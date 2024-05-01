Описание приготовления:

Добавление псиллиума в выпечку делает ее более пористой. Его часто добавляют в выпечку, где не используется мука. У псиллиума очень мало калорий и много полезных свойств.

Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Без глютена

Состав / Ингредиенты:

Яйца 3 Штуки

Мука миндальная 50 Грамм

Сода 1/2 Чайных ложки

Кунжут По вкусу

Вода 60 Миллилитров (28-30 градусов)

Яблочный уксус 1 Чайная ложка

Псиллиум 30 Грамм

Мука кокосовая 15 Грамм

Соль гималайская 1/2 Чайных ложки

Количество порций 5

Калорийность

247 ккал

Калорийность

14 г

Белки

18 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хлеб с псиллиумом без глютена»

Подготовьте все продукты по списку. Если у вас нет кокосовой муки, то увеличьте количество миндальной.

Яйца смешайте с солью.

Добавьте псиллиум, перемешайте и оставьте на 5-10 минут.

За это время псиллиум немного загустеет.

Всыпьте миндальную и кокосовую муку. Добавьте соду и яблочный уксус.

Влейте теплую воду и тщательно перемешайте тесто.

Тесто выложите на пергамент в форму для выпечки. Сформируйте хлеб любой формы, которая вам больше нравится. По желанию посыпьте семенами кунжута. Отправьте хлеб в заранее разогретую духовку до 160 градусов на 40-45 минут.

Достаньте готовый хлеб и остудите его.

Приятного аппетита!