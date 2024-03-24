Жульен в тарталетках – это знаменитое блюдо французской кухни с оригинальной подачей. В таком виде жульен можно готовить, если у вас не нашлось специальных форм для запекания или вы просто хотите удивить гостей интересными закусками. Мы подобрали разнообразные рецепты с уже готовыми тарталетками и те варианты, где можно сделать их самостоятельно.

Классический жульен в тарталетках с курицей и грибами

Классический жульен в тарталетках с курицей и грибами – это идеальное блюдо для перекуса и званого ужина. Приготовленный таким способом жульен очень удобно подавать порционно и кушать руками. Даже в охлажденном виде закуска останется вкусной и не потеряет аппетитный вид.

Ингредиенты –+5 порц.

Кориандр 1 ч.л.

Куриное филе 180 гр.

Лавровый лист 1 шт.

Сметана 150 гр.

Соль по вкусу

Масло растительное для жарки

Перец чёрный молотый 1 щепотка

Тарталетки 5 шт.

Мука ½ ст.л.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 80 гр.

Молоко коровье 150 мл.

Шампиньоны свежие 120 гр.

Масло сливочное 50 гр.

Шаги 50 мин.

Как приготовить классический жульен в тарталетках с курицей и грибами? Из указанного количества продуктов жульена получится столько, чтобы наполнить 5 крупных или 8 песочных тарталеток небольшого размера. Подготовьте охлажденное куриное филе, свежие шампиньоны, молоко любой жирности, сметану, муку и все необходимые специи. Дольше всего готовится курятина. Поэтому начните с нее, переложите филе в кастрюлю, залейте холодной водой, также всыпьте половину чайной ложки семян кориандра, положите лаврушку и добавьте пару щепоток молотого перца для вкуса. Варите мясо 25-30 минут от момента закипания. Куриное филе извлеките из бульона, положите на разделочную доску и остудите. Далее нарежьте его мелкими кубиками или разберите на волокна. Свежие шампиньоны помойте, обновите срезы на ножках, затем каждый гриб нарежьте небольшими кубиками. Просушите на сильном огне сковородку, налейте в нее растительное масло, распределите его по всей поверхности. Сначала в течение 2-3 минут жарьте грибную нарезку. После этого выложите ранее измельченное куриное мясо и продолжайте жарить все вместе еще 3-4 минуты, время от времени помешивайте грибы и курицу лопаткой. Продукты должны слегка подрумяниться. В небольшой кастрюле с толстым дном растопите 50 грамм сливочного масла. Затем введите в топленое масло половину столовой ложки пшеничной муки, перемешайте и жарьте до светло-кремового цвета на умеренном огне. После того как мука будет обжарена, влейте в кастрюлю 150 миллилитров молока, при этом постоянно активно помешивая массу. Затем томите соус на медленном огне до загустения 2-3 минуты. В густой сливочный соус добавьте 150 граммов сметаны, перемешайте и продолжайте томить соус еще минуту. Добавьте немного соли, молотого черного перца. Готовый сливочный соус отставьте в сторону. 80 грамм твердого сыра натрите на мелкой терке. И уже можно включать духовку, чтобы она грелась. Извлеките тарталетки из упаковки и расположите их на рабочей поверхности. Сначала разложите по ним зажарку из куриного филе и грибов. Далее в каждую тарталетку добавьте по 2 столовые ложки сливочного соуса. Можно и больше, если это позволяет емкость тарталеток. Посыпьте заготовки сырной стружкой и разместите в жаропрочной форме. Отправьте ее в разогретую до 180 градусов духовку. Через 15 минут достаньте готовый жульен из духовки и посыпьте рубленой зеленью. Жульен в тарталетках подавайте на стол в качестве закуски. Приятного аппетита!

Жульен с курицей, грибами и сливками в тарталетках

Жульен с курицей, грибами и сливками в тарталетках – это классическое сочетание продуктов, которое дает самый вкусный результат. Закуска пользуется такой популярностью у гостей, что вам не стоит бояться того, что тарталетки успеют размякнуть и потерять товарный вид.

Время готовки: 30-40 мин.

Время приготовления: 30-40 мин.

Порций – 15.

Ингредиенты:

Лук крупный – 1 шт.

