Описание приготовления:

Вкуснее всего хорциани получается на природе на костре, но и в домашних условиях получается ничуть не хуже. Если не хотите, чтобы блюдо превратилось в кашу, не режьте овощи мелко и уж тем более не натирайте на терке. Количество овощей, аджики и соли зависит от вашего вкуса.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Грузинская / Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Свинина 400 Грамм

Картофель 400 Грамм

Лук репчатый 250 Грамм

Перец болгарский 300 Грамм

Морковь 250 Грамм

Баклажан 250 Грамм

Помидор 250 Грамм

Масло сливочное 50 Грамм

Масло растительное 3 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Чеснок 3 Зубчика

Аджика грузинская 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

81 ккал

Калорийность

5 г

Белки

2 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хорциани в казане»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления хорциани. Овощи вымойте, обсушите, при необходимости почистите. У баклажана отрежьте плодоножку и порежьте кубиком. Хорошо его посолите и оставьте на 10 минут, после чего промойте и дайте воде стечь.

Свинину сполосните и обсушите бумажным полотенцем. Мясо порежьте средним кубиком, посолите, добавьте аджику, перемешайте и дайте постоять 30 минут.

В казан налейте одну столовую ложку растительного масла и сливочное, разогрейте на среднем огне до растворения сливочного масла. Выложите свинину и обжаривайте, перемешивая, до готовности. У меня ушло на это около 17 минут, переложите в тарелку.

Репчатый лук порежьте и выложите в казан с маслом после обжаривания мяса. Обжаривайте лук в течение 7-8 минут, перемешивая. Готовый лук переложите к мясу, отжав масло.

Картофель порежьте дольками, влейте одну столовую ложку растительного масла. Выложите в казан картофель и обжаривайте до готовности, переложите к мясу и луку.

Морковь порежьте кольцами или полукольцами и выложите в казан. Болгарский перец порежьте крупным кубиком и добавьте к моркови. Обжаривайте все в течение 6-7 минут, перемешивая. Овощи должны приготовиться, но остаться целыми. Переложите овощи к мясу с овощами.

В казан добавьте оставшееся масло и выложите подготовленные баклажаны. Обжаривайте в течение 5 минут.

Помидоры нарежьте крупными кусочками, я брала чери и резала пополам, выложите к баклажанам. Все перемешайте и обжаривайте еще 3-4 минуты.

Верните в казан мясо с овощами, посолите, поперчите и готовьте еще 4 минуты. Добавьте мелко нарезанный чеснок, перемешайте.

Готовьте все еще 3-4 минуты, снимите с огня и подавайте к столу.

Приятного аппетита!