Красный бархат: готовим вкуснейший торт к праздничному столу

Пышный торт «Красный бархат» влюбит вас в себя с первого кусочка. Этот вкусный десерт с нежным кремом на основе сыра – очень яркий кондитерский подарок США миру.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Его особенно любили в начале 20 века. Затем «Красный бархат» вернул свою популярность в 80-х и распространился по миру. Теперь трудно представить себе какую-нибудь популярную кондитерскую без этого торта.

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Торт «Красный бархат»: пошаговый рецепт

Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порций: 8

Ингредиенты для бисквита:

– 3 яйца;

– 250 граммов сахара;

– 350 граммов муки;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 чайная ложка красного красителя на гелевой основе;

– 300 миллилитров кефира;

– 90 миллилитров масла;

– 1 столовая ложка яблочного уксуса;

– 1 столовая ложка крахмала;

– 1 чайная ложка разрыхлителя.



Что нужно для крема:

– 800 граммов крем-сыра;

– 160 миллилитров сливок 33%;

– 80 граммов сахарной пудры;

– цедра и фреш половины лимона или 1 лайма.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 170 градусов. В это время в кухонный комбайн или миску для миксера вбейте 3 яйца комнатной температуры и всыпьте 250 граммов сахара. Взбивайте на средней скорости, пока смесь не увеличится в объеме вдвое. Для этого нужно 3 – 5 минут. Добавьте в смесь 350 граммов муки, 1 чайную ложку соды и 1 чайную ложку красителя, хорошо размешайте до однородности. Влейте в тесто 300 граммов кефира и 90 миллилитров масла, взбейте на минимальной скорости. Последними введите в тесто 1 столовую ложку уксуса, 1 столовую ложку крахмала и 1 чайную ложку разрыхлителя. Застелите дно разъемной формы диаметром 20 сантиметров пергаментной бумагой и вылейте в нее тесто. Разровняйте и запекайте в разогретой духовке 40 – 50 минут. Следите, чтобы вершок не пригорел. Готовый бисквит охладите до комнатной температуры в форме. Затем снимите ее, закутайте бисквит в пленку и оставьте охлаждаться в холодильнике на полтора часа. В это время взбейте до плотной массы 800 грамм холодного крем-сыра, 160 миллилитров холодных жирных сливок и 80 грамм сахарной пудры. Затем добавьте сок и цедру половины лимона и перемешайте до равномерного распределения. С охлажденного бисквита срежьте неровный вершок, но не выбрасывайте – он понадобится для крошки. Далее разрежьте бисквит на 3 коржа. Выложите нижний слой бисквита на тарелку, промажьте его кремом, сверху уложите второй корж и снова крем. Затем уложите третий слой, после которого смажьте кремом весь торт. Срезанный вершок бисквита раскрошите и посыпьте им торт сверху и по периметру. Готовый «Красный бархат» поставьте в холодильник пропитаться кремом и настояться на несколько часов, а еще лучше на ночь.

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