Вареное мясо куриное – 200 гр.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Тарталетки диаметром 5-6 см. – 15 шт.

Сливки – 200 мл.

Соль – по вкусу.

Мука – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 1-3 щепотки.

Шампиньоны – 300 гр.

Сыр твердый –100 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Так как блюдо готовится быстро, то его можно начинать готовить примерно за час до подачи. Заранее необходимо отварить куриное филе в подсоленной и приправленной специями воде. Вместо куриного филе подойдет также и мясо с куриных бедрышек.

Шаг 2. Возьмите одну крупную луковицу, очистите ее и срежьте кончики с обеих сторон. Нарежьте ее мелкими кубиками. Разогрейте растительное масло на сковороде, выложите лук и обжарьте его до мягкости, помешивая лопаткой.

Шаг 3. Шампиньоны обмойте от песка и земли, освежите срезы на ножках, затем каждый гриб нарежьте небольшими кубиками или соломкой. Добавьте шампиньоны на сковороду и томите до выпаривания жидкости.

Шаг 4. Вареное мясо нарежьте мелкими кубиками. Переложите нарезку к шампиньонам и луку. Посыпьте зажарку мукой и хорошо перемешайте, немного обжарьте.

Шаг 5. Влейте сливки и перемешайте для объединения всех компонентов. Благодаря муке, жульен быстро приобретет густую консистенцию.

Шаг 6. Пока в сковородке томится жульен, натрите на мелкой терке твердый сыр. Включите духовку, чтобы она нагревалась.

Шаг 7. Распакуйте тарталетки и разложите их на столе. Наполните их горячим жульеном, сверху распределите сырную стружку. Если вы хотите, чтобы сырная корочка была более однородной, то отправьте тарталетки на минут 10 в духовку, разогретую до 180 градусов.

Шаг 8. От горячей начинки сыр сразу расплавится и образует шапочку. Посыпьте жульен в тарталетках свежей зеленью и сразу подавайте. Приятного аппетита!

Жульен с курицей, грибами и сметаной в тарталетках

Жульен с курицей, грибами и сметаной в тарталетках может быть горячим блюдом и оригинальной закуской. Есть несколько вариантов приготовления вкусного жульена, мы хотим поделиться с вами одним из самых простых и к тому же бюджетных.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

Укроп рубленый – 1 ст.л.

Курятина – 120 гр.

Сыр твердый – 20 гр.

Сметана – 50 гр.

Шампиньоны – 120 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Тарталетки – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На небольшую порцию стандартных тарталеток вам потребуется 120 грамм куриного филе и столько же шампиньонов. Кроме того, пару столовых ложек густой сметаны и небольшой кусочек сыра. Зелень можете добавлять по желанию. Заранее включите духовку, чтобы она прогрелась до 200 градусов.

Шаг 2. Так как тарталетки сами по себе очень небольшого размера, то и начинку для них нарезайте мелко. Куриное мясо нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте курятину на растительном масле до легкой румяности.

Шаг 3. Шампиньоны помойте от остатков песка и земли. Можно нарезать их, как и курицу. А есть более удобный способ, натрите шампиньоны на терке-прорези, получится равномерная тонкая стружка.

Шаг 4. Полученную стружку из шампиньонов добавьте к обжаренной курице. Продолжайте готовить, пока из грибов не выпарится вся жидкость и они значительно не уменьшатся в размере.

Шаг 5. К зажарке из курицы и шампиньонов добавьте сметану и рубленый укроп, перемешайте, всыпьте соль и по вкусу.

Шаг 6. Прогрейте жульен пару минут и разложите в тарталетки в равном количестве.

Шаг 7. На каждую заготовку положите по небольшому кусочку твердого сыра.

Шаг 8. И, наконец, завершающий этап, отправляем жульен в тарталетках в разогретую духовку на 10 минут. Этого будет достаточно для того, чтобы сыр расплавился и распределился по начинке. Подавайте закуску на стол в теплом виде. Приятного аппетита!

