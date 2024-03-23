Хек, треска и минтай станут самыми сочными, если использовать эти 3 хитрости. Рыба будет «таять» во рту

Приготовить сочную рыбу для многих кулинаров задача не из простых. Дело в том, что сложно сделать сухой хек или минтай сочным и мягким. Играет много факторов, которые мешают получить вкусную и не резиновую рыбу в итоге. Однако, у опытных поваров есть свои секреты для приготовления рыбы, даже если она норовит стать сухой и безвкусной.

Если вы будете использовать эти правила, то ваша рыба тоже перестанет быть сухой, будь это путассу или хек.

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Рыбный маринад Бумага и фольга Насечки на рыбе

Рыбный маринад

Сделать рыбу сочной поможет простой маринад из соли, сахара и воды. Дело в том, что данные компоненты сохраняют влагу внутри волокон рыбы. Конкретно, сахар делает кожу рыбы плотнее и не выпускает влагу. Белок при взаимодействии с солью запускает химические процессы, при которых влага не выходит из рыбы.

Для маринада следует в 500 мл воды развести чайную ложку соли и столько же сахара. Опускаем рыбу в полученный маринад на 10-15 минут. Важно, чтобы рыба была предварительно очищена и промыта.

Также можно сделать маринад на основе молока, так рыба избавится от неприятного запаха. Не стоит использовать для маринада лимонный сок, так как кислота сворачивает белок. Сбрызнуть рыбу соком лимона следует только перед запеканием или жаркой.

Бумага и фольга

Придать сочность рыбе поможет фольга или пергамент. Требуется лишь завернуть рыбу в фольгу или пергамент и начать процесс жарки или запекания. Внутри пергамента рыба будет не только жариться, запекаться, она станет готовиться на пару.

Предварительно пергамент или фольгу просто смажьте растительным маслом.

Насечки на рыбе

Надрезы на целой рыбе помогут решить много проблем при запекании или жарке. Это помогает рыбе лучше мариноваться, и сохраняет форму, не дает деформироваться, размягчает кости, сохраняет сочность и помогает нарезать красиво в процессе подачи на стол. Как видно, плюсов и насечек достаточно.

При этом на целой рыбе насечки делаются с обеих сторон, а на филе лишь с одной. Правильно делать насечки неглубокими и косыми.

В результате может получиться вкусная и сочная рыба, даже если это хек, путассу и минтай.

Соблюдайте правила — маринуйте, не забывайте про насечки и фольгу.