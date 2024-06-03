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Нежные вареники с клубникой на пару. Так готовят во Франции

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Нежные вареники с клубникой на пару. Так готовят во Франции

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Вареники — это блюдо, которое распространено во многих странах мира. В каждой стране есть свои особенности приготовления и начинки вареников.

В Италии вареники называются «ньокки» и готовятся из картофельного теста с добавлением сыра, шпината или других ингредиентов. Ньокки отваривают и подают с томатным соусом, сыром или сливочным маслом.

Во Франции вареники известны как «клёцки» и могут быть сладкими или солёными. Сладкие клёцки готовят с вишней, клубникой или другими ягодами, а солёные — с мясом, картошкой или сыром. Клёцки отваривают и подают с соусами или подливками.

Приготовим вариант французских клубничных вареников

Ингредиенты для теста:

  • кефир 2,5% — 250 мл;
  • желток — шт.;
  • сахар — 1 ч.л.;
  • соль — ½ ч.л.;
  • сода — 2 г;
  • мука — 370 г.

Ингредиенты для начинки:

  • клубника;
  • сахар — 200 г;
  • кукурузный крахмал — 6 г.

Приготовление клубничных вареников:

Нарезаем заранее клубнику маленьким кубиком. В кефир выкладываем желток, высыпаем сахар и соль, перемешиваем.

Просеиваем соду в муку, перемешиваем и вливаем кефир. Замешиваем тесто сперва лопаткой, затем руками.

Тесто долго стать мягким и слегка липким. Накрываем его пищевой пленкой и оставляем в тепле на 10 минут.

Просеиваем кукурузный крахмал в сахар, для начинки. Тесто раскатываем в пласт толщиной не более 5 мм. Делим тесто на небольшие круги, вместо формы можно использовать стакан.

Слегка раскатываем полученные круги из теста, кладем в каждый чайную ложку сахара и клубники. Запечатываем ягоду с сахаром внутри теста.

Нежные вареники с клубникой на пару. Так готовят во Франции

Фото: www.youtube.com

Для варки в кастрюлю с кипящей водой помещаем сито, причем так, чтобы оно не касалось воды. Кладем на сито вареники, закрываем крышкой и парим 5-6 минут.

Нежные вареники с клубникой на пару. Так готовят во Франции

Фото: www.youtube.com

После приготовления вареники можно смазать сливочным маслом.

Нежные вареники с клубникой на пару. Так готовят во Франции

Фото: www.youtube.com

Получаются сладкие нежные ягодные вареники.

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