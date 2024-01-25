Гуляш из свинины с подливкой на сковороде – это аппетитное горячее блюдо, которое прекрасно подходит для сбалансированного и безумно вкусного семейного обеда либо ужина. Благодаря длительному томлению в домашнем соусе, мясо становится невероятно нежным и в буквальном смысле слова расходится по волокнам, при малейшем давлении приборами. Рекомендуется подавать свинину, приготовленную таким способом, с гарниром, щедро политым насыщенной подливкой. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы можете использовать в качестве дополнений, томатную пасту, сливки либо же сметану – вкусно будет в любом случае!
Классический гуляш из свинины на сковороде с подливой
Классический гуляш из свинины на сковороде с подливкой – это кушанье, которое знакомо каждому еще со времен СССР. Гуляш вообще можно приготовить не только из свинины, но также из птицы, говядины, однако, используя, к примеру тазобедренную часть, блюдо получается невероятно сочным.
Ингредиенты –+4 порц.
- Свинина 600 гр.
- Лук репчатый 1 шт. (крупный)
- Морковь 1 шт.
- Масло подсолнечное 50 мл.
- Томатная паста 3 ст.л.
- Мука 2 ст.л.
- Вода 200 мл.
- Лавровый лист 2 шт.
- Соль по вкусу
- Специи для свинины по вкусу
Шаги 45 мин.
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Гуляш из свинины с подливкой на сковороде готовится очень просто. Мясо зачищаем от пленок и прожилок, обдаем водой и разрезаем на пластины либо бруски.
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В сковороде с высокими бортиками раскаляем подсолнечное масло и забрасываем свинину, выпариваем влагу и подрумяниваем. Солим.
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Не теряя времени, натираем на терке морковь и нарезаем луковицу.
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Указанное количество пасты из томатов разводим в половине стакана воды.
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Луковые кусочки высыпаем к мясу и обжариваем 10 минут. Далее заливаем ингредиенты томатным «соком» и посыпаем приправами.
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Добавляем морковку, перемешиваем и томим на медленном огне 20 минут.
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Затем вливаем оставшуюся воду и вводим муку, тщательно перемешиваем и тушим под приоткрытой крышкой еще 15 минут.
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За пару минут до готовности, окунаем в подливку лавровый лист.
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Гуляш из свинины с подливкой на сковороде готов! Подаем блюдо в глубоких порционных пиалах, сразу же после приготовления. Приятного аппетита!
Свиной гуляш с подливкой из муки, как в советской столовой
Свиной гуляш с подливкой из муки, как в советской столовой – это блюдо, которое никогда не потеряет своей популярности и актуальности, потому как нет ничего вкуснее, чем небольшие мясные кусочки, потушенные до мягкости в густой и безумно ароматной подливке, приготовленной из простых компонентов.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Свинина – 600 гр.
- Масло сливочное – 40 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Мука – 1,5 ст.л.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Вода – 600 мл.
- Сахар-песок – 0,3 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мясо ополаскиваем под струей воды и обсушиваем любым удобным способом, режем на кусочки среднего размера.
Шаг 2. В сковороду наливаем растительное масло и прогреваем, обжариваем свинину до образования характерной корочки.
Шаг 3. Мясные кусочки перекладываем в тарелку, а в сковороду засыпаем мелкие кубики лука, пассеруем до золотистости и смешиваем с сахаром.
Шаг 4. Возвращаем свинину в жаропрочную посуду и заливаем 600 миллилитрами воды, убавляем пламя и томим под крышкой 40 минут.
Шаг 5. По истечении указанного времени, несколько половников бульона отливаем. В другой сковородке растапливаем сливочное масло и вливаем немного растительного, всыпаем муку и при постоянном помешивании обжариваем.
Шаг 6. К муке вливаем бульон и провариваем до загустения, полученным соусом заливаем свинину и хорошенько перемешиваем состав.
