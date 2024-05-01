Кулич за 1 час. Быстрый и вкусный рецепт: без дрожжей и расстойки теста

Кулич — это разновидность сдобного пасхального хлеба. Обычно он имеет цилиндрическую форму и готовится из дрожжевого теста с добавлением большого количества яиц, масла и сахара.

Куличи распространены в разных странах мира, где отмечают Пасху. В каждой стране есть свои особенности приготовления и оформления куличей.

В Греции куличи называют «цуреки» и готовят из сдобного теста с добавлением орехов, изюма и апельсиновой цедры. В Италии куличи — это «панеттоне» и готовят из сладкого теста с добавлением цукатов и сухофруктов. В Германии куличи именуют просто «пасхальные кексы» и готовят из дрожжевого теста с добавлением пряностей и сухофруктов.

Расскажем, как приготовить классический кулич.

Ингредиенты:

творог 9% — 400 г;

яйцо — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 200 г;

сливочное масло — 100 г;

цедра 1 лимона;

разрыхлитель — 20 г;

мука — 350 г;

сухофрукты — 150 г.

Приготовление кулича:

Смешиваем в глубокой таре яйца с солью, слегка взбиваем миксером. Высыпаем в яичную смесь сахар и добавляем творог, продолжаем взбивать до однородности.

Растапливаем сливочное масло и вливаем в смесь. Высыпаем в смесь цедру лимона, просеиваем частями муку с разрыхлителем.

Продолжаем взбивать компоненты до состояния густого теста.

Добавляем в тесто сухофрукты, перемешиваем.

Выкладываем тесто на ½ в формы для куличей.

Выпекаем куличи при 170 градусах 25-40 минут.

После приготовления можно украсить куличи глазурью из белка и специальной смеси. Получаются простые и достаточно быстрые в выпекании куличи.