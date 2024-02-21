Гуакамоле классический

Гуакамоле – это холодная закуска-соус родом из мексиканской кухни, приготовленная на основе пюрированной мякоти авокадо с соком лайма/лимона и острым перцем. Основные ингредиенты дополняются, в зависимости от рецепта, другими овощами и приправами. Закуска отлично подходит к разным блюдам, а дома готовится быстро и просто.

Классический соус гуакамоле из авокадо

Классический соус гуакамоле из авокадо, как наиболее популярный, готовится просто и будет отличным дополнением к любому столу. Готовится гуакамоле на основе классического набора ингредиентов: из зрелого авокадо, сока лимона, острого перца, лука и свежей зелени.

Ингредиенты –+1 порц.

Авокадо 5 шт.

Перец чили 1 шт.

Лук-шалот 1 шт.

Зелень 1 пучок

Лимон ½ шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло оливковое 3 ст.л.

Шаги 20 мин.

Как приготовить классический соус гуакамоле из авокадо в домашних условиях? Сразу подготавливаем, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для гуакамоле. Авокадо промываем, разрезаем пополам и удаляем кожуру с косточкой. Мякоть авокадо перекладываем в отдельную посуду и разминаем в однородное пюре. Стручок острого перца промываем, удаляем семена, очень мелко нарезаем и перекладываем к авокадо. Мелко нарезаем очищенную луковицу шалот или красную и перекладываем к авокадо. Зелень промываем, обсушиваем салфеткой, мелко шинкуем и перекладываем к авокадо. Отжимаем в пюре сок половины лимона или лайма. Понемногу наливаем к пюре оливковое масло, которое текстуру соуса сделает более гладкой и однородной. Насыпаем к соусу соль с черным перцем. Приготовленный по классическому рецепту соус гуакамоле из авокадо, хорошо перемешиваем и сразу подаем к столу. Приятного аппетита!

Домашний соус гуакамоле из авокадо с чесноком

Авокадо у нас достаточно дорогое и для приготовления домашнего соуса гуакамоле из авокадо с чесноком, в этом рецепте берем наполнителем майонез. Хоть вариант менее качественный, но вкус оригинальный. Для соуса выбирается зрелый фрукт, иначе маслянистая текстура соуса не получится. Чеснока добавляется немного, только для аромата.

Время готовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Авокадо – 1 шт.

Майонез домашний – 1 ст.л.

Чеснок – 1 зубок.

Сахар – 1 ч.л.

Горчица – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Огуречный рассол – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и ложкой аккуратно вынуть мякоть.

Шаг 2. Переложить мякоть в отдельную посуду и добавить к ней все, указанные в рецепте специи с майонезом.

Шаг 3. Вилкой, но не блендером, эти ингредиенты размять и перемешать в однородную массу.

Шаг 4. Затем в соус добавить через чесночницу зубок чеснока и еще раз перемешать.

Шаг 5. Приготовленный домашний соус гуакамоле из авокадо с чесноком переложить в чистую банку. Его можно использовать, намазав на хлеб и подать к супу.

Шаг 6. Соус гуакамоле можно добавить в любой салат вместо майонеза, что придаст блюду новый вкус. Приятного аппетита!

Гуакамоле из авокадо с помидорами

Гуакамоле из авокадо с помидорами относится к вариантам классики и кроме этого овоща, дополняется красным луком, кинзой и соком лимона. Авокадо выбирается только зрелое. Такой соус отлично подойдет к чипсам.

Время готовки: 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Авокадо мякоть – 250 гр.

Помидоры – 100 гр.

Лук красный – 50 гр.

Кинза – 20 гр.

Сок лимона – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Перец острый стручковый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте все ингредиенты для гуакамоле.

Шаг 2. Помидоры промойте и нарежьте, не снимая кожуру, маленькими кубиками.

Шаг 3. Такими же кубиками нарежьте красную луковицу.

Шаг 4. Авокадо промойте, разрежьте пополам, удалите косточки и ложкой извлеките мякоть.

Шаг 5. Затем мякоть измельчите в ступке до однородной массы. Мелкие кусочки мякоти в соусе допустимы.

