Описание приготовления:
Добавление псиллиума в выпечку делает ее более пористой. Его часто добавляют в выпечку, где не используется мука. У псиллиума очень мало калорий и много полезных свойств.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Без глютена
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 3 Штуки
- Мука миндальная 50 Грамм
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Кунжут По вкусу
- Вода 60 Миллилитров (28-30 градусов)
- Яблочный уксус 1 Чайная ложка
- Псиллиум 30 Грамм
- Мука кокосовая 15 Грамм
- Соль гималайская 1/2 Чайных ложки
Количество порций 5
Калорийность
247 ккал
Калорийность
14 г
Белки
18 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Хлеб с псиллиумом без глютена»
Подготовьте все продукты по списку. Если у вас нет кокосовой муки, то увеличьте количество миндальной.
Яйца смешайте с солью.
Добавьте псиллиум, перемешайте и оставьте на 5-10 минут.
За это время псиллиум немного загустеет.
Всыпьте миндальную и кокосовую муку. Добавьте соду и яблочный уксус.
Влейте теплую воду и тщательно перемешайте тесто.
Тесто выложите на пергамент в форму для выпечки. Сформируйте хлеб любой формы, которая вам больше нравится. По желанию посыпьте семенами кунжута. Отправьте хлеб в заранее разогретую духовку до 160 градусов на 40-45 минут.
Достаньте готовый хлеб и остудите его.
Приятного аппетита!