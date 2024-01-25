Гуляш из свинины с подливкой на сковороде – это аппетитное горячее блюдо, которое прекрасно подходит для сбалансированного и безумно вкусного семейного обеда либо ужина. Благодаря длительному томлению в домашнем соусе, мясо становится невероятно нежным и в буквальном смысле слова расходится по волокнам, при малейшем давлении приборами. Рекомендуется подавать свинину, приготовленную таким способом, с гарниром, щедро политым насыщенной подливкой. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы можете использовать в качестве дополнений, томатную пасту, сливки либо же сметану – вкусно будет в любом случае!

Классический гуляш из свинины на сковороде с подливой

Классический гуляш из свинины на сковороде с подливкой – это кушанье, которое знакомо каждому еще со времен СССР. Гуляш вообще можно приготовить не только из свинины, но также из птицы, говядины, однако, используя, к примеру тазобедренную часть, блюдо получается невероятно сочным.

Ингредиенты –+4 порц.

Свинина 600 гр.

Лук репчатый 1 шт. (крупный)

Морковь 1 шт.

Масло подсолнечное 50 мл.

Томатная паста 3 ст.л.

Мука 2 ст.л.

Вода 200 мл.

Лавровый лист 2 шт.

Соль по вкусу

Специи для свинины по вкусу

Шаги 45 мин.

Гуляш из свинины с подливкой на сковороде готовится очень просто. Мясо зачищаем от пленок и прожилок, обдаем водой и разрезаем на пластины либо бруски. В сковороде с высокими бортиками раскаляем подсолнечное масло и забрасываем свинину, выпариваем влагу и подрумяниваем. Солим. Не теряя времени, натираем на терке морковь и нарезаем луковицу. Указанное количество пасты из томатов разводим в половине стакана воды. Луковые кусочки высыпаем к мясу и обжариваем 10 минут. Далее заливаем ингредиенты томатным «соком» и посыпаем приправами. Добавляем морковку, перемешиваем и томим на медленном огне 20 минут. Затем вливаем оставшуюся воду и вводим муку, тщательно перемешиваем и тушим под приоткрытой крышкой еще 15 минут. За пару минут до готовности, окунаем в подливку лавровый лист. Гуляш из свинины с подливкой на сковороде готов! Подаем блюдо в глубоких порционных пиалах, сразу же после приготовления. Приятного аппетита!

Свиной гуляш с подливкой из муки, как в советской столовой

Свиной гуляш с подливкой из муки, как в советской столовой – это блюдо, которое никогда не потеряет своей популярности и актуальности, потому как нет ничего вкуснее, чем небольшие мясные кусочки, потушенные до мягкости в густой и безумно ароматной подливке, приготовленной из простых компонентов.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Свинина – 600 гр.

Масло сливочное – 40 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Мука – 1,5 ст.л.

Паста томатная – 2 ст.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Вода – 600 мл.

Сахар-песок – 0,3 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо ополаскиваем под струей воды и обсушиваем любым удобным способом, режем на кусочки среднего размера.

Шаг 2. В сковороду наливаем растительное масло и прогреваем, обжариваем свинину до образования характерной корочки.

Шаг 3. Мясные кусочки перекладываем в тарелку, а в сковороду засыпаем мелкие кубики лука, пассеруем до золотистости и смешиваем с сахаром.

Шаг 4. Возвращаем свинину в жаропрочную посуду и заливаем 600 миллилитрами воды, убавляем пламя и томим под крышкой 40 минут.

Шаг 5. По истечении указанного времени, несколько половников бульона отливаем. В другой сковородке растапливаем сливочное масло и вливаем немного растительного, всыпаем муку и при постоянном помешивании обжариваем.

Шаг 6. К муке вливаем бульон и провариваем до загустения, полученным соусом заливаем свинину и хорошенько перемешиваем состав.

Шаг 7. Дополняем гуляш томатной пастой, солью и специями. Перемешав, готовим под крышкой еще 20 минут.

Шаг 8. Горячий гуляш раскладываем по тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Как приготовить гуляш из свинины с томатной пастой

Как приготовить гуляш из свинины с томатной пастой? Для готовки нам потребуются ингредиенты, перечисленные ниже, а также совсем немного свободного времени. Изначально гуляш был традиционной пищей венгерских пастухов, однако, со временем, кушанье стало популяризировано по всему миру, ведь это очень вкусно!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Корейка свиная – 450 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Мука – 1 ч.л.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 400 мл.

Лавровый лист – 1 шт.

Масло растительное – 0,5 ст.л.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем составляющие: мясо режем крупным кубиком, морковь нарезаем брусками, а луковицу мелко рубим.

Шаг 2. На сковороду с растительным маслом выкладываем свинину и обжариваем 5-7 минут, затем добавляем лук и приправы.

Шаг 3. Компоненты перемешиваем и вводим морковку, слегка обжариваем и всыпаем муку – активно размешиваем, чтобы все ломтики покрылись тонким слоем муки.

