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Кулич за 1 час. Быстрый и вкусный рецепт: без дрожжей и расстойки теста

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Кулич за 1 час. Быстрый и вкусный рецепт: без дрожжей и расстойки теста

Кулич — это разновидность сдобного пасхального хлеба. Обычно он имеет цилиндрическую форму и готовится из дрожжевого теста с добавлением большого количества яиц, масла и сахара.

Куличи распространены в разных странах мира, где отмечают Пасху. В каждой стране есть свои особенности приготовления и оформления куличей.

В Греции куличи называют «цуреки» и готовят из сдобного теста с добавлением орехов, изюма и апельсиновой цедры. В Италии куличи — это «панеттоне» и готовят из сладкого теста с добавлением цукатов и сухофруктов. В Германии куличи именуют просто «пасхальные кексы» и готовят из дрожжевого теста с добавлением пряностей и сухофруктов.

Расскажем, как приготовить классический кулич.

Ингредиенты:

  • творог 9% — 400 г;
  • яйцо — 4 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 200 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • цедра 1 лимона;
  • разрыхлитель — 20 г;
  • мука — 350 г;
  • сухофрукты — 150 г.

Приготовление кулича:

Смешиваем в глубокой таре яйца с солью, слегка взбиваем миксером. Высыпаем в яичную смесь сахар и добавляем творог, продолжаем взбивать до однородности.

Растапливаем сливочное масло и вливаем в смесь. Высыпаем в смесь цедру лимона, просеиваем частями муку с разрыхлителем.

Продолжаем взбивать компоненты до состояния густого теста.

Добавляем в тесто сухофрукты, перемешиваем.

Кулич за 1 час. Быстрый и вкусный рецепт: без дрожжей и расстойки теста

Выкладываем тесто на ½ в формы для куличей.

Кулич за 1 час. Быстрый и вкусный рецепт: без дрожжей и расстойки теста

Выпекаем куличи при 170 градусах 25-40 минут.

Кулич за 1 час. Быстрый и вкусный рецепт: без дрожжей и расстойки теста

После приготовления можно украсить куличи глазурью из белка и специальной смеси. Получаются простые и достаточно быстрые в выпекании куличи.

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