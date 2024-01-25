Описание приготовления:

Чтобы рубленые котлеты получились не сухими, добавим твердый сыр и измельченный на терке репчатый лук, также добавим немного сметаны и специи, зелень. Румяная корочка аппетитных котлет сразу привлекает внимание и вызывает аппетит. Такие котлеты отлично подойдут к любому гарниру — овощи, каши, картофель.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Котлеты / Блюда в панировке

Состав / Ингредиенты:

Куриное филе 200 Грамм

Сыр 80 Грамм (твердый, тертый)

Яйца 1 Штука

Сметана 1 Ст. ложка

Лук 100 Грамм

Чеснок 1 Зубчик

Петрушка 5 Грамм

Мука пшеничная 2 Чайных ложки

Панировочные сухари 50 Грамм

Масло растительное 30 Миллилитров

Соль По вкусу

Паприка молотая По вкусу

Перец молотый По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

221 ккал

Калорийность

7 г

Белки

19 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рубленые котлеты в панировочных сухарях на сковороде»

Подготовьте все ингредиенты.

Куриное филе ополосните и просушите. После нарежьте филе небольшими кубиками и переложите в глубокую миску.

Очистите лук и чеснок, после натрите их на самой мелкой терке и добавьте к курице.

Следом добавьте сметану и всыпьте тертый сыр, добавьте специи по вкусу — соль, перец, паприку.

Вбейте в миску одно куриное яйцо.

Добавьте следом нарезанную зелень петрушки, пшеничную муку.

Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Сформируйте небольшую котлету и обваляйте ее в панировочных сухарях.

В сковороде разогрейте растительное масло и выложите все подготовленные котлеты. Жарьте котлеты с каждой стороны по 5 минут, на небольшом огне.

Приятного аппетита!