Жульен в песочных тарталетках с грибами и курицей

Жульен в песочных тарталетках с грибами и курицей – это очень вкусно, на тарелках даже крошек не остается. Рассыпчатое песочное тесто великолепно сочетается с нежной начинкой из курицы и грибов. Начинка готовятся отдельно, а затем в течение нескольких минут запекается в духовке в тарталетках, чтобы расплавился сыр.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 25-35 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Орех мускатный – 1 щепотка.

Мука пшеничная – 1 ч.л.

Тарталетки из песочного теста – 6 шт.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Шампиньоны – 160 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр твердый – 80 гр.

Филе куриное – 160 гр.

Сливки – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Весь процесс занимает немного времени, поэтому сразу выложите все на стол и приступаем. Помойте под краном шампиньоны от песка и нарежьте мелкими кубиками, традиционная соломка не очень здесь уместна. Обжарьте грибы сначала на сухой сковороде до выпаривания жидкости. Затем налейте немного растительного масла и продолжайте жарить до золотистого цвета. Переложите зажарку из сковороды на тарелку.

Шаг 2. С небольшой луковой головки уберите шелуху, срежьте кончики с обеих сторон и также измельчите. Обжарьте на небольшом количестве растительного масла до мягкости, помешивая лопаткой.

Шаг 3. Пока поджаривается лук, нарежьте меленькими кусочками куриное филе. Выложите нарезу на сковороду и продолжайте готовить куриное мясо вместе с луком.

Шаг 4. Когда куриное филе побелеет, верните на сковороду обжаренные шампиньоны, для вкуса и аромата добавьте щепотку молотого мускатного ореха, соль по вкусу и 1-2 щепотки молотого черного перца. Обжарьте все вместе в течение пары минут.

Шаг 5. Далее рассыпьте поверх начинки чайную ложку пшеничной муки и влейте сливки. Протушите начинку-жульен пару минут до густой консистенции.

Шаг 6. Со сковороды жульен переложите прямо в тарталетки, укладывайте начинку, немного утрамбовывая, чтобы она хорошо держалась внутри.

Шаг 7. Поместите заготовки в жаропрочную форму или распределите по противню, посыпьте каждую начиненную тарталетку сырной стружкой.

Шаг 8. Отправьте блюдо на 10-15 минут в духовку, прогретую до 180 градусов. Этого будет достаточно, чтобы сыр растопился. Выглядит жульен в песочных тарталетках очень аппетитно и остается вкусным даже после остывания. Приятного аппетита!

Жульен с копченой курицей в тарталетках

Жульен с копченой курицей в тарталетках – это рецепт, который выручит в тот момент, когда нужно действовать быстро, но без ущерба для вкуса. Помимо копченой курицы и готовых песочных тарталеток вам потребуются шампиньоны, сыр, сливки и специи.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 10-12.

Ингредиенты:

Лук зеленый – 2 пера

Грудка куриная варено-копченая – 200 гр.

Сливки – 2 ст.л.

Шампиньоны – 150 гр.

Сыр твердый – 80 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по желанию

Перец черный молотый – 1-2 щепотки

Тарталетки из песочного теста – 10-12 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тарталетки с такой начинкой получаются довольно калорийными, но в то же время очень вкусными. Приготовление занимает немного времени, поэтому сразу подготовьте все продуты, чтобы они были под руками.

Шаг 2. Все компоненты жульена нарезайте мелкими кубиками. Помойте шампиньоны, освежите срез на ножках, измельчите. Влейте на разогретую сковороду растительное масло и обжарьте на нем грибы. Готовьте до тех пор, пока не выпарится весь выделившийся грибной сок, а сами шампиньоны не уменьшатся в размере.

Шаг 3. С копченой курицы снимите кожу и удалите все косточки. Филе также мелко нарежьте и выложите на сковороду с уже обжаренными грибами.

Шаг 4. Порубите мелкими кусочками перья зеленого лука. В начинку добавьте лук, перец и соль по желанию. Перемешайте жульен и начинка готова.

Шаг 5. Когда начинка остынет, добавьте к ней тертый сыр. Если жульен кажется вам сухим, то влейте пару столовых ложек сливок.

Шаг 6. Вскройте упаковку с песочными тарталетками. Разложите их на противне или любой другой удобной жаропрочной форме. В каждую тарталетку вложите по столовой ложке жульена. Запекайте блюдо в духовке при 180 градусах на протяжении 10-12 минут. Сыр растопится, и начинка станет более однородной.

