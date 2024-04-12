Рецепт: Борщ с фрикадельками — и щавелем

Ингредиенты:
картофель — 2-3 шт.;
морковь — 1 шт.;
капуста квашеная — по вкусу;
вареная свекла — 200 грамм;
щавель замороженный — 200 грамм;
соль и специи — по вкусу;
любая зелень — по вкусу;
чеснок — по желанию
Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Сегодня в меню борщ с фрикадельками и щавелем, все просто и быстро, заготовки из морозилки в помощь.
Начинаем как обычно, кастрюлю с водой на плиту, овощи (картофель, морковь) чистим и нарезаем.
Отправляем нарезанные овощи а кастрюлю.
Далее морозилка:
квашеная капуста, вареная свекла и щавель.
Первой из этой троицы отправляю квашеную капусту, т. к. ей нужно повариться.
При заготовке щавеля в морозилку использую мясорубку, пропускаю через неё листья щавеля без стеблей через крупную решетку, так быстрее, потом расфасовываю с расчётом контейнер на кастрюлю, обычно по 200 грамм.
Для супов предварительно щавель не размораживаю добавляю сразу. Плюс использования замороженного щавеля в супе, что он не меняет цвет в отличии от свежего. Далее свекла, вареная натёртая замороженная, следом в кастрюлю.
Доводим суп до кипения и еще один ингредиент из морозилки — фрикадельки,
добавляем.
Теперь очередь соли, лаврушки, специй …
И в конце приготовления зелень и чеснок по желанию.
Супы со щавелем весной даже чуть больше радуют, чем летом, предвкушая скорое лето и солнечные деньки …
Доводим наш борщ с фрикадельками и замороженным щавелем до готовности. Использование щавеля также помогает сохранить цвет борща и не требует добавления дополнительной кислоты (уксус, лимонный сок и т. д.). Полезный витаминный борщ пора подавать к столу, сметана, свежая зелень по желанию …
Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!
Время приготовления: 40 мин.