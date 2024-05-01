Кулич за 1 час. Быстрый и вкусный рецепт: без дрожжей и расстойки теста

Кулич — это разновидность сдобного пасхального хлеба. Обычно он имеет цилиндрическую форму и готовится из дрожжевого теста с добавлением большого количества яиц, масла и сахара.
Куличи распространены в разных странах мира, где отмечают Пасху. В каждой стране есть свои особенности приготовления и оформления куличей.
В Греции куличи называют «цуреки» и готовят из сдобного теста с добавлением орехов, изюма и апельсиновой цедры. В Италии куличи — это «панеттоне» и готовят из сладкого теста с добавлением цукатов и сухофруктов. В Германии куличи именуют просто «пасхальные кексы» и готовят из дрожжевого теста с добавлением пряностей и сухофруктов.
Расскажем, как приготовить классический кулич.
Ингредиенты:
- творог 9% — 400 г;
- яйцо — 4 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 200 г;
- сливочное масло — 100 г;
- цедра 1 лимона;
- разрыхлитель — 20 г;
- мука — 350 г;
- сухофрукты — 150 г.
Приготовление кулича:
Смешиваем в глубокой таре яйца с солью, слегка взбиваем миксером. Высыпаем в яичную смесь сахар и добавляем творог, продолжаем взбивать до однородности.
Растапливаем сливочное масло и вливаем в смесь. Высыпаем в смесь цедру лимона, просеиваем частями муку с разрыхлителем.
Продолжаем взбивать компоненты до состояния густого теста.
Добавляем в тесто сухофрукты, перемешиваем.
Выкладываем тесто на ½ в формы для куличей.
Выпекаем куличи при 170 градусах 25-40 минут.
После приготовления можно украсить куличи глазурью из белка и специальной смеси. Получаются простые и достаточно быстрые в выпекании куличи.