Шаг 6. В отдельную посуду переложите нарезку овощей и авокадное пюре.

Шаг 7. Добавьте к этим ингредиентам две столовые ложки сока лимона, который придаст соусу особый вкус и не позволит мякоти потемнеть. Все хорошо перемешайте.

Шаг 8. Кинзу промойте и мелко нашинкуйте. По желанию, добавьте к соусу немного мелко нарезанного острого перца.

Шаг 9. Переложите кинзу с перцем к соусу, насыпьте соль с черным перцем, еще раз перемешайте и снимите пробу. Вкус откорректируйте добавлением соли или лимона.

Шаг 10. Приготовленный гуакамоле из авокадо с помидорами переложите в пиалу и сервируйте к столу сразу, ведь он длительно не хранится. Приятного аппетита!

Соус гуакамоле из авокадо с лимоном

Лимон, как и лайм, является вторым неизменным ингредиентом соуса гуакамоле из авокадо. Лимон хорошо сохраняет зеленый оттенок соуса, добавляет кислоту, а количество ее можно выбирать по личному вкусу. Обычно добавляется в соус сок лимона и можно немного цедры. В этом рецепте дополнительными ингредиентами берем чеснок с зелеными луком и петрушкой.

Время готовки: 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Авокадо мякоть – 200 гр.

Лимон – 1 шт.

Чеснок – 2 зубка.

Зеленый лук – 25 гр.

Петрушка – 10 гр.

Масло оливковое – 5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец острый молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты для гуакамоле. Авокадо с лимоном и зеленью промыть. Авокадо разрезать пополам, удалить кожуру с косточкой и мякоть нарезать кусочками. Зеленый лук мелко нашинковать.

Шаг 2. Нарезку авокадо и петрушки с чесноком переложить в чашу блендера. Насыпать к ним соль с черным перцем. Налить оливковое масло и выдавить сок лимона. Измельчить эти ингредиенты до нужной вам консистенции соуса.

Шаг 3. Измельченную массу переложить в посуду для подачи соуса. Добавить к соусу нарезку зеленого лука, жгучий перец и перемешать.

Шаг 4. Приготовленный соус гуакамоле из авокадо с лимоном сервировать к чипсам или крекерам, но он отлично подойдет к разным мясным и рыбным блюдам. Приятного аппетита!

Гуакамоле из авокадо с помидорами и лаймом

Гуакамоле из авокадо с помидорами и лаймом в этом рецепте готовим немного по-другому, чем в классических вариантах. Добавляем в соус помидоры, которые вкус сделают более насыщенным и текстуру бархатисто-нежной. Измельчаем все ингредиенты в блендере не очень сильно, чтобы овощи остались небольшими кусочками, а сок лайма добавит соусу кислые нотки и сохранит цвет. Остроту соуса регулируем количеством острого перца.

Время готовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Авокадо – 1 шт.

Помидоры – 4 шт.

Лайм/лимон – ½ шт.

Зеленый лук – 3 пера.

Петрушка – 10 гр.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец чили – 0,5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно рецепту, все ингредиенты для гуакамоле.

Шаг 2. Кубиками нарежьте помидоры и переложите в чашу блендера. К ним добавьте мелко нарезанный перец чили.

Шаг 3. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку, нарежьте кубиками и переложите в чашу к помидорам.

Шаг 4. Зелень так же нарежьте и переложите в чашу. Эти ингредиенты посыпьте солью с черным перцем и налейте сок лайма с оливковым маслом.

Шаг 5. Измельчите их на средней скорости и до густой текстуры с кусочками помидоров и зелени. Снимите пробу и откорректируйте вкус.

Шаг 6. Приготовленный гуакамоле из авокадо с помидорами и лаймом переложите в креманку и сразу сервируйте к столу к крекерам, чипсам или тортильям. Приятного аппетита!

Гуакамоле из авокадо с красным луком

Гуакамоле из авокадо с красным луком, как более острым и более полезным в сравнении с другими видами, будет у вас не только соусом к чипсам. Но и отлично дополнит шаурму, буррито и блюда из риса. Кроме лука, в этом рецепте к авокадо добавим зелень, чеснок, острый перец и сок лайма.

