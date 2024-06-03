Описание приготовления:

Такой хлеб можно приговорить из любого вида злаков, семян и зерен. Для вкуса можно использовать любые специи и пряные травы.

Основной ингредиент: Крупы / Пшено Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Вегетарианское питание / Без глютена

Состав / Ингредиенты:

Пшено 1 Стакан

Тыквенные семечки 100 Грамм

Соль 1 Чайная ложка

Тмин 2 Чайных ложки

Куркума 1 Чайная ложка

Сода 1 Чайная ложка

Вода 1 Стакан

Кокосовое масло 2 Ст. ложки

Гречка зеленая 1 Стакан

Лен 5 Ст. ложек

Подсолнечные семена 100 Грамм

Чиа 50 Грамм

Кориандар 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

183 ккал

Калорийность

7 г

Белки

2 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хлеб из пшена и зеленой гречки»

Подготовьте ингредиенты для приготовления хлеба. Зеленую гречку и пшено промойте и замочите в холодной воде, лучше на ночь. Специи можно растереть с солью в ступке. Часть семян отложите для обсыпки хлеба.

С гречки и пшена слейте лишнюю влагу и поместите в блендер. Измельчить зерна. Текстура хлеба зависит от степени измельчения. Можно измельчить зерна в однородную массу или оставить небольшие вкрапления целых ядер. Переложите массу в миску.

Семена льна поместите в блендер, влейте стакан воды и измельчите.

В миске соедините все компоненты для хлеба: измельченную зеленую гречневую крупу, пшено, смена льна, семнена тыквы, семечки, чиа, куркуму, кориандр, тмин, соль, соду гашенную лимонным соком и кокосовое масло.

Замесить тесто, тщательно перемешивая смесь, чтобы все компоненты равномерно распределились.

Выложите тесто в формы для выпекания. Сверху тесто присыпьте отложенной зерновой смесью. Выпекайте хлеб в духовке, разогретой до 180 градусов 45-50 минут. Остудите готовый хлеб на решетке.

Данного количества теста достаточно для двух буханочек весом 380 граммов.

В зависимости от степени измельчения составляющих теста текстура готового хлеба может меняться.