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Закуска на чипсах на праздничный стол

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Закуска на чипсах на праздничный стол

Описание приготовления:

Чипсы выбираем одинаковые по размеру, чтобы они имели презентабельный внешний вид. Для самой же закуски приготовим быстрый салат из крабовых палочек, кукурузы, крем-сыра и зелени. Наполнять чипсы салатом нужно непосредственно перед подачей, чтобы чипсы не размокли. Берите рецепт на заметку и готовьте с удовольствием!
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Чипсы 10 Штук
  • Крабовые палочки 6 Штук
  • Кукуруза консервированная 100 Грамм
  • Творожный сыр 1 Чайная ложка
  • Майонез 1 Ст. ложка
  • Укроп 5 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

162 ккал

Калорийность

15 г

Белки

0 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Закуска на чипсах на праздничный стол»

Закуска на чипсах на праздничный стол

Подготовьте ингредиенты.

Закуска на чипсах на праздничный стол

Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками. Переложите сразу нарезку в миску.

Закуска на чипсах на праздничный стол

Откройте консервированную кукурузу и слейте сок. Переложите кукурузу в миску к палочкам.

Закуска на чипсах на праздничный стол

Свежий укроп сполосните и просушите, нарежьте мелко и добавьте в салат.

Закуска на чипсах на праздничный стол

Заправьте ингредиенты майонезом и творожным сыром, соль и перец добавьте по вкусу.

Закуска на чипсах на праздничный стол

Перемешайте все ингредиенты и снимите пробу.

Закуска на чипсах на праздничный стол

Разложите закуску на чипсы. Сразу подавайте закуску к столу.

Закуска на чипсах на праздничный стол

Приятного аппетита!

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