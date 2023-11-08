Возвращаясь уставшим с работы, не всегда удается найти силы для приготовления сложных блюд. В таких ситуациях на выручку приходит лаваш. Из него можно приготовить огромное количество как закусок, так и основных блюд. А испечь сытный пирог из лаваша с мясом (с интересным названием «Улитка») и вовсе проще простого!

На его приготовление нужно минимум времени, главное — достать заранее фарш из морозильной камеры. Формовку пирога также нельзя назвать трудоемкой. Даже если в процессе у вас порвется лаваш, не расстраивайтесь. После выпекания этого никто не заметит, так как выпечка всё равно получится очень аппетитной.

Как приготовить быстрый пирог из лаваша с мясом

Делая сырную заливку для этого блюда, вместо кетчупа вы можете использовать и самодельный томатный соус. Перейдя по ссылке, вы сможете ознакомиться с рецептом такой ароматной заготовки на основе помидоров и чеснока.

Ингредиенты

Лаваш2 шт. Свиной фарш500 г Лук1 шт. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый)1 ч. л. Петрушка30 г Сметана3 ст. л. Кетчуп2 ст. л. Яйцо2 шт. Твердый сыр100 г Сливочное масло10 г

Приготовление

Выкладываем в глубокую емкость свиной фарш. Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Промываем петрушку. Измельчаем ее. Добавляем лук и зелень к фаршу. Всыпаем к мясу 0,5 ч. л. соли и такое же количество черного молотого перца. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. Расстилаем лист лаваша на рабочей поверхности. Выкладываем на него половину фарша. Равномерно распределяем его по всему листу, отступая немного от краев. Сворачиваем всё в плотный рулет.Повторяем те же действия с оставшимся лавашем и второй половиной мясной начинки. Затем выкладываем рулеты по спирали в форму для выпекания, дно и бока которой смазаны сливочным маслом. Готовим сырную заливку. В небольшой емкости соединяем сметану и кетчуп. Вбиваем к ним яйца. Тщательно всё перемешиваем до однородности.Натираем на терке с мелкими отверстиями твердый сыр. Всыпаем его, соль и черный перец к яично-сметанной смеси. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Заливаем рулеты из лаваша готовой сырной смесью. Отправляем форму в разогретую до 200 градусов духовку на 40–50 минут.

Рецепты сытных закусочных пирогов, которые не требует долгого и мучительного замеса теста, не могут не нравиться. Если вы согласны с этим утверждением, поделитесь инструкцией приготовления столь быстрого и вкусного блюда из лаваша со своими друзьями.