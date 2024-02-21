Рецепт: Вареники с картошкой и обжаренным луком — Ставропольские вареники: сытный ужин для всей семьи за три копейки

Ингредиенты:

мука — 500 гр;

вода — 250 гр;

яйца куриные — 1 шт;

масло растительное — 1 ст ложка;

соль в тесто — 1 чайная ложка;

для начинки — картофель — 8 шт;

масло сливочное — 20 гр;

соль — по вкусу;

лук репчатый — 1 шт;

растительное масло для обжарки лука — 2 ст.ложки

Способ приготовления: Не знаю как вам, а мне все чаще хочется простых блюд. Тех, которыми бабушки и мамы нас в детстве кормили. Хочется поесть простого и натурального.

Может это ностальгия, а может просто устали от современных мудренных блюд со множеством дорогих ингридиентов да с иностранным происхождением, всяких там лазаний, карпаччо и тд .

Кстати, старинные русские блюда очень бюджетны по цене. За 200 рублей можно сытно накормить большую семью.

Сегодня я вспомнила о варениках с картошкой и жаренным луком.

Называю эти вареники ставропольским, потому как именно на юге России часто стряпали вареники с вареной толченной картошкой.

А вот, например, на Урале вареники делали с сырым мелко порубленеым в ступке топориком картофелем.

Приготовим вареники так, чтобы и дети, и взрослые ели с удовольствием.

Сначала сделаем пельменное тесто.

Как говорила моя бабушка, для мягкого и пластичного теста достаточно взять муки в два раза больше, чем жидкости и щепотку соли.

И это, действительно, так. Но чтобы тесто на одной воде было пластичным и не рвалось при варке, такое тесто надо часа два подержать в тепле да раза два — три обмять, чтобы клейковина заработала.

Поэтому мы сегодня сделаем пельменное тесто с яйцом и растительным маслом. Это заметно ускорит процесс созревания пельменного теста.

В большую миску просеиваем 500 грамм муки.

Отдельно в маленькую мисочку разбиваем яйцо.

Добавляем к яйцу одну столовую ложку растительного масла без запаха.

Перемешиваем и вливаем эту смесь в муку, предварительно сделав в горке муки углубление.

Перемешиваем, начиная от середины и как бы захватывая каждый раз все больше муки.

Получится комочками, пусть это вас не смущает, так и должно быть.

В стакан кладём одну чайную ложку соли без горки.

Вливаем до верха горячей воды ( температура 80 градусов). Размешиваем соль и выливаем горячую воду в мучную смесь.

Сначала тесто замешиваем ложкой, затем тщательно вымешиваем тесто руками.

Тесто достаточно тугое, упругое.

Колобок теста кладём в целлофановых пакет или прямо в миске накрываем полотенцем. Пусть тесто стоит минут 30. Этого времени будет достаточно для того, чтобы тесто стало пластичным.

Пока тесто вылеживается, сделаем начинку для вареников.

Чистим картофель и отвариваем его в подсоленной воде до готовности.

Всю воду с картошки сливаем до чиста.

Варёный картофель разминаем картофелемялкой.

Можно добавить к картошке небольшой кусочек сливочного масла.

Многие жаренный лук добавляют сразу к картофелю.

Но если есть в семье дети, которые как правило не любят лук, то его лучше в начинку не класть, а добавлять потом сверху на вареники тем, кто лучок любит.

Начинка для вареников готова. Тесто приобрело нужную кондицию. Даже внешне это заметно, Колобок стал гладким.

Отрезаем от теста кусочек, скатываем его в колбаску, которую разрезаем на кусочки- шайбочки.

Шайбочку из теста раскатываем тонко, примерно 2 мм. Это тесто не рвется и позволяет раскатывать очень тонко.

На кружочек теста кладём одну чайную ложку с верхом картофельной начинки.

Лепим вареники. Можно и помельче их лепить, но я хочу большенькими их сделать, как моя бабушка их стряпала.

Из этого количества ингредиентов получается примерно 60 больших вареников с картошкой.

Можно сварить их все сразу, вся семья вволю наестся. А можно часть вареников заморозить и сварить их в следующий раз.

Будем варить вареники частями.

Вареники опускаем в кипящую подсоленную воду, немного перемешиваем их шумовкой, чтобы ко дну кастрюли вареники не прилипли.

С момента всплытия вареников варим их минут десять.

Пока вареники варятся,

лук нарезаем мелким кубиком и обжариваем его на сковороде с растительным маслом до его прозрачности или до золотистого цвета.

Вареники с картошкой готовы, достаем их шумовкой.

В одну тарелку с варениками положим кусочек сливочного масла.

В другой тарелке выложенные вареники польем маслицем с золотистым жаренным луком.

Вкусны и те, и другие вареники с картошкой!

Вот так, потратив немного времени, мы досыта накормили большую семью вкусными варениками.

И стОит целая кастрюля вареников всего 150 рублей.

Вкусно, сытно, дёшево и все натуральное!

Приятного аппетита!

Готовьте с радостью и любовью!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 150 руб.