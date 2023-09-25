Булочки с ветчиной и сыром: самая вкусная выпечка к ужину

Пышные и ароматные булочки, приготовленные собственноручно, куда лучше магазинного хлеба.

Пикантные булочки «Дунай» с ветчиной и сыром, как считается, впервые стали готовить в Центральной Европе, в Италии их готовят в Неаполе. Там же и придумали добавлять в качестве начинки несладкие ингредиенты, ведь изначально такая выпечка была сладкой.

Рецепт не сложный, требует минимальных навыков, и приготовить такие булочки может каждый. И они точно будут вкуснее выпечки из магазина. Словом, попробуйте и вам точно понравится. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Булочки с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки;

200 мл молока;

80 г натурального цельного йогурта;

1 чайная ложка соли;

½ чайной ложки сахарного песка;

7 г сухих пивных дрожжей;

2 яйца комнатной температуры.

Для начинки:

200 г нарезанной кубиками салями, или ветчины;

200 г нарезанного кубиками сыра Проволоне (или сулугуни).

Чтобы приготовить пикантные булочки, начните с теста. В чашу планетарного миксера соберите муку, дрожжи, сахар, йогурт, яйца и половину молока. Начните замешивать на низкой скорости.

Когда у вас получится однородная смесь, добавьте молоко и соль и установите насадку для теста. Месите около 10 минут или пока тесто не станет очень гладким, эластичным и не будет цепляться за крючок.

Переложите тесто в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте, пока оно не увеличится вдвое. Это займет около 2 часов.

По истечении этого времени переложите тесто на слегка посыпанную мукой поверхность. Разделите его на кусочки по 45 г и постепенно разложите их на рабочей поверхности, накрыв влажной тканью. После раскатайте каждый шарик теста, положите внутрь начинку и сверните в шарики опять.

Разложите свои булочки на противне, застеленном пергаментом, оставьте подниматься, накрыв тканью, еще на 45 минут или, во всяком случае, до тех пор, пока между булочками не останется просветов.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте булочки взбитым с молоком яичным желтком и посыпьте семенами чиа, семечками, или розмарином. Готовьте 30-35 минут. Достаньте из духовки, дайте остыть, аккуратно переложите на сервировочную тарелку и подавайте.

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