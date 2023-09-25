Хлеб на йогурте в духовке

Приготовить пышный и вкусный хлеб без дрожжей возможно, необходимо лишь знать верный рецепт, который поможет это сделать. И вам повезло, ведь у «Со Вкусом» есть такой на примете. Благодаря ему вы сможете выпекать аппетитный хлеб на йогурте, не используя сухие дрожжи.

К магазинному изделию ваша семья уж точно не захочет возвращаться. Так как никакой покупной буханке не удастся затмить вкус домашнего свежеиспеченного хлебушка. А если его еще украсить черным тмином и кунжутом, то и по внешнему виду он начнет занимать лидирующие позиции.

Как приготовить вкусный хлеб на йогурте в домашних условиях

Чтобы испечь ароматный хлеб с нежным мякишем, вам стоит купить правильный кисломолочный продукт. Остановите свой выбор на йогурте без различных добавок. В его составе не должно быть ароматизаторов, кусочков фруктов и прочего.

Ингредиенты

Пшеничная мука450 г Йогурт320 г Подсолнечное масло1,5 ст. л. Разрыхлитель1 ч. л. Сода1 ч. л. Сахар2 ч. л. Соль1 ч. л. Яйцо1 шт.

Приготовление

В глубокую миску всыпаем пшеничную муку. Добавляем разрыхлитель для теста, пищевую соду, сахар, а также соль. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. К сухой смеси вбиваем яйцо. Добавляем 300 г йогурта и 1 ст. л. подсолнечного масла. Замешиваем руками однородное тесто. Формируем из него шар.Помещаем тесто в миску и даем ему отдохнуть в течение 20 минут при комнатной температуре.В небольшой емкости соединяем оставшийся йогурт с 0,5 ст. л. подсолнечного масла. Перемешиваем всё до однородной массы. Выкладываем отдохнувшее тесто на противень, застеленный пергаментом. Смазываем его верхушку смесью из йогурта. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Если хлеб начнет слегка подгорать во время выпекания, накройте его фольгой. После приготовления заверните готовую буханку в полотенце и оставьте ее на 20 минут на кухне. Пришло время разрезать теплый ароматный хлеб, чтобы сделать с ним бутерброды. Также вы можете намазать его мёдом или вареньем. К стакану молока или к чашке горячего чая такой сладкий бутерброд будет как раз кстати! А вам ранее приходилось выпекать домашний хлеб без использования дрожжей или вы отдаете предпочтение магазинному изделию? Расскажите в комментариях.