Рецепт: Творожный кекс — ИЗЮМИТЕЛЬНЫЙ творожный ккекс с изюмом в духовке

Ингредиенты:

творог — 250 грамм;

яйца куриные — 3 штуки;

соль — щепотка;

ваниль — по вкусу;

сахар — 160 грамм;

масло сливочное — 180 грамм;

мука — 300 грамм;

разрыхлитель теста — 3 чайные ложки;

изюм — 150 грамм;

крахмал кукурузный — 2 столовые ложки

Способ приготовления: Творожная выпечка — это всегда вкусно! К тому же она более нежная, воздушная, влажная…

Я часто пеку из творога, но особенно такой вид выпечки выручает когда надо спасти залежавший творог:)))

Сегодня у меню Изюмительный творожный кекс!

К творогу ( творог можно спасать любой!! главное, чтобы жидкости было по минимуму в нем!) добавляем яйца.

Также добавляем соль, ваниль и сахар.

И все перемешиваем. Я не использую даже миксер, просто венчик или ложку.

Теперь нужно добавить мягкое сливочное масло и все еще раз перемешать!

Теперь к муке добавляем разрыхлитель, перемешиваем и в три этапа добавляем к творожной массе.

Мой творожный кекс будет с изюмом, но можно использовать и замороженные/свежие ягоды, предварительно так же как и изюм обваляв их в крахмале или муке.

Изюм перемешала с творожной массой. тесто получается достаточно густое! для кекса это самое то!

Форма диаметром 24 см, смазана растительным маслом и выложила тесто, разровняла.

Отправляем наш кекс в разогретую до 190 градусов духовку минут на 30-40. Выпекать до сухой зубочистки!

Готовый кекс остудить, для декора можно посыпать сахарной пудрой и зовем всех к столу!

Во время выпечки стоит умопомрачительный аромат…

Это очень вкусно!

Нежный воздушный творожный кекс — нравится всем домочадцам! И дома всегда так уютно, когда пахнет свежей выпечкой.

Видео:

Время приготовления: 10 мин.