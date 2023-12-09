Хитрости кулинаров: как из обычной «Селедки под шубой» сделать блюдо ресторанного уровня

Если вам хочется изменить привычный вкус известного праздничного блюда, воспользуйтесь кулинарными секретами, благодаря которым салат заиграет новыми красками.

Салат «Селедка под шубой» — традиционное блюдо новогоднего стола. Но что делать, если хочется чего-то нового, а семья не хочет изменять своим привычкам? Идеи, как улучшить вкус и подачу обычной «Селедки под шубой», опубликовало издание Оdinfakt.

Новые ингредиенты

Попробуйте положить в салат вместо сельди малосольную красную рыбу – это придаст привычному блюду совершенно другой вкус. А немного красной икры, добавленной к популярному салату, сделает его вообще сногсшибательным.

Вариант сборки

Если на дно салата положить сперва картофель, его вкус изменится кардинально. Так картофель впитает вкус лука и селедки, оттенит их своей текстурой и смягчит вкус, сделав его более гармоничным.

Чтобы блюдо на столе выглядело по-ресторанному привлекательно, откажитесь от традиционной подачи в селедочнице. Вместо этого искользуйте для сборки кондитерское кольцо. Чем вырезать из овощей какие-то украшения, лучше соседоточтесь на правильной геометрии блюда, это будет выглядеть гораздо привлекательнее. Если непременно хочется украсить салат сверху, ограничьтесь одним красивым листиком или веточкой зелени.

Подготовка овощей

Овощи для «шубы» лучше запечь в духовке, предварительно завернув их в фольгу, а не отварить в воде. Так текстура салата будет ощутимо выразительнее, а вкус овощей станет гораздо более насыщенным. Чтобы достичь полной кулинарной «нирваны», приготовьте для любимого салата домашний майонез за несколько минут. Для этого вам потребуются:

яйца;

растительное масло;

уксус;

горчица;

соль;

сахар.

Такой соус хорошо сбалансирует все вкусы и станет гармоничной основой для салата.

Напомним, рецепт красивой закуски со шпротами на праздничный стол — «Новогодний салют». На приготовление этой праздничной закуски уйдет всего полчаса, а результат не только украсит новогодний стол, но и будет восхитительно вкусным.

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