Рецепт: Борщ с фрикадельками — и щавелем

Ингредиенты:

картофель — 2-3 шт.;

морковь — 1 шт.;

капуста квашеная — по вкусу;

вареная свекла — 200 грамм;

щавель замороженный — 200 грамм;

соль и специи — по вкусу;

любая зелень — по вкусу;

чеснок — по желанию

Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Сегодня в меню борщ с фрикадельками и щавелем, все просто и быстро, заготовки из морозилки в помощь.

Начинаем как обычно, кастрюлю с водой на плиту, овощи (картофель, морковь) чистим и нарезаем.

Отправляем нарезанные овощи а кастрюлю.

Далее морозилка:

квашеная капуста, вареная свекла и щавель.

Первой из этой троицы отправляю квашеную капусту, т. к. ей нужно повариться.

При заготовке щавеля в морозилку использую мясорубку, пропускаю через неё листья щавеля без стеблей через крупную решетку, так быстрее, потом расфасовываю с расчётом контейнер на кастрюлю, обычно по 200 грамм.

Для супов предварительно щавель не размораживаю добавляю сразу. Плюс использования замороженного щавеля в супе, что он не меняет цвет в отличии от свежего. Далее свекла, вареная натёртая замороженная, следом в кастрюлю.

Доводим суп до кипения и еще один ингредиент из морозилки — фрикадельки,

добавляем.

Теперь очередь соли, лаврушки, специй …

И в конце приготовления зелень и чеснок по желанию.

Супы со щавелем весной даже чуть больше радуют, чем летом, предвкушая скорое лето и солнечные деньки …

Доводим наш борщ с фрикадельками и замороженным щавелем до готовности. Использование щавеля также помогает сохранить цвет борща и не требует добавления дополнительной кислоты (уксус, лимонный сок и т. д.). Полезный витаминный борщ пора подавать к столу, сметана, свежая зелень по желанию …

Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Время приготовления: 40 мин.