Время готовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Авокадо – 3 шт.

Красный лук – 40 гр.

Петрушка нарезанная – 3 ст.л.

Чеснок нарезанный – 1 ч.л.

Сок лайма/лимона – 1 ст.л.

Перец халапеньо – ½ стручка.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для гуакамоле. Лук с петрушкой и чесноком мелко нарезать.

Шаг 2. Авокадо разрезать пополам, удалить косточки с кожурой и мякоть переложить в отдельную посуду.

Шаг 3. К ней налить ложку сока лайма или лимона и вилкой размять до нужной вам консистенции соуса.

Шаг 4. Переложить к авокадо нарезку красного лука, чеснока, зелени и острого перца. Добавить соль и соус, и еще раз перемешать. Снять пробу и откорректировать вкус.

Шаг 5. Приготовленный гуакамоле из авокадо с красным луком использовать сразу или хранить не более 1-2 дней в холодильнике, так как он темнеет и утрачивает свои полезные и вкусовые свойства. Приятного аппетита!

Классический соус гуакамоле с кинзой

Зелень кинзы или по-другому кориандра, отличается особыми вкусо-ароматическими свойствами и отлично подходит к классическому гуакамоле из авокадо. Такой соус будет у вас полезным и освежающим дополнением не только к чипсам, но и к разным супам, мясным и рыбным блюдам.

Время готовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 12.

Ингредиенты:

Авокадо – 8 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Лайм – 2 шт.

Кинза нарезанная – 30 гр.

Чеснок – 2 зубка.

Соль – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты для гуакамоле. Авокадо выбрать только зрелые. Лук и чеснок очистить от шелухи и мелко нарезать. Кинзу промыть и нарезать.

Шаг 2. Авокадо разрезать пополам, удалить косточки и кожуру, переложить в посуду для соуса.

Шаг 3. Полить мякоть соком лайма, чтобы соусу придать особую кислинку и предотвратить потемнение фрукта.

Шаг 4. Затем пересыпать к авокадо нарезку лука, чеснока и кинзы. Посыпать эти ингредиенты солью.

Шаг 5. Любым кухонным инструментом авокадо размять, оставив немного небольших кусочков и все хорошо перемешать. Снять пробу и откорректировать вкус соуса.

Шаг 6. Приготовленный классический соус гуакамоле с кинзой сервировать к столу к чипсам, лавашу или просто ломтикам багета. Приятного аппетита!

Гуакамоле с кориандром

Особый аромат и особенно в миксте с другими пряностями придаст гуакамоле, молотый кориандр, хотя в соусы из сырых ингредиентов его добавляют редко. В этом рецепте гуакамоле готовим из классических ингредиентов: зрелого авокадо, красного лука и сока лайма. Дополняем соус помидором, молотым кориандром, кинзой, зирой, чесноком и острым перцем.

Время готовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Авокадо – 2 шт.

Помидор – 1 шт.

Лук красный – 1/2 шт.

Лайм – 1 шт.

Чеснок – 2 зубка.

Кориандр молотый – ½ ч.л.

Кинза – 20 гр.

Зира молотая – ½ ч.л.

Чили молотый – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промыть и мелко нашинковать пучок кинзы.

Шаг 2. Помидор нарезать маленькими кубиками.

Шаг 3. Мелко нарезать красный лук.

Шаг 4. Авокадо разрезать на половинки, удалить косточки, снять кожуру и переложить в посуду для приготовления соуса.

Шаг 5. Затем мякоть размять вилкой. Использовать для этого миксер нежелательно. Лайм ладонью покатать по столу и выдавить сок к измельченному авокадо.

Шаг 6. Насыпать в соус молотый кориандр с зирой и острым перцем. Посыпать соус солью и перемешать. Затем переложить к нему нарезку помидора.

Шаг 7. Зубки чеснока измельчить через чесночницу, добавить к соусу и перемешать еще раз.

Шаг 8. Приготовленный гуакамоле с кориандром сразу подать к любому блюду или просто, как вкусный свежий салат. Приятного аппетита!