Шаг 7. Дополняем гуляш томатной пастой, солью и специями. Перемешав, готовим под крышкой еще 20 минут.
Шаг 8. Горячий гуляш раскладываем по тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Как приготовить гуляш из свинины с томатной пастой
Как приготовить гуляш из свинины с томатной пастой? Для готовки нам потребуются ингредиенты, перечисленные ниже, а также совсем немного свободного времени. Изначально гуляш был традиционной пищей венгерских пастухов, однако, со временем, кушанье стало популяризировано по всему миру, ведь это очень вкусно!
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Корейка свиная – 450 гр.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Мука – 1 ч.л.
- Морковка – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Вода – 400 мл.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Масло растительное – 0,5 ст.л.
- Паприка сладкая молотая – по вкусу.
- Смесь перцев – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем составляющие: мясо режем крупным кубиком, морковь нарезаем брусками, а луковицу мелко рубим.
Шаг 2. На сковороду с растительным маслом выкладываем свинину и обжариваем 5-7 минут, затем добавляем лук и приправы.
Шаг 3. Компоненты перемешиваем и вводим морковку, слегка обжариваем и всыпаем муку – активно размешиваем, чтобы все ломтики покрылись тонким слоем муки.
Шаг 4. Дополняем состав пастой из протертых томатов и водой, также забрасываем лаврушку и солим. Мешаем и тушим под крышкой около получаса.
Шаг 5. Распределяем гуляш по тарелкам с гарниром и начинаем трапезу. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Классический гуляш из свинины с подливкой на сковороде, как в СССР
Классический гуляш из свинины с подливкой на сковороде, как в СССР – это сытное и сочное горячее блюдо, которое отлично подходит для семейной трапезы, после которой все останутся сытыми и довольными. Подавать гуляш следует, щедро полив соусом и дополнив гарниром.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2-3.
Ингредиенты:
- Свинина – 400 гр.
- Лук репчатый – 200 гр.
- Паста томатная – 20 гр.
- Мука – 20 гр.
- Вода – 400 мл.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промытое и обсушенное мясо нарезаем кусочками весом около 30 грамм, отдельно измельчаем сало. В сковородке вытапливаем жир и слегка подрумяниваем мякоть.
Шаг 2. Мясные кусочки перекладываем в сотейник, а в той же сковороде пассеруем мелко нарезанный лук до прозрачности. Смешиваем с томатной пастой.
Шаг 3. Прогреваем овощи в соусе еще 5-7 минут.
Шаг 4. Зажарку выкладываем к свинине, также добавляем лаврушку, соль и молотый перец – заливаем 350 мл воды и томим на медленном огне под крышкой 40-45 минут.
Шаг 5. За пару минут до готовности разводим муку в 50 миллилитрах воды.
Шаг 6. Мучной раствор переливаем к гуляшу, помешивая, доводим до кипения и провариваем до загустения.
Шаг 7. Сервируем кушанье, щедро полив аппетитной подливкой. Приятного аппетита!
Свиной гуляш с подливкой из сметаны
Свиной гуляш с подливкой из сметаны – это нежное кушанье, которое прекрасно гармонирует со всевозможными гарнирами. К примеру, вы можете подать мягкие мясные кубики к столу вместе с рассыпчатой гречкой либо рисом, отварной пастой или однородным картофельным пюре.
Время готовки – 90 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Свинина – 400 гр.
- Лук репчатый – 90 гр.
- Масло растительное – для жарки.
- Морковка – 100 гр.
- Соль – 1 ч.л.
- Зелень – 50 гр.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Травы прованские – по вкусу.
Для подливки:
- Сметана – 200 мл.
- Вода – 400 мл.
- Чеснок – 1 зуб.
- Мука – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса очищаем и измельчаем овощи: морковь натираем на терке, а лук мелко измельчаем. Свинину разрезаем на кубики.
Шаг 2. Сковородку ставим на огонь и вливаем растительное масло, быстро обжариваем мясо до появления корочки.
