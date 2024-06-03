Нежные вареники с клубникой на пару. Так готовят во Франции

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Вареники — это блюдо, которое распространено во многих странах мира. В каждой стране есть свои особенности приготовления и начинки вареников.
В Италии вареники называются «ньокки» и готовятся из картофельного теста с добавлением сыра, шпината или других ингредиентов. Ньокки отваривают и подают с томатным соусом, сыром или сливочным маслом.
Во Франции вареники известны как «клёцки» и могут быть сладкими или солёными. Сладкие клёцки готовят с вишней, клубникой или другими ягодами, а солёные — с мясом, картошкой или сыром. Клёцки отваривают и подают с соусами или подливками.
Приготовим вариант французских клубничных вареников
Ингредиенты для теста:
- кефир 2,5% — 250 мл;
- желток — шт.;
- сахар — 1 ч.л.;
- соль — ½ ч.л.;
- сода — 2 г;
- мука — 370 г.
Ингредиенты для начинки:
- клубника;
- сахар — 200 г;
- кукурузный крахмал — 6 г.
Приготовление клубничных вареников:
Нарезаем заранее клубнику маленьким кубиком. В кефир выкладываем желток, высыпаем сахар и соль, перемешиваем.
Просеиваем соду в муку, перемешиваем и вливаем кефир. Замешиваем тесто сперва лопаткой, затем руками.
Тесто долго стать мягким и слегка липким. Накрываем его пищевой пленкой и оставляем в тепле на 10 минут.
Просеиваем кукурузный крахмал в сахар, для начинки. Тесто раскатываем в пласт толщиной не более 5 мм. Делим тесто на небольшие круги, вместо формы можно использовать стакан.
Слегка раскатываем полученные круги из теста, кладем в каждый чайную ложку сахара и клубники. Запечатываем ягоду с сахаром внутри теста.
Фото: www.youtube.com
Для варки в кастрюлю с кипящей водой помещаем сито, причем так, чтобы оно не касалось воды. Кладем на сито вареники, закрываем крышкой и парим 5-6 минут.
Фото: www.youtube.com
После приготовления вареники можно смазать сливочным маслом.
Фото: www.youtube.com
Получаются сладкие нежные ягодные вареники.