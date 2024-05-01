Обязательное блюдо пасхальной корзины: королевский рецепт настоящей домашней колбасы

Трудно представить пасхальную корзину без домашней колбасы. Узнайте, как ее вкусно приготовить. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Колбаса по этому рецепту получится очень сочной. Чеснок придаст ей невероятный аромат. Стоит попробовать Пасхальный стол, который всех удивит креативом Рецепт домашней колбасы Время: 3 часа

3 часа Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– 500 граммов свиной шеи;

– 1 свиная кишка (примерно 2 – 3 метра);

– 2 чайные ложки соли;

– 1 чайная ложка черного перца (молотого);

– 1 чайная ложка копченой паприки;

– 1 чайная ложка тимьяна (сушеный);

– 2 – 3 зубчика чеснока (мелко нарезанные). Приготовление: Куриное филе и свинину нужно как можно мельче нарезать или перемолоть на мясорубке. Добавьте к фаршу соль, перец, паприку, тимьян и чеснок. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Вымочите кишку в воде хотя бы 30 минут. Тщательно ее промойте, один конец обвяжите ниткой. Наполните кишку фаршем, оставляя небольшое свободное пространство на конце для расширения. Колбаса не должна быть плотной, чтобы не лопнула при жарке. Завяжите другой конец кишки. Положите колбаски в холодильник на 5 часов. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите колбасу на противень. Выпекайте в духовке в течение 1,5 – 2 часов или до тех пор, пока она не станет золотой и готовой внутри. Выньте колбасу из духовки и оставьте ее немножко выстаиваться перед разрезанием. Понравился рецепт? Узнайте, как вкусно запечь подчеревину.