Шаг 7. Подавайте жульен с копченой крицей в тарталетках из песочного теста в виде горячей закуски в будни или праздники. Приятного аппетита!

Жульен в вафельных тарталетках

Жульен в вафельных тарталетках – это оригинальная закуска, которую удобно кушать руками. Жульен в таких совсем небольших порциях можно приготовить для фуршета или выездного пикника, чтобы быстро перекусить и при этом не пачкать много посуды.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 16.

Ингредиенты:

Сливки жирные – 100 мл.

Соль – 1 ч.л.

Филе куриное – 350 гр.

Базилик сушеный – 1 ч.л.

Лук – 1 шт.

Шампиньоны – 400 гр.

Масло сливочное – 20 гр.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Тарталетки вафельные – 16 шт.

Сыр Бри – 80 гр.

Масло растительное – для жарки.

Сыр твердый – 100 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Обмойте куриное филе и шампиньоны. Головку репчатого лука и парочку зубчиков чеснока очистите от шелухи. Вскройте пачку вафельных тарталеток и можно начинать готовить.

Шаг 2. Нарежьте мелко луковицу и чеснок.

Шаг 3. Поставьте на огонь сковороду. Когда она просохнет, растопите 20 грамм сливочного масла и влейте столовую ложку растительного. На топленом масле обжарьте до легкого золотистого оттенка луковую нарезку вместе с чесноком.

Шаг 4. Так как тарталетки мы используем совсем небольшого размера, то нарезать продукты следует мелко. Нарежьте шампиньоны и отправьте их к луку и чесноку. Жарьте все вместе, периодически помешивая лопаткой, в течение 5-7 минут.

Шаг 5. Как только вы заметите, что жидкости не осталось и грибы начали подрумяниваться, добавьте еще немного растительного масла и сразу выложите мелко нарезанное куриное филе. При мелкой нарезке достаточно будет 5 минут, чтобы курица дошла до готовности.

Шаг 6. Конечно, лучше брать сливки пожирнее, если есть такая возможность. Сыр Бри нарежьте кубиками, он дает очень приятный нежный привкус, но его добавлять не обязательно. Выложите к зажарке бри и влейте сливки, перемешайте и продолжайте нагревать до объединения компонентов начинки.

Шаг 7. Осталось только добавить в жульен специи: соль, молотый черный перец, сушеный базилик. Не используйте очень много специй, чтобы не потерять нежный сливочный вкус. Уберите сковороду с огня, чтобы жульен немного остыл.

Шаг 8. Твердый сыр в это время натрите на терке.

Шаг 9. Размер тарталеток вы можете выбирать сами, но маленькие однозначно удобнее кушать. Наполняйте небольшие вафельные тарталетки жульеном при помощи чайной ложки.

Шаг 10. Немного утрамбовывайте начинку, чтобы она не сильно выступала за края тарталеток, чтобы плавленый сыр потом не стекал с них. Расположите тарталетки на противне и посыпьте каждую сырной стружкой.

Шаг 11. Запекайте жульен в вафельных тарталетках в духовке при 200 градусах в течение 5 минут.

Шаг 12. Готовые тарталетки с жульеном получаются очень вкусными с восхитительным сливочным ароматом. Приятного аппетита!

Жульен в тарталетках из лаваша

Жульен в тарталетках из лаваша – это оригинальный рецепт, который позволит приготовить замечательное порционное блюдо для праздника. В нем очень много от классического рецепта жульена, так что особых трудностей у вас не возникнет. Лаваш выбирайте тонкий и свежий.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 35-40 мин.

Порций – 4-8.

Ингредиенты:

Сыр твердый – 60 гр.

Сметана – 80 гр.

Бедра куриные – 150 гр.

Соль – по вкусу

Лук репчатый – 60 гр.

Шампиньоны – 150 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Масло сливочное – 30 гр.

Мука пшеничная – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу

Лаваш тонкий – 80 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Можете сразу включить духовку, чтобы она разогревалась и соберите все необходимое на столе. Тонкий лаваш для этого варианта подачи подходит идеально.

