Слоёный салат с курицей. Беспроигрышный вариант закусочного салата на любой праздник

Праздничные салаты всегда должны удивлять. К сожалению, постоянно удивлять гостей Сельдью под Шубой и Оливье не получится. Поэтому нужно подумать над тем, как сделать вкусный новый и необычный салат.

Как правило, многие предпочитают останавливаться на классике по причине сомнений в новом блюде. Вдруг, оно получится невкусным и будет слишком дорогим в готовке? Сейчас есть много рецептов бюджетных салатов, которые проверены тысячами кулинаров.

Расскажем, как приготовить слоеный салат с курицей.

Ингредиенты для слоеного салата с курицей:

куриная грудка — ½ часть;

лук — 1 шт.;

уксус — ч.л.;

соль — ч.л.;

сахар — ч.л.;

картофель — 3 шт.;

яйцо — 3 шт.;

сыр — 100 г;

майонез.

Приготовление слоеного салата с курицей:

Отвариваем до готовности куриную грудку, картофель и яйца. Разделяем слегка охлажденную вареную грудку на волокна и выкладываем первым слоем на блюдо.

Нарезаем четверть кольцами лук, посыпаем сахаром и солью, вливаем уксус и кипяток.

Оставляем лук мариноваться на 15 минут.

Выкладываем лук на куриный слой, заранее избавляем его от маринада. Смазываем луковый слой майонезом.

Очищенный картофель натираем на крупной терке и кладем на луковый слой, тоже смазываем майонезом. Нарезаем мелко яйца и кладем на картофельный слой, смазываем майонезом.

Натираем на мелкой терке сыр и создаем на верхушке сырную шапочку.

В итоге мы имеем быстрый салат с курицей. Это беспроигрышный вариант закусочного салата на праздник.