Описание приготовления:
Вкуснее всего хорциани получается на природе на костре, но и в домашних условиях получается ничуть не хуже. Если не хотите, чтобы блюдо превратилось в кашу, не режьте овощи мелко и уж тем более не натирайте на терке. Количество овощей, аджики и соли зависит от вашего вкуса.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Грузинская / Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 400 Грамм
- Картофель 400 Грамм
- Лук репчатый 250 Грамм
- Перец болгарский 300 Грамм
- Морковь 250 Грамм
- Баклажан 250 Грамм
- Помидор 250 Грамм
- Масло сливочное 50 Грамм
- Масло растительное 3 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Чеснок 3 Зубчика
- Аджика грузинская 1 Чайная ложка
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
81 ккал
Калорийность
5 г
Белки
2 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Хорциани в казане»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления хорциани. Овощи вымойте, обсушите, при необходимости почистите. У баклажана отрежьте плодоножку и порежьте кубиком. Хорошо его посолите и оставьте на 10 минут, после чего промойте и дайте воде стечь.
Свинину сполосните и обсушите бумажным полотенцем. Мясо порежьте средним кубиком, посолите, добавьте аджику, перемешайте и дайте постоять 30 минут.
В казан налейте одну столовую ложку растительного масла и сливочное, разогрейте на среднем огне до растворения сливочного масла. Выложите свинину и обжаривайте, перемешивая, до готовности. У меня ушло на это около 17 минут, переложите в тарелку.
Репчатый лук порежьте и выложите в казан с маслом после обжаривания мяса. Обжаривайте лук в течение 7-8 минут, перемешивая. Готовый лук переложите к мясу, отжав масло.
Картофель порежьте дольками, влейте одну столовую ложку растительного масла. Выложите в казан картофель и обжаривайте до готовности, переложите к мясу и луку.
Морковь порежьте кольцами или полукольцами и выложите в казан. Болгарский перец порежьте крупным кубиком и добавьте к моркови. Обжаривайте все в течение 6-7 минут, перемешивая. Овощи должны приготовиться, но остаться целыми. Переложите овощи к мясу с овощами.
В казан добавьте оставшееся масло и выложите подготовленные баклажаны. Обжаривайте в течение 5 минут.
Помидоры нарежьте крупными кусочками, я брала чери и резала пополам, выложите к баклажанам. Все перемешайте и обжаривайте еще 3-4 минуты.
Верните в казан мясо с овощами, посолите, поперчите и готовьте еще 4 минуты. Добавьте мелко нарезанный чеснок, перемешайте.
Готовьте все еще 3-4 минуты, снимите с огня и подавайте к столу.
Приятного аппетита!