его вкусовыми качествами, но и богатым содержанием витаминов, микро и макроэлементов.

Время готовки: 3 ч.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Лист лавровый – 1-2 шт.
  • Перец душистый горошком – 4 шт.
  • Язык говяжий – 500 гр.
  • Кориандр в зернах – 0,5 ч.л.
  • Перец черный горошком – 6 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Тмин – 0,5 ч.л.
  • Соль – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо помойте говяжий язык проточной водой от всех загрязнений.

Говяжий язык

Шаг 2. В кастрюлю влейте воду и закипятите ее. Выложите язык в кастрюлю и повторно доведите воду до кипения.

Говяжий язык

Шаг 3. После закипания слейте воду, кастрюлю обмойте, верните в нее язык и очищенную луковицу.

Говяжий язык

Шаг 4. Влейте в кастрюлю холодную воду и поставьте на огнь. Варите на медленном огне 1,5 часа. После этого добавьте все специи и готовьте еще час. Если язык готов, то при прокалывании ножом будет выделяться прозрачный сок.

Говяжий язык

Шаг 5. Готовый язык переложите из кастрюли в ледяную воду.

Говяжий язык

Шаг 6. Затем легко снимите кожу, начиная от кончика языка.

Говяжий язык

Шаг 7. Очищенный язык верните в бульон и проварите его еще 15 минут. Потом бульон можно использовать при варке супа.

Говяжий язык

Шаг 8. Говяжий язык остудите, затем нарежьте порционно и подавайте на стол в качестве закуски. Приятного аппетита!

Говяжий язык

Салат Оливье с говяжьим языком

Салат Оливье с говяжьим языком – это отличная закуска для особого случая. Конечно, говяжий язык лучше сварить заранее, так как на это уйдет приличное количество времени. Этот вариант салата Оливье несомненно порадует своим оригинальным и сбалансированным вкусом.

Время готовки: 4 ч. 5 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

  • Картошка – 250 гр.
  • Соль – по вкусу
  • Майонез – 100 гр.
  • Язык говяжий – 200 гр.
  • Морковка – 110 гр.
  • Огурец соленый – 110 гр.
  • Перец душистый горошком – по вкусу
  • Лист лавровый – по вкусу
  • Чеснок – по вкусу
  • Яйца – 4 шт.
  • Горошек консервированный – 100 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говяжий язык необходимо варить в примерно 3,5 часа, длительность варки зависит от веса и состояния продукта. За полчаса до окончания варки добавьте лавровый лист, перец горошком и чеснок. Картофель, морковку и яйца также по отдельности отварите до готовности.

Говяжий язык

Шаг 2. Почистите картофель от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.

Говяжий язык

Шаг 3. Аналогичным образом поступите с вареной морковкой.

Говяжий язык

Шаг 4. Огурцы нарежьте кубиками такого же размера, как картофель и морковку.

Говяжий язык

Шаг 5. Вареные яйца очистите от скорлупы и нарежьте кубиками, отправьте нарезку в общую миску.

Говяжий язык

Шаг 6. С консервированного горошка слейте жидкость и выложите его в миску.

Говяжий язык

Шаг 7. Вареный говяжий язык нарежьте так же, как и остальные продукты. Пару больших кусочков оставьте для украшения закуски.

Говяжий язык

Шаг 8. Салат посолите и приправьте, добавьте майонез и перемешайте.

Говяжий язык

Шаг 9. Установите на плоскую тарелку кулинарное кольцо, выложите в него салат, утрамбуйте. Аккуратно уберите кольцо и украсьте салат Оливье кусочками вареного языка. Приятного аппетита!

Говяжий язык

Запеченный говяжий язык в фольге в духовке

Запеченный говяжий язык в фольге в духовке получается безумно вкусным и нежным. Такое блюдо оценят и обыватели, и настоящие гурманы. Подавать его можно в горячем и охлажденном виде, как в будние дни, так и на званое праздничное застолье.

Время готовки: 120 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

  • Соус соевый – 70 мл.
  • Соль – по вкусу
  • Язык говяжий – 300 гр.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Специи – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помимо говяжьего языка и специй понадобится плотная пищевая фольга. Говяжий язык необходимо предварительно отварить в течение получаса и пока он горячий, снять с него кожу.

Говяжий язык

Шаг 2. Положите язык в глубокую миску, влейте соевый соус, всыпьте соль и специи, через пресс выдавите очищенные зубчики чеснока. Оставьте язык мариноваться на 30-60 минут.

Говяжий язык

Шаг 3. Расстелите фольгу на ровной поверхности и подымите ее края кверху. На середину положите язык и полейте его маринадом. Затем плотно заверните язык в фольгу и положите сверток на противень. Запекайте говяжий язык при 200 градуса в течение часа.

Говяжий язык

Шаг 4. За 10 минут до готовности разверните фольгу и запекайте язык в открытом виде, чтобы он немного подрумянился.

Говяжий язык

Шаг 5. Запеченный говяжий язык остудите, нарежьте порционно и подавайте на стол в качестве закуски. Приятного аппетита!

Говяжий язык

Салат с говяжьим языком и грибами

Салат с говяжьим языком и грибами – это вкусный, сочный и нарядный, в самый раз для праздника. Своим богатым и ярким вкусом закуска с языком обязана продуманному составу и оригинальной заправке на основе майонеза и оливкового масла.

