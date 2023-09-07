Хоть жарь хоть пеки: минутная вкуснота из кефира. Съедается за 1 минуту

Многие убеждены, что приготовить вкусные лепешки могут только в специальных ресторанах или вовсе на Родине данной выпечки, то есть в Грузии, Армении и других восточных странах.

Однако, существуют рецепты приготовления вкусных лепешек в домашних условиях. Не стоит ориентироваться на выпечку, которую преподносят нам в магазинах. Как правило, она готовится быстро и без учета особенностей национальной кухни.

По этой причине, приготовить сочные мягкие лепешки рекомендуется самостоятельно. Расскажем, как сделать вкусные лепешки дома.

Ингредиенты для лепешек:

кефир — 100 мл;

сода — ½ ч. л.;

яйцо — шт.;

зеленый лук — несколько перьев;

сыр — 50 г;

соль — ⅓ ч. л.;

мука — 250 г.

Приготовление лепешек:

Гасим соду кефиром, добавляем яйцо и тщательно перемешиваем. Шинкуем зеленый лук, натираем на маленьких резцах терки сыр. Выкладываем сыр и лук в смесь яйца и кефира, солим и перемешиваем.

Просеиваем муку в смесь, замешиваем слегка липкое нежное тесто. Посыпаем рабочую поверхность мукой, выкладываем тесто.

Посыпаем тесто дополнительно мукой, формируем небольшую лепешку по диаметру равную сковороде.

Делим лепешку на 8 равных треугольников. Выкладываем треугольники в сковороду с разогретым растительным маслом.

Обжариваем треугольники лепешки с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.

После приготовления выкладываем треугольники лепешки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Рекомендуется употреблять лепешку со сметаной и зеленью.