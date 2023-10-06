Бутерброды «Слепила из того, что было». Просто замораживаю остатки сыра и готовлю вкусную закуску

Иногда необходимо делать какие-либо закуски из того, что остается в холодильнике. Как правило, получаются закуски весьма обычные и непримечательные. Например, классические бутерброды с колбасой и сыром.
Оказывается, самые простые продукты могут дать больше вкусовых ощущений. Необходимо лишь знать, как правильно их сочетать. Не всегда сделать грубо и быстро — лучшее решение.
По этой причине необходимо уметь готовить данный бутерброд.
Ингредиенты для походного бутерброда:
- багет;
- сливочное масло — 30 г;
- сметана — 2 ст.л.;
- сыр — 200 г;
- зеленый лук — пучок;
- соль — ½ ч. л.
Приготовление походных бутербродов:
Натираем на крупных резцах терки сыр. Рекомендуется взять несколько видов сыра, чтобы вкус был более насыщенный. Также советуем использовать копченый сыр.
Шинкуем мелко зеленый лук, смешиваем с сыром. Солим сырную смесь, кладем сметану и сливочное масло комнатной температуры. Смешиваем компоненты.
Нарезаем ломтиками багет, выкладываем на них начинку.
Кладем бутерброды на противень, застеленный пергаментом.
Запекаем бутерброды при 180 градусах 10-15 минут.
В итоге получаются быстрые сырные бутерброды. Если нет зеленого лука, можно заменить на укроп или петрушку.