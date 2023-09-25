Соседка из Турции поделилась рецептом. Все ищут такой салат на столе: сытно и вкусно

Благодаря салатам, мы можем не беспокоиться о том, что приготовить на закуску. Как правило, закусочные салаты являются популярным блюдом на праздничном столе.

Плюсами таких салатов следует считать быстроту в приготовлении, простые рецепты и бюджетные продукты. Конечно, можно приготовить салат из дорогих ингредиентов. Например, использовать красную икру и креветки. Но, если вы хотите сэкономить и сделать вкусно, то стоит прибегнуть к самым простым компонентам — картофелю.

Расскажем, как приготовить картофельный салат.

Ингредиенты для картофельного салата:

картофель — 5 шт.;

копченая колбаса — 200 г;

консервированный горошек — 4 ст. л.;

сыр — 150 г;

лук красный — шт.;

сметана — 3 ст.л.;

маринованные огурцы — 5 шт.;

горчица — 1 ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

сок лимона – 3 ст. л.;

укроп — пучок.

Приготовление картофельного салата:

Нарезаем маленькими брусочками копченую колбасу. Режем маринованные огурцы полукольцами, а красный лук — четверть кольцами.

Отвариваем до мягкости картофель и очищаем от кожуры. Нарезаем картофель маленькими кубиками, выкладываем в салатник вместе с колбасой, огурцами, луком и зеленым горошком.

Натираем на крупной терке сыр, кладем в салатник к остальным компонентам. Для приготовления соуса смешиваем сметану с горчицей, солью и соком лимона.

Заправляем салат данным соусом и тщательно перемешиваем.

Украсить салат можно веточками укропа. Получается бюджетный, при этом вкусный и сытный салат.