ГлавнаяРецептыДольше есть, чем готовить: рецепт ленивых хачапури на несколько минут Дольше есть, чем готовить: рецепт ленивых хачапури на несколько минут На чтение: 1 минута Утро – это совсем не то время, когда хочется долго стоять у плиты. На этот случай есть рецепты, которые дарят замечательные блюда и не требуют прилагать усилий сразу после того, как проснулся. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Завтрак должен быть вкусным и задавать тон на весь день, но это не значит, что для этого нужно долго стоять у плиты. Ленивые хачапури – это решение, которое позволяет получить лучший результат за минимум усилий. Читайте также Тот самый рецепт: пирог из детства, готовить который надо считанные минуты Рецепт ленивых хачапури Время: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 300 миллилитров ряженки; – 1/3 чайной ложки соды; – 1 яйцо; – 150 грамм муки; – 80 – 100 граммов творога; – 2 столовые ложки растительного масла; – немного зелени; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Добавляем соду в ряженку и отставляем на минуту, чтобы началась реакция. Добавляем соль, яйцо и хорошо перемешиваем. Просеиваем муку и смешиваем. Тесто должно иметь консистенцию густой сметаны. Добавляем в тесто сыр, масло и зелень. Жарим на сухой сковороде под крышкой 3 – 4 минуты. Переворачиваем и жарим еще 2 минуты. Приятного аппетита! Так вот в чем секрет: как сделать идеальное картофельное пюре. Поделитесь с друзьями