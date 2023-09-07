Кетчуп «Шашлычный» на зиму

Глядя на состав магазинного кетчупа, хочется плакать? В этом случае наша редакция не советует тратиться на такой продукт. Ведь лучше сделать обалденный томатный соус самостоятельно, который будет идеально дополнять как мясные, так и другие блюда. Рассказываем, как приготовить кетчуп «Шашлычный» в домашних условиях.

Для данной цели вам понадобятся спелые помидоры и яблоки (без признаков порчи). Фрукты придадут и сладость, и кислинку готовому кетчупу. Благодаря этому ваш самодельный соус не будет иметь себе равных.

Как приготовить кетчуп «Шашлычный» своими руками

После того как вы очистите яблоки, советуем кожицу не выбрасывать. Заверните ее лучше в мешочек, сделанный из марли. В яблочной кожуре много пектина, который поможет сделать кетчуп гуще. Потому можете поместить марлевый мешочек с ней в томатно-яблочную смесь. Уберите кожуру уже перед измельчением содержимого кастрюли.

Ингредиенты

Помидор1 кг Лук70 г Яблоко170 г Сахар100 г Соль1 ч. л. Чеснок2 зуб. Перец чили5 г Черный перец (молотый)10 г Паприка10 г Уксус15 мл

Приготовление

Освобождаем томаты от кожицы. Тщательно промываем их. Выкладываем помидоры в глубокую емкость. Заливаем их кипящей водой и оставляем на 5 минут. Затем сливаем жидкость и удаляем кожицу с томатов.Нарезаем мякоть помидоров на небольшие кусочки. Выкладываем томаты в кастрюлю. Отправляем ее на огонь. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Провариваем томаты в течение 15 минут на умеренном огне. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его очень мелким кубиком. Всыпаем лук к томатам. Хорошенько всё перемешиваем. Провариваем овощи вместе.Очищаем яблоки от кожуры. Удаляем сердцевинку. Нарезаем фрукты на небольшие кубики. Добавляем их к томатам и луку. Провариваем всё в течение часа на медленном огне, накрыв кастрюлю крышкой. Затем выключаем огонь. Пробиваем полученную массу, используя погружной блендер, до однородности.Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем чеснок, молотую паприку, черный перец и порошок перца чили в томатно-яблочное пюре. Всыпаем соль и сахар. Хорошенько перемешиваем. Варим кетчуп в течение 10 минут, активно его помешивая. Затем вливаем столовый уксус. Перемешиваем всё. Через 1 минуту убираем кастрюлю с плиты.Разливаем горячую смесь по стерилизованным банкам. Плотно закрываем их крышками. Переворачиваем банки вверх дном. Укутываем их одеялом. Оставляем до полного остывания на кухне.

Храните домашний кетчуп в прохладном месте. Открывайте баночку с ним, желая дополнить вкус мяса или же макарон. Поверьте, детишки будут в восторге от такого вкусного и яркого соуса. Потому начнут уплетать макарошки с ним со скоростью света.