Вы уже устали от очень калорийных мясных блюд, после которых чувствуется тяжесть в желудке? В этом случае у нас есть кое-что интересное для вас: рецепт самой вкусной и сочной курочки в духовке. Без майонеза и масла! Рассказываем, как быстро запечь куриное филе с яблоками для очень аппетитного ужина.

Это блюдо своим внешним видом сильно напоминает мясо по-французски. Но, как вы уже поняли, вместо ананасов и помидоров используется яблоко. Фрукт необходимо лишь натереть на терку и выложить на филе. А уже через полчаса будет готово шедевральное блюдо!

Как вкусно запечь куриное филе с яблоками в духовке

Даже те, кто придерживаются правильного питания или сидят на диете, могут есть такую вкуснотищу без зазрения совести. Ведь запекается курочка не с майонезом, а со сметаной. Потому о вреде фигуре и наборе лишних килограммов можно не беспокоиться.

Ингредиенты

Куриное филе3 шт. Яблоко3 шт. Сметана50 г Твердый сыр160 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Тщательно промываем курицу. Обсушиваем ее при помощи бумажных полотенец. Каждое филе разрезаем на 2 части. Накрываем мясо пленкой. Отбиваем его молотком с одной стороны. Натираем на мелкой терке твердый сыр. Промываем яблоки. Натираем их с кожурой на крупную терку.Выкладываем куриное филе на противень, застеленный пергаментом. Солим и перчим мясо. Смазываем филе сметаной, равномерно ее распределяя. Выкладываем на курицу натертое яблоко. Присыпаем всё твердым сыром. Отправляем противень с мясом в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 минут. Готово!

К слову, чтобы сделать курочку более пряной, вы можете использовать не только соль и черный перец. При желании добавьте свои любимые специи. К примеру, копченая паприка либо прованские травы смогут сделать мясо более ароматным. Что же касается яблок, то они должны быть крупного размера. Чем больше фрукта вы выложите на куриное филе, тем сочнее оно получится. Но, конечно же, перебарщивать с количеством яблок также не стоит. Нужна золотая серединка. В предыдущем материале мы делились советами Евгения Клопотенко, позволяющими приготовить идеальное отварное филе (суперсочное и невероятно вкусное). Обязательно ознакомьтесь с хитростями шеф-повара.