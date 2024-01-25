Варю свёклу всего 15 минут. Способ, которым моя мама пользуется уже 30 лет

Приготовление свеклы, как правило, всегда занимало много времени. При этом после варки, вся кастрюля будет испачкана, а по кухне станет разноситься неприятный запах. Как исправить ситуацию и быстро готовить свеклу?

Во-первых, не стоит брать огромную свеклу. Тогда ее нужно будет дольше готовить. Оптимально варить и запекать свеклу среднего размера.

Во-вторых, свеклу промываем тщательно. Это необходимо для того, чтобы избавиться от верхнего слоя.

В-третьих, не отрезаем хвостик свеклы. В противном случае весь сок вытечет из свеклы и овощ потеряет свой яркий цвет.

Как тогда готовить свеклу правильно?

Воду в кастрюле предварительно доводим до кипения, а затем кладем в кипяток свеклу. При этом жидкость должна полностью покрыть овощ; На сильном огне варим свеклу без крышки; Для того, чтобы кухня во время варки не пропиталась запахом свеклы, добавляем в воду корку хлеба; Спустя 15 минут выкладываем свеклу в холодную воду, желательно со льдом. Так мы прекращаем процесс варки овощей. Остужаем свеклу в воде 7 минут.

Если не хочется варить свеклу в кастрюле, то можно запечь ресторанным способом. Для этого нужно соблюдать алгоритм:

Промываем тщательно свеклу, кладем на лист фольги, смазываем растительным маслом, посыпаем солью; Герметично заворачиваем свеклу в фольгу и отправляем в духовку; Запекаем свеклу при 180 градусах 1 час; Остужаем свеклу при комнатной температуре или на балконе.

Этот способ запекания дольше, но он избавляет от мытья кастрюли.

В итоге, получается вкусная насыщенная свекла. Ее можно использовать в салатах и других блюдах.