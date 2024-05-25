Описание приготовления:

Классический трюфель представляет собой шоколадную конфету. Это шарик из шоколадного крема, опущенный в шоколадную глазурь и посыпанный какао. Рецептов трюфелей огромное количество и сегодня предлагаю вам наиболее простой вариант. А чтобы конфеты получились по-настоящему вкусными нужно использовать продукты хорошего качества.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Шоколад Блюдо: Десерты / Конфеты География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Масло сливочное 25 Грамм

Шоколад темный 250 Грамм (70-80%)

Шоколад горький 100 Грамм

Сливки 3-4 Ст. ложек (33% жирности)

Какао 1 Чайная ложка

Ром 1 Ст. ложка

Количество порций 5

Калорийность

473 ккал

Калорийность

18 г

Белки

16 г

Жиры

37 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадные конфеты "Трюфели"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадных конфет "Трюфель".

Темный шоколад измельчите и выложите в миску или маленькую кастрюлю, добавьте сливочное масло.

В сотейник с толстым дном налейте сливки и влейте ром, перемешайте. Поставьте на средний огонь и нагрейте, но не кипятите.

Горячими сливками залейте шоколад и перемешайте до однородности. Остудите массу, закройте и уберите в холодильник на 8 часов для стабилизации.

Чайной ложкой возьмите шоколадную массу и сформируйте шарики. Уберите их в морозилку на 20 минут.

Горький шоколад порубите и растопите на водяной бане. Окунайте каждый трюфель в шоколад и выкладывайте на разделочную доску, застеленную пленкой.

Посыпьте конфеты какао и дайте полностью застыть шоколаду.

Приятного аппетита!