Время готовки: 25 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Грибы – 200 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Яйца перепелиные – 3 шт.
  • Язык говяжий вареный – 200 гр.
  • Огурцы маринованные – 100 гр.
  • Рукола – 1 пучок
  • Помидоры черри – 3 шт.
  • Масло растительное – для жарки

Для заправки:

  • Сок лимонный – 1 ч.л.
  • Горчица – 0,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Хрен – 1 ч.л.
  • Майонез – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грибы можно взять любые на ваше усмотрение. Тонко нарежьте их и обжарьте на растительном масле до румяного цвета.

Говяжий язык

Шаг 2. Вареный говяжий язык нарежьте соломкой, маринованные огурчики – кружками, а репчатый лук – полукольцами.

Говяжий язык

Шаг 3. Все ингредиенты соедините в миске.

Говяжий язык

Шаг 4. В другой миске смешайте майонез, оливковое масло, лимонный сок, хрен и горчицу. Заправку посолите и приправьте перцем по вкусу.

Говяжий язык

Шаг 5. Руколу помойте, просушите на бумажных полотенцах и разложите на плоском блюде.

Говяжий язык

Шаг 6. На слой руколы положите смесь из вареного языка, грибов, огурцов и лука. Помидоры черри помойте и разрежьте пополам, разложите овощи по краю блюда. Перепелиные яйца сварите вкрутую, очистите и нарежьте дольками, добавьте их к закуске. Полейте салат из говяжьего языка и грибов заправкой и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Говяжий язык

Суп с говяжьим языком

Суп с говяжьим языком – это несомненно оригинальное первое блюдо, которое нечасто встречается в обыденном обеденном меню, но кушают его все с огромным удовольствием. Бульон на говяжьем языке получится вкусным, питательным и не очень жирным.

Время готовки: 2,5 ч.

Время приготовления: 35 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Для бульона:

  • Вода – 3 л.
  • Язык говяжий – 1,5 кг
  • Соль – по вкусу
  • Перец горошком – 0,5 ч.л.
  • Лист лавровый – 2 шт.

Для супа:

  • Бульон от языка – 2,5 л.
  • Рис невареный – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Язык говяжий вареный – 150 гр.
  • Капуста белокочанная – 200 гр.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Морковка – 150 гр.
  • Картошка – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала помойте, поскоблите ножом язык и залейте его холодной водой. После этого еще раз его ополосните, положите в кастрюлю и залейте чистой водой. Доведите воду до кипения и слейте первый бульон в раковину.

Говяжий язык

Шаг 2. Обмойте язык и кастрюлю, снова залейте водой и поставьте вариться. Добавьте лавровый лист, горошины перца и соль. Когда бульон закипит, убавьте нагрев и варите язык в течение 2 часов.

Говяжий язык

Шаг 3. После варки сразу переложите язык в емкость с ледяной водой. Такой перепад температур позволит легко очистить язык от кожи.

Говяжий язык

Шаг 4. Часть вареного языка отрежьте для супа, остальную можно использовать в нарезках или сделать заливное.

Говяжий язык

Шаг 5. Бульон, в котором варился язык, процедите. Верните бульон на огонь, выложите в него промытую рисовую крупу и варите ее минут 10.

Говяжий язык

Шаг 6. Мелко нашинкуйте белокочанную капусту. Выложите ее в кастрюлю и варите вместе с рисом в течение 10 минут.

Говяжий язык

Шаг 7. Картофель нарежьте небольшими брусочками, выложите в кастрюлю и варите 5-7 минут.

Говяжий язык

Шаг 8. Мелко нарежьте луковицу, морковку натрите на крупной терке. Обжарьте овощи до мягкости и отправьте зажарку в суп вместе с картошкой.

Говяжий язык

Шаг 9. Также сразу можно выложить в суп нарезанный кубиками вареный говяжий язык. Варите суп до готовности картофеля.

Говяжий язык

Шаг 10. Суп с говяжьим языком разлейте по тарелкам, украсьте свежей зеленью и подавайте на обед. Приятного аппетита!

Говяжий язык

Рулетики из говяжьего языка

Рулетики из говяжьего языка – это замечательная, интересная на вид и приятная по вкусу закуска. Язык лучше сварить заблаговременно, чтобы он успел остыть, а сами рулеты формируются очень быстро. Причем варианты начинки могут быть разными, мы расскажем только об одной.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 10.

Ингредиенты:

  • Огурец свежий – 250-300 гр.
  • Язык говяжий вареный – 500 гр.
  • Соль – по вкусу
  • Сыр сливочный – 300 гр.
  • Укроп – 30 гр.
  • Лук зеленый – 30 гр.
  • Хрен – 2 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Кипяток – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вареный говяжий язык нарежьте тонкими продольными кусочками.

Говяжий язык

Шаг 2. Оставьте перышки зеленого лука длиной по 15 сантиметров. Белую часть лука нарежьте и добавьте в сливочный сыр.

Говяжий язык

Шаг 3. В миску влейте стакан кипятка и опустите в него перья зеленого лука, выдержите их в течение 10 секунд, затем просушите их на бумажных полотенцах.

Говяжий язык

Шаг 4. Укроп мелко порубите ножом. Смешайте сливочный сыр с хреном и укропом. Массу посолите и поперчите по вкусу.

Говяжий язык

Шаг 5. Помойте огурцы и нарежьте их тонкими полосками вдоль.

Говяжий язык

Шаг 6. Все готово, можно переходить к сборке рулетов. На полоску огурца кладите говяжий язык, намазывайте на него толстый слой намазки из сливочного сыра. Затем сворачивайте плотные рулеты и завязывайте их перьями лука. Закуску укройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 15 минут или несколько часов, все зависит от того, каким количеством времени вы располагаете.

Говяжий язык

Шаг 7. Рулеты из говяжьего языка очень аппетитно смотрятся на столе. Приятного аппетита!

Говяжий язык

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