Нежные вареники с клубникой на пару. Так готовят во Франции

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Вареники — это блюдо, которое распространено во многих странах мира. В каждой стране есть свои особенности приготовления и начинки вареников.

В Италии вареники называются «ньокки» и готовятся из картофельного теста с добавлением сыра, шпината или других ингредиентов. Ньокки отваривают и подают с томатным соусом, сыром или сливочным маслом.

Во Франции вареники известны как «клёцки» и могут быть сладкими или солёными. Сладкие клёцки готовят с вишней, клубникой или другими ягодами, а солёные — с мясом, картошкой или сыром. Клёцки отваривают и подают с соусами или подливками.

Приготовим вариант французских клубничных вареников

Ингредиенты для теста:

кефир 2,5% — 250 мл;

желток — шт.;

сахар — 1 ч.л.;

соль — ½ ч.л.;

сода — 2 г;

мука — 370 г.

Ингредиенты для начинки:

клубника;

сахар — 200 г;

кукурузный крахмал — 6 г.

Приготовление клубничных вареников:

Нарезаем заранее клубнику маленьким кубиком. В кефир выкладываем желток, высыпаем сахар и соль, перемешиваем.

Просеиваем соду в муку, перемешиваем и вливаем кефир. Замешиваем тесто сперва лопаткой, затем руками.

Тесто долго стать мягким и слегка липким. Накрываем его пищевой пленкой и оставляем в тепле на 10 минут.

Просеиваем кукурузный крахмал в сахар, для начинки. Тесто раскатываем в пласт толщиной не более 5 мм. Делим тесто на небольшие круги, вместо формы можно использовать стакан.

Слегка раскатываем полученные круги из теста, кладем в каждый чайную ложку сахара и клубники. Запечатываем ягоду с сахаром внутри теста.

Фото: www.youtube.com

Для варки в кастрюлю с кипящей водой помещаем сито, причем так, чтобы оно не касалось воды. Кладем на сито вареники, закрываем крышкой и парим 5-6 минут.

Фото: www.youtube.com

После приготовления вареники можно смазать сливочным маслом.

Фото: www.youtube.com

Получаются сладкие нежные ягодные вареники.