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Хлеб из пшена и зеленой гречки

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Хлеб из пшена и зеленой гречки

Описание приготовления:

Такой хлеб можно приговорить из любого вида злаков, семян и зерен. Для вкуса можно использовать любые специи и пряные травы.
Основной ингредиент: Крупы / Пшено Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Вегетарианское питание / Без глютена

Состав / Ингредиенты:

  • Пшено 1 Стакан
  • Тыквенные семечки 100 Грамм
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Тмин 2 Чайных ложки
  • Куркума 1 Чайная ложка
  • Сода 1 Чайная ложка
  • Вода 1 Стакан
  • Кокосовое масло 2 Ст. ложки
  • Гречка зеленая 1 Стакан
  • Лен 5 Ст. ложек
  • Подсолнечные семена 100 Грамм
  • Чиа 50 Грамм
  • Кориандар 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

183 ккал

Калорийность

7 г

Белки

2 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хлеб из пшена и зеленой гречки»

Хлеб из пшена и зеленой гречки

Подготовьте ингредиенты для приготовления хлеба. Зеленую гречку и пшено промойте и замочите в холодной воде, лучше на ночь. Специи можно растереть с солью в ступке. Часть семян отложите для обсыпки хлеба.

Хлеб из пшена и зеленой гречки

С гречки и пшена слейте лишнюю влагу и поместите в блендер. Измельчить зерна. Текстура хлеба зависит от степени измельчения. Можно измельчить зерна в однородную массу или оставить небольшие вкрапления целых ядер. Переложите массу в миску.

Хлеб из пшена и зеленой гречки

Семена льна поместите в блендер, влейте стакан воды и измельчите.

Хлеб из пшена и зеленой гречки

В миске соедините все компоненты для хлеба: измельченную зеленую гречневую крупу, пшено, смена льна, семнена тыквы, семечки, чиа, куркуму, кориандр, тмин, соль, соду гашенную лимонным соком и кокосовое масло.

Хлеб из пшена и зеленой гречки

Замесить тесто, тщательно перемешивая смесь, чтобы все компоненты равномерно распределились.

Хлеб из пшена и зеленой гречки

Выложите тесто в формы для выпекания. Сверху тесто присыпьте отложенной зерновой смесью. Выпекайте хлеб в духовке, разогретой до 180 градусов 45-50 минут. Остудите готовый хлеб на решетке.

Хлеб из пшена и зеленой гречки

Данного количества теста достаточно для двух буханочек весом 380 граммов.

Хлеб из пшена и зеленой гречки

В зависимости от степени измельчения составляющих теста текстура готового хлеба может меняться.

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