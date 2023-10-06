Приготовив густое яблочное повидло на зиму, вы сможете на целый год закрыть вопрос о том, какую же начинку добавлять в выпечку. Ведь это лакомство хорошо тем, что оно не вытечет из пирогов или из пирожков во время запекания. Идеальный вариант для приготовления домашних десертов с начинкой!

Чтобы закрыть вкусное повидло, вы можете использовать даже те плоды, которые успели перезреть или имеют дефекты. Также подойдет и падалица. В результате у вас всё равно выйдет приблизительно 2,5 л нереально ароматной фруктовой заготовки, которую можно будет намазывать на белый хлеб или подавать к блинчикам, оладушкам или к сырникам.

Как закрыть густое яблочное повидло на зиму

На уваривание фруктового пюре до нужной (очень густой) консистенции у вас может уйти от часа до двух. Для определения готовности повидла нужно провести несложный тест. Отправляем чистую тарелку на 10 минут в морозильную камеру. Затем достаем ее. Кладем на холодную тарелку немного яблочной массы. Если она не начнет растекаться, значит, повидло уже достаточно загустело.

Ингредиенты

Яблоко4 кг Вода150 мл Сахар1,7 кг Лимонная кислота0,5 ч. л.

Приготовление

Тщательно промойте яблоки. Удалите сердцевинку и все участки с дефектами. Кожицу не снимайте. Разрежьте яблоки на 4 либо на 6 частей. Поместите фрукты в большую кастрюлю с толстым дном. Влейте чистую воду. Отправьте кастрюлю на плиту, установив средний нагрев. Доведите яблочную массу до кипения, периодически ее помешивая.Накройте фрукты крышкой. Проварите их до мягкости (на это уйдет приблизительно 40 минут). Затем тщательно пробейте яблоки погружным блендером до однородного пюре. Протрите его через мелкое сито.В кастрюлю с протертым пюре из яблок всыпьте сахар. Хорошенько всё перемешайте. Сахар должен полностью раствориться. Затем всыпьте лимонную кислоту. Снова перемешайте. Отправьте кастрюлю с яблочным пюре на огонь. Доведите его до кипения. Затем убавьте огонь до среднего. Варите фруктовое пюре, активно его помешивая длинной деревянной лопаткой или ложкой.Варите яблочную массу в течение 1,5–2 часов до загустения, не забывая зачищать стенки кастрюли, используя кулинарную лопатку. Наполните горячим густым повидлом стерилизованные баночки. Закройте емкости плотно крышками. Оставьте их при комнатной температуре до полного остывания. Не переворачивайте банки вверх дном и не укутывайте одеялом.

Кстати, в середине готовки такого лакомства вы можете всыпать к яблокам смородину, малину, вишню (без косточек) или любые другие ягоды. Тогда вы получите комбинированное повидло с очень интересным и насыщенным вкусом.