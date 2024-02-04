Описание приготовления:

Чипсы выбираем одинаковые по размеру, чтобы они имели презентабельный внешний вид. Для самой же закуски приготовим быстрый салат из крабовых палочек, кукурузы, крем-сыра и зелени. Наполнять чипсы салатом нужно непосредственно перед подачей, чтобы чипсы не размокли. Берите рецепт на заметку и готовьте с удовольствием!

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Чипсы 10 Штук

Крабовые палочки 6 Штук

Кукуруза консервированная 100 Грамм

Творожный сыр 1 Чайная ложка

Майонез 1 Ст. ложка

Укроп 5 Грамм

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

162 ккал

Калорийность

15 г

Белки

0 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Закуска на чипсах на праздничный стол»

Подготовьте ингредиенты.

Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками. Переложите сразу нарезку в миску.

Откройте консервированную кукурузу и слейте сок. Переложите кукурузу в миску к палочкам.

Свежий укроп сполосните и просушите, нарежьте мелко и добавьте в салат.

Заправьте ингредиенты майонезом и творожным сыром, соль и перец добавьте по вкусу.

Перемешайте все ингредиенты и снимите пробу.

Разложите закуску на чипсы. Сразу подавайте закуску к столу.

Приятного аппетита!