Шаг 3. К румяной свинине высыпаем подготовленные овощи, черный перец и соль – перемешиваем и жарим в течение 10 минут.
Шаг 4. Для подливки в емкости с бортиками смешиваем воду с мукой, сметаной и чесноком, пропущенным через пресс.
Шаг 5. К мясу с овощным ассорти добавляем лавровый лист и ароматные травы, заливаем сметанным соусом и накрываем крышкой. Томим на слабом огне 50 минут.
Шаг 6. Выкладываем нежный гуляш к гарниру и дегустируем. Приятного аппетита!
Простой гуляш из свинины с луком и морковью
Простой гуляш из свинины с луком и морковью – это аппетитное кушанье, которое разлетается с тарелок в одно мгновение, потому как невозможно устоять перед мясными ломтиками, протушенными до состояния распада по волокнам, да еще и в сочетании с овощами.
Время готовки – 1 ч.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 5-6.
Ингредиенты:
- Свинина – 700 гр.
- Морковка – 2 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Лук репчатый крупный – 1 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Мука – 1,5 ст.л.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Масло подсолнечное – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Приправы – по вкусу
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продукты, согласно списку: очищаем и промываем овощи, ополаскиваем мясо.
Шаг 2. Свинину разрезаем на достаточно крупные сегменты и высыпаем на прогретую сковороду с подсолнечным маслом.
Шаг 3. Подрумяниваем кусочки со всех сторон.
Шаг 4. Тем временем режем морковь полукольцами.
Шаг 5. Мелко рубим головку лука.
Шаг 6. Овощи, включая рубленый чеснок, отправляем к мясу, помешивая, обжариваем компоненты 5-7 минут.
Шаг 7. Далее вмешиваем в состав муку и соль.
Шаг 8. В небольшом количестве воды разводим пасту из томатов.
Шаг 9. Томатный раствор переливаем к свинине, добавляем еще немного воды, лавровый лист и специи по вкусу.
Шаг 10. Тушим гуляш под крышкой час или чуть больше, нагрев должен быть небольшим.
Шаг 11. Горячее блюдо сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!
Гуляш из свинины с подливкой, как в детском саду
Гуляш из свинины с подливкой, как в детском саду можно запросто приготовить, проведя у плиты менее, чем шестьдесят минут. Весь секрет успеха этого кушанья заключается в правильном выборе мяса: рекомендуется использовать нежную мякоть с тонкими прослойками сала, именно оно и придаст особую сочность.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Свинина – 600 гр.
- Сметана – 120 гр.
- Паста томатная – 4 ст.л.
- Вода – 1 ст.
- Мука – 2 ст.л.
- Масло подсолнечное – 2-3 ст.л.
- Специи – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем продукты, перечисленные выше.
Шаг 2. Размороженное мясо нарезаем кубиками одинакового размера.
Шаг 3. На разогретом подсолнечном масле обжариваем свинину 15-20 минут.
Шаг 4. Параллельно на сухой сковородке обжариваем муку до появления аромата, высыпаем к мясу и хорошенько перемешиваем. Спустя 10 минут вводим специи и соль.
Шаг 5. Для подливки в пиале смешиваем воду, томатную пасту и сметану.
Шаг 6. Выливаем соус к мясным кусочкам, помешиваем и прогреваем компоненты еще 5-8 минут.
Шаг 7. Не дожидаясь остывания, подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Мягкий и сочный гуляш из свинины с грибами
Мягкий и сочный гуляш из свинины с грибами – это кушанье, обладающее чарующим ароматом и невероятной текстурой, которая влюбляет в себя при первой же дегустации, потому как мясо, распадающееся по волокнам, при минимальном давлении приборами – это восторг!
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Свинина – 600 гр.
- Шампиньоны – 400 гр.
- Сливки – 200 мл.
- Бульон/вода – 400 мл.
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Петрушка – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мясо ополаскиваем и насухо промакиваем бумажными полотенцами, режем пластинами.
