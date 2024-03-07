Слоёный салат с курицей. Беспроигрышный вариант закусочного салата на любой праздник

Праздничные салаты всегда должны удивлять. К сожалению, постоянно удивлять гостей Сельдью под Шубой и Оливье не получится. Поэтому нужно подумать над тем, как сделать вкусный новый и необычный салат.
Как правило, многие предпочитают останавливаться на классике по причине сомнений в новом блюде. Вдруг, оно получится невкусным и будет слишком дорогим в готовке? Сейчас есть много рецептов бюджетных салатов, которые проверены тысячами кулинаров.
Расскажем, как приготовить слоеный салат с курицей.
Ингредиенты для слоеного салата с курицей:
- куриная грудка — ½ часть;
- лук — 1 шт.;
- уксус — ч.л.;
- соль — ч.л.;
- сахар — ч.л.;
- картофель — 3 шт.;
- яйцо — 3 шт.;
- сыр — 100 г;
- майонез.
Приготовление слоеного салата с курицей:
Отвариваем до готовности куриную грудку, картофель и яйца. Разделяем слегка охлажденную вареную грудку на волокна и выкладываем первым слоем на блюдо.
Нарезаем четверть кольцами лук, посыпаем сахаром и солью, вливаем уксус и кипяток.
Оставляем лук мариноваться на 15 минут.
Выкладываем лук на куриный слой, заранее избавляем его от маринада. Смазываем луковый слой майонезом.
Очищенный картофель натираем на крупной терке и кладем на луковый слой, тоже смазываем майонезом. Нарезаем мелко яйца и кладем на картофельный слой, смазываем майонезом.
Натираем на мелкой терке сыр и создаем на верхушке сырную шапочку.
В итоге мы имеем быстрый салат с курицей. Это беспроигрышный вариант закусочного салата на праздник.