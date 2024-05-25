Описание приготовления:
Классический трюфель представляет собой шоколадную конфету. Это шарик из шоколадного крема, опущенный в шоколадную глазурь и посыпанный какао. Рецептов трюфелей огромное количество и сегодня предлагаю вам наиболее простой вариант. А чтобы конфеты получились по-настоящему вкусными нужно использовать продукты хорошего качества.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Шоколад Блюдо: Десерты / Конфеты География кухни: Французская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Масло сливочное 25 Грамм
- Шоколад темный 250 Грамм (70-80%)
- Шоколад горький 100 Грамм
- Сливки 3-4 Ст. ложек (33% жирности)
- Какао 1 Чайная ложка
- Ром 1 Ст. ложка
Количество порций 5
Калорийность
473 ккал
Калорийность
18 г
Белки
16 г
Жиры
37 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадные конфеты "Трюфели"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадных конфет "Трюфель".
Темный шоколад измельчите и выложите в миску или маленькую кастрюлю, добавьте сливочное масло.
В сотейник с толстым дном налейте сливки и влейте ром, перемешайте. Поставьте на средний огонь и нагрейте, но не кипятите.
Горячими сливками залейте шоколад и перемешайте до однородности. Остудите массу, закройте и уберите в холодильник на 8 часов для стабилизации.
Чайной ложкой возьмите шоколадную массу и сформируйте шарики. Уберите их в морозилку на 20 минут.
Горький шоколад порубите и растопите на водяной бане. Окунайте каждый трюфель в шоколад и выкладывайте на разделочную доску, застеленную пленкой.
Посыпьте конфеты какао и дайте полностью застыть шоколаду.
Приятного аппетита!