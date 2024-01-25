Описание приготовления:
Чтобы рубленые котлеты получились не сухими, добавим твердый сыр и измельченный на терке репчатый лук, также добавим немного сметаны и специи, зелень. Румяная корочка аппетитных котлет сразу привлекает внимание и вызывает аппетит. Такие котлеты отлично подойдут к любому гарниру — овощи, каши, картофель.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Котлеты / Блюда в панировке
Состав / Ингредиенты:
- Куриное филе 200 Грамм
- Сыр 80 Грамм (твердый, тертый)
- Яйца 1 Штука
- Сметана 1 Ст. ложка
- Лук 100 Грамм
- Чеснок 1 Зубчик
- Петрушка 5 Грамм
- Мука пшеничная 2 Чайных ложки
- Панировочные сухари 50 Грамм
- Масло растительное 30 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Паприка молотая По вкусу
- Перец молотый По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
221 ккал
Калорийность
7 г
Белки
19 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рубленые котлеты в панировочных сухарях на сковороде»
Подготовьте все ингредиенты.
Куриное филе ополосните и просушите. После нарежьте филе небольшими кубиками и переложите в глубокую миску.
Очистите лук и чеснок, после натрите их на самой мелкой терке и добавьте к курице.
Следом добавьте сметану и всыпьте тертый сыр, добавьте специи по вкусу — соль, перец, паприку.
Вбейте в миску одно куриное яйцо.
Добавьте следом нарезанную зелень петрушки, пшеничную муку.
Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Сформируйте небольшую котлету и обваляйте ее в панировочных сухарях.
В сковороде разогрейте растительное масло и выложите все подготовленные котлеты. Жарьте котлеты с каждой стороны по 5 минут, на небольшом огне.
Приятного аппетита!