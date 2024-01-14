Одна маленькая деталь меняет всё. Зачем нужно добавлять в жареную картошку яйца

Жареный картофель стал желанным блюдом для многих. Изначально жареную картошку любили рабочие люди и крестьяне, так как это самый бюджетный обед и ужин, который только можно придумать. В высшем обществе жареный картофель не любили, так как считали блюдом простого народа.

После того, как к власти пришли большевики, жареный картофель стал роскошью для людей. Годы отсутствия урожая привели к дефициту картошки. Поэтому после того, как голод ушел, картофель стал цениться сильнее. Блюда из картошки почитались, с овощем ставилось много кулинарных экспериментов. Покажем, как вкусно приготовить картофель.

Ингредиенты для жареной картошки:

картофель — 5 шт.;

грудинка — 300 г;

лук репчатый — шт.;

яйца — 3 шт.;

молоко — 70 мл;

сушеный чеснок;

копченая паприка.

Приготовление жареной картошки:

Нарезаем очищенный картофель небольшими брусочками, а лук перьями. Маленькими кусочками измельчаем грудинку.

В сковороде на растительном масле обжариваем грудинку 3 минуты. К грудинке добавляем картофель и жарим 4 минуты. Кладем к картошке и грудинке лук, на огне ниже среднего обжариваем 7 минут под крышкой.

В отдельной таре соединяем яйца, сушеный чеснок, копченую паприку и молоко, взбиваем. Выливаем смесь в сковороду с картошкой и грудинкой, готовим блюдо еще пару минут.

В результате мы получаем простое вкусное блюдо из картошки.

Грудинку в блюде можно заменить на ветчину или колбасу.