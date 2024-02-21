Рецепт: Вареники с картошкой и обжаренным луком — Ставропольские вареники: сытный ужин для всей семьи за три копейки

Ингредиенты:
мука — 500 гр;
вода — 250 гр;
яйца куриные — 1 шт;
масло растительное — 1 ст ложка;
соль в тесто — 1 чайная ложка;
для начинки — картофель — 8 шт;
масло сливочное — 20 гр;
соль — по вкусу;
лук репчатый — 1 шт;
растительное масло для обжарки лука — 2 ст.ложки
Способ приготовления: Не знаю как вам, а мне все чаще хочется простых блюд. Тех, которыми бабушки и мамы нас в детстве кормили. Хочется поесть простого и натурального.
Может это ностальгия, а может просто устали от современных мудренных блюд со множеством дорогих ингридиентов да с иностранным происхождением, всяких там лазаний, карпаччо и тд .
Кстати, старинные русские блюда очень бюджетны по цене. За 200 рублей можно сытно накормить большую семью.
Сегодня я вспомнила о варениках с картошкой и жаренным луком.
Называю эти вареники ставропольским, потому как именно на юге России часто стряпали вареники с вареной толченной картошкой.
А вот, например, на Урале вареники делали с сырым мелко порубленеым в ступке топориком картофелем.
Приготовим вареники так, чтобы и дети, и взрослые ели с удовольствием.
Сначала сделаем пельменное тесто.
Как говорила моя бабушка, для мягкого и пластичного теста достаточно взять муки в два раза больше, чем жидкости и щепотку соли.
И это, действительно, так. Но чтобы тесто на одной воде было пластичным и не рвалось при варке, такое тесто надо часа два подержать в тепле да раза два — три обмять, чтобы клейковина заработала.
Поэтому мы сегодня сделаем пельменное тесто с яйцом и растительным маслом. Это заметно ускорит процесс созревания пельменного теста.
В большую миску просеиваем 500 грамм муки.
Отдельно в маленькую мисочку разбиваем яйцо.
Добавляем к яйцу одну столовую ложку растительного масла без запаха.
Перемешиваем и вливаем эту смесь в муку, предварительно сделав в горке муки углубление.
Перемешиваем, начиная от середины и как бы захватывая каждый раз все больше муки.
Получится комочками, пусть это вас не смущает, так и должно быть.
В стакан кладём одну чайную ложку соли без горки.
Вливаем до верха горячей воды ( температура 80 градусов). Размешиваем соль и выливаем горячую воду в мучную смесь.
Сначала тесто замешиваем ложкой, затем тщательно вымешиваем тесто руками.
Тесто достаточно тугое, упругое.
Колобок теста кладём в целлофановых пакет или прямо в миске накрываем полотенцем. Пусть тесто стоит минут 30. Этого времени будет достаточно для того, чтобы тесто стало пластичным.
Пока тесто вылеживается, сделаем начинку для вареников.
Чистим картофель и отвариваем его в подсоленной воде до готовности.
Всю воду с картошки сливаем до чиста.
Варёный картофель разминаем картофелемялкой.
Можно добавить к картошке небольшой кусочек сливочного масла.
Многие жаренный лук добавляют сразу к картофелю.
Но если есть в семье дети, которые как правило не любят лук, то его лучше в начинку не класть, а добавлять потом сверху на вареники тем, кто лучок любит.
Начинка для вареников готова. Тесто приобрело нужную кондицию. Даже внешне это заметно, Колобок стал гладким.
Отрезаем от теста кусочек, скатываем его в колбаску, которую разрезаем на кусочки- шайбочки.
Шайбочку из теста раскатываем тонко, примерно 2 мм. Это тесто не рвется и позволяет раскатывать очень тонко.
На кружочек теста кладём одну чайную ложку с верхом картофельной начинки.
Лепим вареники. Можно и помельче их лепить, но я хочу большенькими их сделать, как моя бабушка их стряпала.
Из этого количества ингредиентов получается примерно 60 больших вареников с картошкой.
Можно сварить их все сразу, вся семья вволю наестся. А можно часть вареников заморозить и сварить их в следующий раз.
Будем варить вареники частями.
Вареники опускаем в кипящую подсоленную воду, немного перемешиваем их шумовкой, чтобы ко дну кастрюли вареники не прилипли.
С момента всплытия вареников варим их минут десять.
Пока вареники варятся,
лук нарезаем мелким кубиком и обжариваем его на сковороде с растительным маслом до его прозрачности или до золотистого цвета.
Вареники с картошкой готовы, достаем их шумовкой.
В одну тарелку с варениками положим кусочек сливочного масла.
В другой тарелке выложенные вареники польем маслицем с золотистым жаренным луком.
Вкусны и те, и другие вареники с картошкой!
Вот так, потратив немного времени, мы досыта накормили большую семью вкусными варениками.
И стОит целая кастрюля вареников всего 150 рублей.
Вкусно, сытно, дёшево и все натуральное!
Приятного аппетита!
Готовьте с радостью и любовью!
Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 150 руб.