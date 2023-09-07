Хоть жарь хоть пеки: минутная вкуснота из кефира. Съедается за 1 минуту

Многие убеждены, что приготовить вкусные лепешки могут только в специальных ресторанах или вовсе на Родине данной выпечки, то есть в Грузии, Армении и других восточных странах.
Однако, существуют рецепты приготовления вкусных лепешек в домашних условиях. Не стоит ориентироваться на выпечку, которую преподносят нам в магазинах. Как правило, она готовится быстро и без учета особенностей национальной кухни.
По этой причине, приготовить сочные мягкие лепешки рекомендуется самостоятельно. Расскажем, как сделать вкусные лепешки дома.
Ингредиенты для лепешек:
- кефир — 100 мл;
- сода — ½ ч. л.;
- яйцо — шт.;
- зеленый лук — несколько перьев;
- сыр — 50 г;
- соль — ⅓ ч. л.;
- мука — 250 г.
Приготовление лепешек:
Гасим соду кефиром, добавляем яйцо и тщательно перемешиваем. Шинкуем зеленый лук, натираем на маленьких резцах терки сыр. Выкладываем сыр и лук в смесь яйца и кефира, солим и перемешиваем.
Просеиваем муку в смесь, замешиваем слегка липкое нежное тесто. Посыпаем рабочую поверхность мукой, выкладываем тесто.
Посыпаем тесто дополнительно мукой, формируем небольшую лепешку по диаметру равную сковороде.
Делим лепешку на 8 равных треугольников. Выкладываем треугольники в сковороду с разогретым растительным маслом.
Обжариваем треугольники лепешки с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.
После приготовления выкладываем треугольники лепешки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Рекомендуется употреблять лепешку со сметаной и зеленью.