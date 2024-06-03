Описание приготовления:
Такой хлеб можно приговорить из любого вида злаков, семян и зерен. Для вкуса можно использовать любые специи и пряные травы.
Основной ингредиент: Крупы / Пшено Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Вегетарианское питание / Без глютена
Состав / Ингредиенты:
- Пшено 1 Стакан
- Тыквенные семечки 100 Грамм
- Соль 1 Чайная ложка
- Тмин 2 Чайных ложки
- Куркума 1 Чайная ложка
- Сода 1 Чайная ложка
- Вода 1 Стакан
- Кокосовое масло 2 Ст. ложки
- Гречка зеленая 1 Стакан
- Лен 5 Ст. ложек
- Подсолнечные семена 100 Грамм
- Чиа 50 Грамм
- Кориандар 1 Чайная ложка
Количество порций 4
Калорийность
183 ккал
Калорийность
7 г
Белки
2 г
Жиры
35 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Хлеб из пшена и зеленой гречки»
Подготовьте ингредиенты для приготовления хлеба. Зеленую гречку и пшено промойте и замочите в холодной воде, лучше на ночь. Специи можно растереть с солью в ступке. Часть семян отложите для обсыпки хлеба.
С гречки и пшена слейте лишнюю влагу и поместите в блендер. Измельчить зерна. Текстура хлеба зависит от степени измельчения. Можно измельчить зерна в однородную массу или оставить небольшие вкрапления целых ядер. Переложите массу в миску.
Семена льна поместите в блендер, влейте стакан воды и измельчите.
В миске соедините все компоненты для хлеба: измельченную зеленую гречневую крупу, пшено, смена льна, семнена тыквы, семечки, чиа, куркуму, кориандр, тмин, соль, соду гашенную лимонным соком и кокосовое масло.
Замесить тесто, тщательно перемешивая смесь, чтобы все компоненты равномерно распределились.
Выложите тесто в формы для выпекания. Сверху тесто присыпьте отложенной зерновой смесью. Выпекайте хлеб в духовке, разогретой до 180 градусов 45-50 минут. Остудите готовый хлеб на решетке.
Данного количества теста достаточно для двух буханочек весом 380 граммов.
В зависимости от степени измельчения составляющих теста текстура готового хлеба может меняться.