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Рубленые котлеты в панировочных сухарях на сковороде

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Рубленые котлеты в панировочных сухарях на сковороде

Описание приготовления:

Чтобы рубленые котлеты получились не сухими, добавим твердый сыр и измельченный на терке репчатый лук, также добавим немного сметаны и специи, зелень. Румяная корочка аппетитных котлет сразу привлекает внимание и вызывает аппетит. Такие котлеты отлично подойдут к любому гарниру — овощи, каши, картофель.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Котлеты / Блюда в панировке

Состав / Ингредиенты:

  • Куриное филе 200 Грамм
  • Сыр 80 Грамм (твердый, тертый)
  • Яйца 1 Штука
  • Сметана 1 Ст. ложка
  • Лук 100 Грамм
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Петрушка 5 Грамм
  • Мука пшеничная 2 Чайных ложки
  • Панировочные сухари 50 Грамм
  • Масло растительное 30 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Паприка молотая По вкусу
  • Перец молотый По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

221 ккал

Калорийность

7 г

Белки

19 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рубленые котлеты в панировочных сухарях на сковороде»

Рубленые котлеты в панировочных сухарях на сковороде

Подготовьте все ингредиенты.

Рубленые котлеты в панировочных сухарях на сковороде

Куриное филе ополосните и просушите. После нарежьте филе небольшими кубиками и переложите в глубокую миску.

Рубленые котлеты в панировочных сухарях на сковороде

Очистите лук и чеснок, после натрите их на самой мелкой терке и добавьте к курице.

Рубленые котлеты в панировочных сухарях на сковороде

Следом добавьте сметану и всыпьте тертый сыр, добавьте специи по вкусу — соль, перец, паприку.

Рубленые котлеты в панировочных сухарях на сковороде

Вбейте в миску одно куриное яйцо.

Рубленые котлеты в панировочных сухарях на сковороде

Добавьте следом нарезанную зелень петрушки, пшеничную муку.

Рубленые котлеты в панировочных сухарях на сковороде

Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Рубленые котлеты в панировочных сухарях на сковороде

Сформируйте небольшую котлету и обваляйте ее в панировочных сухарях.

Рубленые котлеты в панировочных сухарях на сковороде

В сковороде разогрейте растительное масло и выложите все подготовленные котлеты. Жарьте котлеты с каждой стороны по 5 минут, на небольшом огне.

Рубленые котлеты в панировочных сухарях на сковороде

Приятного аппетита!

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