Шаг 4. Дополняем состав пастой из протертых томатов и водой, также забрасываем лаврушку и солим. Мешаем и тушим под крышкой около получаса.

Шаг 5. Распределяем гуляш по тарелкам с гарниром и начинаем трапезу. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Классический гуляш из свинины с подливкой на сковороде, как в СССР

Классический гуляш из свинины с подливкой на сковороде, как в СССР – это сытное и сочное горячее блюдо, которое отлично подходит для семейной трапезы, после которой все останутся сытыми и довольными. Подавать гуляш следует, щедро полив соусом и дополнив гарниром.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Свинина – 400 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Паста томатная – 20 гр.

Мука – 20 гр.

Вода – 400 мл.

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое и обсушенное мясо нарезаем кусочками весом около 30 грамм, отдельно измельчаем сало. В сковородке вытапливаем жир и слегка подрумяниваем мякоть.

Шаг 2. Мясные кусочки перекладываем в сотейник, а в той же сковороде пассеруем мелко нарезанный лук до прозрачности. Смешиваем с томатной пастой.

Шаг 3. Прогреваем овощи в соусе еще 5-7 минут.

Шаг 4. Зажарку выкладываем к свинине, также добавляем лаврушку, соль и молотый перец – заливаем 350 мл воды и томим на медленном огне под крышкой 40-45 минут.

Шаг 5. За пару минут до готовности разводим муку в 50 миллилитрах воды.

Шаг 6. Мучной раствор переливаем к гуляшу, помешивая, доводим до кипения и провариваем до загустения.

Шаг 7. Сервируем кушанье, щедро полив аппетитной подливкой. Приятного аппетита!

Свиной гуляш с подливкой из сметаны

Свиной гуляш с подливкой из сметаны – это нежное кушанье, которое прекрасно гармонирует со всевозможными гарнирами. К примеру, вы можете подать мягкие мясные кубики к столу вместе с рассыпчатой гречкой либо рисом, отварной пастой или однородным картофельным пюре.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Свинина – 400 гр.

Лук репчатый – 90 гр.

Масло растительное – для жарки.

Морковка – 100 гр.

Соль – 1 ч.л.

Зелень – 50 гр.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Травы прованские – по вкусу.

Для подливки:

Сметана – 200 мл.

Вода – 400 мл.

Чеснок – 1 зуб.

Мука – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем и измельчаем овощи: морковь натираем на терке, а лук мелко измельчаем. Свинину разрезаем на кубики.

Шаг 2. Сковородку ставим на огонь и вливаем растительное масло, быстро обжариваем мясо до появления корочки.

Шаг 3. К румяной свинине высыпаем подготовленные овощи, черный перец и соль – перемешиваем и жарим в течение 10 минут.

Шаг 4. Для подливки в емкости с бортиками смешиваем воду с мукой, сметаной и чесноком, пропущенным через пресс.

Шаг 5. К мясу с овощным ассорти добавляем лавровый лист и ароматные травы, заливаем сметанным соусом и накрываем крышкой. Томим на слабом огне 50 минут.

Шаг 6. Выкладываем нежный гуляш к гарниру и дегустируем. Приятного аппетита!

Простой гуляш из свинины с луком и морковью

Простой гуляш из свинины с луком и морковью – это аппетитное кушанье, которое разлетается с тарелок в одно мгновение, потому как невозможно устоять перед мясными ломтиками, протушенными до состояния распада по волокнам, да еще и в сочетании с овощами.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Свинина – 700 гр.

Морковка – 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Мука – 1,5 ст.л.

Паста томатная – 2 ст.л.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Приправы – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, согласно списку: очищаем и промываем овощи, ополаскиваем мясо.

Шаг 2. Свинину разрезаем на достаточно крупные сегменты и высыпаем на прогретую сковороду с подсолнечным маслом.

Шаг 3. Подрумяниваем кусочки со всех сторон.

Шаг 4. Тем временем режем морковь полукольцами.

Шаг 5. Мелко рубим головку лука.

Шаг 6. Овощи, включая рубленый чеснок, отправляем к мясу, помешивая, обжариваем компоненты 5-7 минут.

Шаг 7. Далее вмешиваем в состав муку и соль.

Шаг 8. В небольшом количестве воды разводим пасту из томатов.

Шаг 9. Томатный раствор переливаем к свинине, добавляем еще немного воды, лавровый лист и специи по вкусу.

Шаг 10. Тушим гуляш под крышкой час или чуть больше, нагрев должен быть небольшим.

Шаг 11. Горячее блюдо сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Гуляш из свинины с подливкой, как в детском саду

Гуляш из свинины с подливкой, как в детском саду можно запросто приготовить, проведя у плиты менее, чем шестьдесят минут. Весь секрет успеха этого кушанья заключается в правильном выборе мяса: рекомендуется использовать нежную мякоть с тонкими прослойками сала, именно оно и придаст особую сочность.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Свинина – 600 гр.

Сметана – 120 гр.

Паста томатная – 4 ст.л.

