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Бутерброды «Слепила из того, что было». Просто замораживаю остатки сыра и готовлю вкусную закуску

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Бутерброды «Слепила из того, что было». Просто замораживаю остатки сыра и готовлю вкусную закуску

Иногда необходимо делать какие-либо закуски из того, что остается в холодильнике. Как правило, получаются закуски весьма обычные и непримечательные. Например, классические бутерброды с колбасой и сыром.

Оказывается, самые простые продукты могут дать больше вкусовых ощущений. Необходимо лишь знать, как правильно их сочетать. Не всегда сделать грубо и быстро — лучшее решение.

По этой причине необходимо уметь готовить данный бутерброд.

Ингредиенты для походного бутерброда:

  • багет;
  • сливочное масло — 30 г;
  • сметана — 2 ст.л.;
  • сыр — 200 г;
  • зеленый лук — пучок;
  • соль — ½ ч. л.

Приготовление походных бутербродов:

Натираем на крупных резцах терки сыр. Рекомендуется взять несколько видов сыра, чтобы вкус был более насыщенный. Также советуем использовать копченый сыр.

Шинкуем мелко зеленый лук, смешиваем с сыром. Солим сырную смесь, кладем сметану и сливочное масло комнатной температуры. Смешиваем компоненты.

Бутерброды «Слепила из того, что было». Просто замораживаю остатки сыра и готовлю вкусную закуску

Нарезаем ломтиками багет, выкладываем на них начинку.

Бутерброды «Слепила из того, что было». Просто замораживаю остатки сыра и готовлю вкусную закуску

Кладем бутерброды на противень, застеленный пергаментом.

Бутерброды «Слепила из того, что было». Просто замораживаю остатки сыра и готовлю вкусную закуску

Запекаем бутерброды при 180 градусах 10-15 минут.

Бутерброды «Слепила из того, что было». Просто замораживаю остатки сыра и готовлю вкусную закуску

В итоге получаются быстрые сырные бутерброды. Если нет зеленого лука, можно заменить на укроп или петрушку.

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