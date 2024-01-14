Одна маленькая деталь меняет всё. Зачем нужно добавлять в жареную картошку яйца

Жареный картофель стал желанным блюдом для многих. Изначально жареную картошку любили рабочие люди и крестьяне, так как это самый бюджетный обед и ужин, который только можно придумать. В высшем обществе жареный картофель не любили, так как считали блюдом простого народа.
После того, как к власти пришли большевики, жареный картофель стал роскошью для людей. Годы отсутствия урожая привели к дефициту картошки. Поэтому после того, как голод ушел, картофель стал цениться сильнее. Блюда из картошки почитались, с овощем ставилось много кулинарных экспериментов. Покажем, как вкусно приготовить картофель.
Ингредиенты для жареной картошки:
- картофель — 5 шт.;
- грудинка — 300 г;
- лук репчатый — шт.;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 70 мл;
- сушеный чеснок;
- копченая паприка.
Приготовление жареной картошки:
Нарезаем очищенный картофель небольшими брусочками, а лук перьями. Маленькими кусочками измельчаем грудинку.
В сковороде на растительном масле обжариваем грудинку 3 минуты. К грудинке добавляем картофель и жарим 4 минуты. Кладем к картошке и грудинке лук, на огне ниже среднего обжариваем 7 минут под крышкой.
В отдельной таре соединяем яйца, сушеный чеснок, копченую паприку и молоко, взбиваем. Выливаем смесь в сковороду с картошкой и грудинкой, готовим блюдо еще пару минут.
В результате мы получаем простое вкусное блюдо из картошки.
Грудинку в блюде можно заменить на ветчину или колбасу.