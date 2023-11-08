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Пирог из лаваша с мясом

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Пирог из лаваша с мясом

Возвращаясь уставшим с работы, не всегда удается найти силы для приготовления сложных блюд. В таких ситуациях на выручку приходит лаваш. Из него можно приготовить огромное количество как закусок, так и основных блюд. А испечь сытный пирог из лаваша с мясом (с интересным названием «Улитка») и вовсе проще простого!

На его приготовление нужно минимум времени, главное — достать заранее фарш из морозильной камеры. Формовку пирога также нельзя назвать трудоемкой. Даже если в процессе у вас порвется лаваш, не расстраивайтесь. После выпекания этого никто не заметит, так как выпечка всё равно получится очень аппетитной.

Как приготовить быстрый пирог из лаваша с мясом

Делая сырную заливку для этого блюда, вместо кетчупа вы можете использовать и самодельный томатный соус. Перейдя по ссылке, вы сможете ознакомиться с рецептом такой ароматной заготовки на основе помидоров и чеснока.

Ингредиенты

Лаваш2 шт. Свиной фарш500 г Лук1 шт. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый)1 ч. л. Петрушка30 г Сметана3 ст. л. Кетчуп2 ст. л. Яйцо2 шт. Твердый сыр100 г Сливочное масло10 г

Приготовление

    Выкладываем в глубокую емкость свиной фарш. Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Промываем петрушку. Измельчаем ее. Добавляем лук и зелень к фаршу. Всыпаем к мясу 0,5 ч. л. соли и такое же количество черного молотого перца. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.

    Пирог из лаваша с мясом

    Расстилаем лист лаваша на рабочей поверхности. Выкладываем на него половину фарша. Равномерно распределяем его по всему листу, отступая немного от краев. Сворачиваем всё в плотный рулет.Повторяем те же действия с оставшимся лавашем и второй половиной мясной начинки. Затем выкладываем рулеты по спирали в форму для выпекания, дно и бока которой смазаны сливочным маслом.

    Пирог из лаваша с мясом

    Готовим сырную заливку. В небольшой емкости соединяем сметану и кетчуп. Вбиваем к ним яйца. Тщательно всё перемешиваем до однородности.Натираем на терке с мелкими отверстиями твердый сыр. Всыпаем его, соль и черный перец к яично-сметанной смеси. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты.

    Пирог из лаваша с мясом

    Заливаем рулеты из лаваша готовой сырной смесью. Отправляем форму в разогретую до 200 градусов духовку на 40–50 минут.

Рецепты сытных закусочных пирогов, которые не требует долгого и мучительного замеса теста, не могут не нравиться. Если вы согласны с этим утверждением, поделитесь инструкцией приготовления столь быстрого и вкусного блюда из лаваша со своими друзьями.

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