Описание приготовления:
Чипсы выбираем одинаковые по размеру, чтобы они имели презентабельный внешний вид. Для самой же закуски приготовим быстрый салат из крабовых палочек, кукурузы, крем-сыра и зелени. Наполнять чипсы салатом нужно непосредственно перед подачей, чтобы чипсы не размокли. Берите рецепт на заметку и готовьте с удовольствием!
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Чипсы 10 Штук
- Крабовые палочки 6 Штук
- Кукуруза консервированная 100 Грамм
- Творожный сыр 1 Чайная ложка
- Майонез 1 Ст. ложка
- Укроп 5 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
162 ккал
Калорийность
15 г
Белки
0 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Закуска на чипсах на праздничный стол»
Подготовьте ингредиенты.
Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками. Переложите сразу нарезку в миску.
Откройте консервированную кукурузу и слейте сок. Переложите кукурузу в миску к палочкам.
Свежий укроп сполосните и просушите, нарежьте мелко и добавьте в салат.
Заправьте ингредиенты майонезом и творожным сыром, соль и перец добавьте по вкусу.
Перемешайте все ингредиенты и снимите пробу.
Разложите закуску на чипсы. Сразу подавайте закуску к столу.
Приятного аппетита!