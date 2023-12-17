«Грибы под шубой». Готовится без мяса, а получается очень вкусно: многослойный салат на праздник

Сейчас в мире есть много разных видов салатов. Причем большинство из них не особо известно людям из тех или иных регионов. Популярность одного салата в определенной стране связана с традициями, предпочитаемыми продуктами и прочими факторами. Даже температура воздуха и климат сильно влияют на то, какие салаты готовят домохозяйки.

Во многих европейских странах и СНГ государствах в салаты добавляются грибы. Они придают особый вкус даже самым обычным салатам. Но, есть ингредиенты, которые плохо сочетаются с грибами.

Например, грибы можно сочетать в салатах с орехами, зеленью, овощами. Не стоит сочетать грибы с фруктами.

Покажем, как сделать салат “Грибы под шубой”.

Ингредиенты для салата:

Грибы шампиньоны — 500 г;

Лук репчатый — 2 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Картофель в мундире — 2 шт.;

Огурцы соленые — 3 шт.;

Яйца вареные — 3 шт.;

Сыр твердый — 150 г;

Лук зеленый;

Майонез;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление салата:

Нарезаем тонкими пластинами шампиньоны и обжариваем в сухой сковороде до испарения жидкости. Солим грибы, вливаем немного растительного масла и перемешиваем.

Нарезаем четверть кольцами репчатый лук, режем морковь тонкими брусочками. В сковороде на растительном масле обжариваем лук и морковь до золотистого цвета.

Обжариваем грибы, а затем перекладываем на бумажное полотенце и даем остыть. Аналогично поступаем с обжаренными морковью и луком.

Отваренную и очищенную заранее картошку натираем на крупной терке, выкладываем первым слоем в салатник, солим. Смазываем картофельный слой сеточкой из майонеза.

Выкладываем на картофельный слой грибы, а затем морковь с луком. Смазываем слой лука и моркови майонезом. Нарезаем маленьким кубиком соленые огурцы, выкладываем на овощной слой.

Шинкуем мелко зеленый лук, посыпаем слой из огурцов. Смазываем слой сеткой из майонеза.

Натираем на мелкой терке яйца, посыпаем ими поверхность слоя из лука.

Натираем также на мелкой терке сыр, покрываем им поверхность яичного слоя и бока салата.

Предварительно формируем на яичном слое сеточку из майонеза.

В результате мы имеем вкусный салат с грибами. Это хороший способ разнообразить праздничный стол новым блюдом.