Шаг 2. Форму лавашу вы можете придавать большую или меньшую по объему. Нарежьте шампиньоны тонкой соломкой, в процессе обжаривания грибы значительно уменьшатся, и такая нарезка будет вполне уместна для начинки лаваша. Крупную готовку репчатого лука нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 3. На сухой сковороде растопите кусочек сливочного и налейте немного растительного масла. На этой смеси масел обжарьте лук и шампиньоны в течение 5-6 минут, добавьте соль и молотый перец по вкусу.

Шаг 4. Куриные бедра отварите в подсоленной воде, можно добавить лавровый лист и перец горошком, но это по желанию. Когда мясо остынет, нарежьте его небольшими произвольными кусочками.

Шаг 5. Когда лук и грибы достаточно обжарятся и на сковороде не останется жидкости, выложите курицу.

Шаг 6. Добавьте также чайную ложку муки и выложите сметану. Убавьте нагрев до минимального и готовьте жульен минут 10, помешивая лопаткой до густой консистенции.

Шаг 7. Так как лаваш самостоятельно не держит форму, то нам понадобятся небольшие жаропрочные емкости. Можно воспользоваться кокотницами. Вырежьте из лаваша квадраты со стороной большей, чем диаметр формы. Затем вложите лаваш в форму, таким образом, чтобы его углы торчали наружу. Наполните формочки жульеном.

Шаг 8. Заготовки щедро посыпьте сырной стружкой и отправьте в духовку. Запекайте при температуре 200-220 градусов, пока сыр не расплавится, обычно хватает 10-15 минут.

Шаг 9. Для красивой подачи посыпьте тарталетки из лаваша с жульеном рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Жульен в тарталетках из слоеного теста

Жульен в тарталетках из слоеного теста – это красивое и вкусное блюдо. Такая закуска станет настоящим украшением праздничного стола, подавать ее можно в теплом и охлажденном виде. Тарталетки будем делать самостоятельно из готового слоеного теста, это совсем не сложно.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 30-45 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Сыр твердый – 80 гр.

Сливки – 140 мл.

Соль – по вкусу.

Филе куриное – 230 гр.

Шампиньоны – 160 гр.

Тесто слоеное бездрожжевое – 450 гр.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки

Масло растительное – 60 мл.

Лук репчатый – 80 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовое замороженное тесто легко можно найти в продуктовом магазине. Перед готовкой его необходимо разморозить. Также сразу включите духовку и установите температуру 180 градусов, пусть греется.

Шаг 2. Все продукты старайтесь нарезать как можно мельче, чтобы начинку удобно было раскладывать в тарталетки и потом кушать. Разогрейте в сковороде растительное масло и выложите на него мелко нарезанный лук. Жарьте его примерно минуту до прозрачности на огне выше среднего.

Шаг 3. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и добавьте его на сковороду к уже обжаренному луку. Продолжайте готовить 3 минуты, пока мясо не побелеет.

Шаг 4. Помойте шампиньоны, так же мелко нарежьте их, как и остальные ингредиенты. Добавьте их на сковороду и продолжайте жарить вместе с курицей и луком на сильном огне в течение 3 минут. В процессе жарки посолите и приправьте жульен по вкусу.

Шаг 5. В зажарку влейте сливки, перемешайте и доведите их до кипения. Затем убавьте нагрев до минимума и томите жульен до загустения сливок в течение 3-4 минут.

Шаг 6. Пласты слоеного теста разрежьте на несколько равных квадратов со сторонами 10 сантиметров.

Шаг 7. Каждый квадрат немного раскатайте. Формочки смажьте растительным маслом и вложите в них тесто таким образом, чтобы его уголки свисали с краев.

Шаг 8. Разложите жульен по слоеным тарталеткам. Затем края теста заверните во внутрь, придавая тарталеткам более аккуратный вид.

Шаг 9. Натрите на терке твердый сыр и посыпьте стружкой заготовки.

Шаг 10. К этому времени духовка уже будет прогрета до нужной температуры. Поместите тарталетки с жульеном в духовку на 35 минут. Затем дайте готовому блюду постоять в тарталетках в течение 5-7 минут. После этого извлеките и подавайте тарталетки с жульеном из слоеного теста в качестве теплой закуски. Приятного аппетита!