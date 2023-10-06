Бутерброды «Слепила из того, что было». Просто замораживаю остатки сыра и готовлю вкусную закуску

Иногда необходимо делать какие-либо закуски из того, что остается в холодильнике. Как правило, получаются закуски весьма обычные и непримечательные. Например, классические бутерброды с колбасой и сыром.

Оказывается, самые простые продукты могут дать больше вкусовых ощущений. Необходимо лишь знать, как правильно их сочетать. Не всегда сделать грубо и быстро — лучшее решение.

По этой причине необходимо уметь готовить данный бутерброд.

Ингредиенты для походного бутерброда:

багет;

сливочное масло — 30 г;

сметана — 2 ст.л.;

сыр — 200 г;

зеленый лук — пучок;

соль — ½ ч. л.

Приготовление походных бутербродов:

Натираем на крупных резцах терки сыр. Рекомендуется взять несколько видов сыра, чтобы вкус был более насыщенный. Также советуем использовать копченый сыр.

Шинкуем мелко зеленый лук, смешиваем с сыром. Солим сырную смесь, кладем сметану и сливочное масло комнатной температуры. Смешиваем компоненты.

Нарезаем ломтиками багет, выкладываем на них начинку.

Кладем бутерброды на противень, застеленный пергаментом.

Запекаем бутерброды при 180 градусах 10-15 минут.

В итоге получаются быстрые сырные бутерброды. Если нет зеленого лука, можно заменить на укроп или петрушку.