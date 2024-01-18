Вместо борща и рассольника. Самый простой и вкусный рецепт супа: готовлю так 3 раза в неделю

Возникновение супов в кухнях разных стран связано с прогрессом. Дело в том, что супы появились в кулинарии всего 400-500 лет назад. Это связано с тем, что лишь тогда люди научились изготавливать крепкую и неокисляемую посуду для готовки пищи.

Ранее аналоги супов существовали. Но, блюдо было не особо пригодно к употреблению. В основном люди просто варили в горячей воде мясо и овощи, не употребляя в пищу отвар из-под продуктов.

В современном мире супы стали частью повседневной жизни человека. Это важный фрагмент обеда для большинства. Привычка есть супы весьма хорошо сказывается на состоянии пищеварительной системы. Приготовим один из вкусных супов дома.

Ингредиенты для супа:

Лук — 1 шт.;

Морковь — 2 шт.;

Растительное масло — 2 ст.л.;

Говядина — 370 г;

Паприка сладкая — 1 ст.л.;

Черный молотый перец — 1/5 ч.л.;

Картофель — 800 г;

Соль — 1 ч.л.;

Перец черный горошком — 2 шт.;

Перец душистый — 2 шт.;

Лавровый лист — 1 шт.;

Майоран — 1 ч.л.;

Сухой чеснок — 1/2 ч.л.;

Пюре из томатов — 100 г;

Укроп — 1 ч.л.

Приготовление супа:

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, режем на полукольца очищенную морковь. В кастрюле с толстым дном на растительном масле пассируем морковь и лук.

Нарезаем маленькими кусочками говядину. Выкладываем говядину к обжаренным овощам, жарим вместе. Высыпаем к овощам и мясу паприку и Черный молотый перец, перемешиваем.

Вливаем к овощам и мясу кипяток так, чтобы он покрывал все обжаренные ингредиенты. Накрываем крышкой кастрюлю и тушим до мягкости говядину.

Очищенную картошку нарезаем маленьким кубиком, кладем к тушеной говядине. Посыпаем картошку солью, майораном, сухим чесноком, черным перцем горошком, душистым перцем и лавровым листом.

Заливаем картофель кипятком, накрываем крышкой и оставляем тушиться до мягкости картофеля. Добавляем в суп томатное пюре, укроп и тщательно перемешиваем.

Готовим суп под крышкой еще 5 минут.

Данный суп является и первым и вторым блюдом благодаря своей густой консистенции. Получается сытный суп, который станет фаворитом вашего обеда.