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Хоть жарь хоть пеки: минутная вкуснота из кефира. Съедается за 1 минуту

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Хоть жарь хоть пеки: минутная вкуснота из кефира. Съедается за 1 минуту

Многие убеждены, что приготовить вкусные лепешки могут только в специальных ресторанах или вовсе на Родине данной выпечки, то есть в Грузии, Армении и других восточных странах.

Однако, существуют рецепты приготовления вкусных лепешек в домашних условиях. Не стоит ориентироваться на выпечку, которую преподносят нам в магазинах. Как правило, она готовится быстро и без учета особенностей национальной кухни.

По этой причине, приготовить сочные мягкие лепешки рекомендуется самостоятельно. Расскажем, как сделать вкусные лепешки дома.

Ингредиенты для лепешек:

  • кефир — 100 мл;
  • сода — ½ ч. л.;
  • яйцо — шт.;
  • зеленый лук — несколько перьев;
  • сыр — 50 г;
  • соль — ⅓ ч. л.;
  • мука — 250 г.

Приготовление лепешек:

Гасим соду кефиром, добавляем яйцо и тщательно перемешиваем. Шинкуем зеленый лук, натираем на маленьких резцах терки сыр. Выкладываем сыр и лук в смесь яйца и кефира, солим и перемешиваем.

Просеиваем муку в смесь, замешиваем слегка липкое нежное тесто. Посыпаем рабочую поверхность мукой, выкладываем тесто.

Хоть жарь хоть пеки: минутная вкуснота из кефира. Съедается за 1 минуту

Посыпаем тесто дополнительно мукой, формируем небольшую лепешку по диаметру равную сковороде.

Делим лепешку на 8 равных треугольников. Выкладываем треугольники в сковороду с разогретым растительным маслом.

Хоть жарь хоть пеки: минутная вкуснота из кефира. Съедается за 1 минуту

Обжариваем треугольники лепешки с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне. 

Хоть жарь хоть пеки: минутная вкуснота из кефира. Съедается за 1 минуту

Хоть жарь хоть пеки: минутная вкуснота из кефира. Съедается за 1 минуту

После приготовления выкладываем треугольники лепешки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Рекомендуется употреблять лепешку со сметаной и зеленью.

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