Вода – 1 ст.

Мука – 2 ст.л.

Масло подсолнечное – 2-3 ст.л.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем продукты, перечисленные выше.

Шаг 2. Размороженное мясо нарезаем кубиками одинакового размера.

Шаг 3. На разогретом подсолнечном масле обжариваем свинину 15-20 минут.

Шаг 4. Параллельно на сухой сковородке обжариваем муку до появления аромата, высыпаем к мясу и хорошенько перемешиваем. Спустя 10 минут вводим специи и соль.

Шаг 5. Для подливки в пиале смешиваем воду, томатную пасту и сметану.

Шаг 6. Выливаем соус к мясным кусочкам, помешиваем и прогреваем компоненты еще 5-8 минут.

Шаг 7. Не дожидаясь остывания, подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Мягкий и сочный гуляш из свинины с грибами

Мягкий и сочный гуляш из свинины с грибами – это кушанье, обладающее чарующим ароматом и невероятной текстурой, которая влюбляет в себя при первой же дегустации, потому как мясо, распадающееся по волокнам, при минимальном давлении приборами – это восторг!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Свинина – 600 гр.

Шампиньоны – 400 гр.

Сливки – 200 мл.

Бульон/вода – 400 мл.

Сок лимона – 1 ч.л.

Петрушка – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо ополаскиваем и насухо промакиваем бумажными полотенцами, режем пластинами.

Шаг 2. Шампиньоны разрезаем на 2-4 части, в зависимости от размера.

Шаг 3. Снимаем шелуху с луковицы и мелко рубим головку.

Шаг 4. На разогретом растительном масле жарим свинину до изменения цвета, посыпаем солью и перекладываем в тарелку.

Шаг 5. На той же сковороде подрумяниваем лук и грибы.

Шаг 6. К зажарке возвращаем слайсы свинины, заливаем состав бульоном и сливками. Приправляем и досаливаем по своему вкусу.

Шаг 7. Добавляем небольшое количество кислого цитрусового сока и томим кушанье 8-10 минут после закипания. Подаем, украсив петрушкой. Приятного аппетита!

Венгерский гуляш из свинины

Венгерский гуляш из свинины традиционно готовится с такими овощами, как картофель, сладкий болгарский перец и, конечно же, луком с морковью. Соответственно, вам не придется отдельно заморачиваться над гарниром, экономьте время правильно: вкусно, сочно и ароматно!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг.

Картошка – 1,5 кг.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Морковка – 2-3 шт.

Лук репчатый – 2-3 шт.

Томаты в собственном соку – 250 гр.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 500 мл.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный лук режем полукольцами и обжариваем на растительном масле в кастрюле до мягкости и изменения оттенка.

Шаг 2. Добавляем небольшие кубики свинины, перемешиваем и обжариваем вместе 4-5 минут.

Шаг 3. Засыпаем ломтики морковки.

Шаг 4. Спустя несколько минут, добавляем нарезанную мякоть болгарского перца.

Шаг 5. Еще через 2-3 минуты выкладываем в жаропрочную посуду томаты в собственном соку.

Шаг 6. Вливаем немного воды к свинине с овощами, всыпаем соль и специи. Томим под крышкой 15 минут.

Шаг 7. Дополняем состав картофельными ломтиками и водой, жидкость должна полностью покрывать ингредиенты. Продолжаем тушение еще 30-35 минут.

Шаг 8. Сочный и ароматный гуляш распределяем по тарелкам и наслаждаемся ужином. Приятного аппетита!

Правильный гуляш из свинины с картошкой

Правильный гуляш из свинины с картошкой – это комплексное кушанье, которое сразу включает в себя мясную составляющую и овощной гарнир, максимально пропитанный соками и ароматами свинины. Подайте такой ужин своей семье, и каждый домочадец будет вам бесконечно благодарен!

Время готовки – 1 ч. 25 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр.

Картошка – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Масло растительное – для жарки.

Паста томатная – 3 ст.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Лавровый лист – 3 шт.

Перец душистый горошек – 3 шт.

Перец красный молотый – 0,5 ч.л.

Вода – 3 ст.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину обдаем водой и обсушиваем, нарезаем ломтиками среднего размера.

Шаг 2. Овощи очищаем, промываем и режем так, как показано на фото.

Шаг 3. В глубокой жаропрочной посуде раскаляем растительное масло и в течение 10 минут обжариваем мясо.

Шаг 4. К мясным кусочкам высыпаем морковку и лук, помешивая, жарим еще 4-5 минут.

Шаг 5. Добавляем картофельные кубики, 2 стакана воды и соль – тушим под крышкой 40 минут.

Шаг 6. Далее вводим в состав томатную пасту, разведенную в стакане воды, горошины перца и другие пряности – томим еще 15 минут.

Шаг 7. Затем приправляем гуляш чесноком, пропущенным через пресс – держим на плите еще 5 минут и выключаем.

Шаг 8. Подаем к столу сразу же, после окончания приготовления. Готовьте и получайте удовольствие!