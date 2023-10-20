Осень всегда радует богатым урожаем груш, яблок, тыквы… И из всех этих плодов можно приготовить восхитительные десерты. Ранее мы делились рецептами тыквенного манника и яблочного тарт татена. Сегодня же наша редакция расскажет, как приготовить ароматный грушевый пирог на сметане.

Замешивание теста для этой выпечки занимает не больше 10 минут. Долго возиться с ним не нужно. Именно потому такой пирог — идеальный выбор, если у вас через час планируется чаепитие. За это время он успеет испечься и даже немного остыть.

Как приготовить вкусный грушевый пирог на сметане

Замешивая тесто, можно использовать сметану жирностью 20 %, как указано в рецепте, или же натуральный густой йогурт (без добавок). Если у вас есть в холодильнике кефир, возьмите его. Так как в результате грушевый пирог всё равно получится максимально пышным и вкусным.

Ингредиенты

Груша4 шт. Сметана160 г Сахар170 г Соль1 щеп. Ванилин2 щеп. Разрыхлитель2 ч. л. Лимонная цедра10 г Яйцо2 шт. Пшеничная мука220 г Сливочное масло70 г

Приготовление

Очищаем груши от кожуры. Разрезаем их пополам. Удаляем сердцевинки. Нарезаем груши на тонкие слайсы.В глубокую миску вбиваем яйца. Всыпаем соль и 150 г сахара. Взбиваем всё до пышной побелевшей смеси.Добавляем в яичную смесь сметану жирностью 20 %. Вливаем 60 г растопленного сливочного масла. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. В полученную смесь всыпаем просеянную пшеничную муку, ванилин и разрыхлитель. Снова всё перемешиваем до однородного состояния.Натираем на мелкой терке цедру лимона. Всыпаем ее и половину от общего количества груш в тесто. Аккуратно всё перемешиваем.Застилаем дно формы для выпекания пергаментом. Смазываем ее бока сливочным маслом. Вливаем в форму тесто. Сверху выкладываем оставшиеся груши, создавая красивый узор. Присыпаем их сахаром. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 40–50 минут. Готово!

Перед отправкой грушевого пирога в духовой шкаф можете посыпать его верхушку не обычным, а коричневым сахаром. Это отличное решение! Ведь тогда готовая выпечка будет иметь максимально аппетитную сахарную корочку. Потому фруктовый пирог захочется попробовать незамедлительно.