Дольше есть, чем готовить: рецепт ленивых хачапури на несколько минут

Утро – это совсем не то время, когда хочется долго стоять у плиты. На этот случай есть рецепты, которые дарят замечательные блюда и не требуют прилагать усилий сразу после того, как проснулся.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Завтрак должен быть вкусным и задавать тон на весь день, но это не значит, что для этого нужно долго стоять у плиты. Ленивые хачапури – это решение, которое позволяет получить лучший результат за минимум усилий.

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Рецепт ленивых хачапури

Время: 15 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 миллилитров ряженки;

– 1/3 чайной ложки соды;

– 1 яйцо;

– 150 грамм муки;

– 80 – 100 граммов творога;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– немного зелени;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Добавляем соду в ряженку и отставляем на минуту, чтобы началась реакция. Добавляем соль, яйцо и хорошо перемешиваем. Просеиваем муку и смешиваем. Тесто должно иметь консистенцию густой сметаны. Добавляем в тесто сыр, масло и зелень. Жарим на сухой сковороде под крышкой 3 – 4 минуты. Переворачиваем и жарим еще 2 минуты.

Приятного аппетита!

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