Шаг 2. Шампиньоны разрезаем на 2-4 части, в зависимости от размера.
Шаг 3. Снимаем шелуху с луковицы и мелко рубим головку.
Шаг 4. На разогретом растительном масле жарим свинину до изменения цвета, посыпаем солью и перекладываем в тарелку.
Шаг 5. На той же сковороде подрумяниваем лук и грибы.
Шаг 6. К зажарке возвращаем слайсы свинины, заливаем состав бульоном и сливками. Приправляем и досаливаем по своему вкусу.
Шаг 7. Добавляем небольшое количество кислого цитрусового сока и томим кушанье 8-10 минут после закипания. Подаем, украсив петрушкой. Приятного аппетита!
Венгерский гуляш из свинины
Венгерский гуляш из свинины традиционно готовится с такими овощами, как картофель, сладкий болгарский перец и, конечно же, луком с морковью. Соответственно, вам не придется отдельно заморачиваться над гарниром, экономьте время правильно: вкусно, сочно и ароматно!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Свинина – 1 кг.
- Картошка – 1,5 кг.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Морковка – 2-3 шт.
- Лук репчатый – 2-3 шт.
- Томаты в собственном соку – 250 гр.
- Масло растительное – для жарки.
- Вода – 500 мл.
- Соль – по вкусу.
- Сахар-песок – по вкусу.
- Смесь перцев – по вкусу.
- Паприка сладкая молотая – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищенный лук режем полукольцами и обжариваем на растительном масле в кастрюле до мягкости и изменения оттенка.
Шаг 2. Добавляем небольшие кубики свинины, перемешиваем и обжариваем вместе 4-5 минут.
Шаг 3. Засыпаем ломтики морковки.
Шаг 4. Спустя несколько минут, добавляем нарезанную мякоть болгарского перца.
Шаг 5. Еще через 2-3 минуты выкладываем в жаропрочную посуду томаты в собственном соку.
Шаг 6. Вливаем немного воды к свинине с овощами, всыпаем соль и специи. Томим под крышкой 15 минут.
Шаг 7. Дополняем состав картофельными ломтиками и водой, жидкость должна полностью покрывать ингредиенты. Продолжаем тушение еще 30-35 минут.
Шаг 8. Сочный и ароматный гуляш распределяем по тарелкам и наслаждаемся ужином. Приятного аппетита!
Правильный гуляш из свинины с картошкой
Правильный гуляш из свинины с картошкой – это комплексное кушанье, которое сразу включает в себя мясную составляющую и овощной гарнир, максимально пропитанный соками и ароматами свинины. Подайте такой ужин своей семье, и каждый домочадец будет вам бесконечно благодарен!
Время готовки – 1 ч. 25 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Свинина – 500 гр.
- Картошка – 400 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Масло растительное – для жарки.
- Паста томатная – 3 ст.л.
- Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Перец душистый горошек – 3 шт.
- Перец красный молотый – 0,5 ч.л.
- Вода – 3 ст.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Свинину обдаем водой и обсушиваем, нарезаем ломтиками среднего размера.
Шаг 2. Овощи очищаем, промываем и режем так, как показано на фото.
Шаг 3. В глубокой жаропрочной посуде раскаляем растительное масло и в течение 10 минут обжариваем мясо.
Шаг 4. К мясным кусочкам высыпаем морковку и лук, помешивая, жарим еще 4-5 минут.
Шаг 5. Добавляем картофельные кубики, 2 стакана воды и соль – тушим под крышкой 40 минут.
Шаг 6. Далее вводим в состав томатную пасту, разведенную в стакане воды, горошины перца и другие пряности – томим еще 15 минут.
Шаг 7. Затем приправляем гуляш чесноком, пропущенным через пресс – держим на плите еще 5 минут и выключаем.
Шаг 8. Подаем к столу сразу же, после окончания приготовления. Готовьте и получайте удовольствие!