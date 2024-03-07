Обычно такое блюдо, как гуляш, готовят из говядины. Для этого ее тушат в течение 2–3 часов. Но если у вас нет такого большого запаса времени, можете приготовить шикарный гуляш из куриного филе или индейки. Это более дешевая и не менее вкусная альтернатива говядине.

Пряностей для такого блюда можете не жалеть. Добавляйте молотую паприку, сушеную зелень и несколько видов перца. Не бойтесь, что гуляш будет очень острым. Ведь в конце приготовления мы добавим сливки, которые сделают вкус мяса и подливы намного нежнее.

Как приготовить вкусный гуляш из куриного филе

Важная деталь. Обжаривайте репчатый лук в той же посуде, в которой вы готовили курицу. Не берите для этой цели отдельную сковороду. Тушить же блюдо следует в той кастрюле или в казане, где ранее обжаривались все необходимые для гуляша ингредиенты.

Ингредиенты

Куриное филе1 кг Лук300 г Чеснок3 зуб. Томатная паста1 ст. л. Винный уксус1 ст. л. Паприка1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Сушеная петрушка1 ч. л. Сушеный базилик1 ч. л. Сливки100 мл Лавровый лист1 шт. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Очищаем репчатый лук. Нарезаем его крупным кубиком. Чистим чеснок. Измельчаем его, используя пресс.Хорошенько промываем курицу. Обсушиваем ее. Нарезаем мясо крупными кусочками. Вливаем в кастрюлю или в казан подсолнечное масло. Разогреваем его. Обжариваем курицу в течение нескольких минут со всех сторон до легкой румяности.Перекладываем мясо на тарелку. В кастрюлю, где оно готовилось, помещаем репчатый лук. Обжариваем его до золотистости на умеренном огне. Добавляем к луку чеснок. Перемешиваем всё и жарим еще 2 минуты. Всыпаем к овощам молотую паприку, сушеный базилик и петрушку. Добавляем черный перец и томатную пасту. Вливаем винный уксус и 100 мл воды. Хорошенько всё перемешиваем.Выкладываем мясо в кастрюлю с овощами и пряностями. Аккуратно перемешиваем. Солим всё по вкусу. Добавляем лавровый лист. Заливаем всё водой (жидкость должна полностью покрыть мясо).Доводим содержимое кастрюли до кипения. Убавляем огонь. Тушим мясо в течение 40 минут. По истечении этого времени вливаем к курице сливки жирностью 20 %. Перемешиваем всё. Держим гуляш на огне еще 10 минут. Затем выключаем нагрев. Накрываем кастрюлю крышкой. Даем гуляшу настояться в течение 15 минут.

Благодаря тому, что гуляш из курицы готовится в одной кастрюле, у вас не будет горы грязной посуды. К слову, подавайте блюдо следующим образом: выложите мясо на тарелку, влейте щедрое количество подливы и посыпьте всё рубленым зеленым луком. Приятного аппетита!