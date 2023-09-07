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Рецепт: Творожный кекс — ИЗЮМИТЕЛЬНЫЙ творожный ккекс с изюмом в духовке

На чтение: 2 минуты
Рецепт: Творожный кекс — ИЗЮМИТЕЛЬНЫЙ творожный ккекс с изюмом в духовке

Ингредиенты:
творог — 250 грамм;
яйца куриные — 3 штуки;
соль — щепотка;
ваниль — по вкусу;
сахар — 160 грамм;
масло сливочное — 180 грамм;
мука — 300 грамм;
разрыхлитель теста — 3 чайные ложки;
изюм — 150 грамм;
крахмал кукурузный — 2 столовые ложки
Способ приготовления: Творожная выпечка — это всегда вкусно! К тому же она более нежная, воздушная, влажная…

Я часто пеку из творога, но особенно такой вид выпечки выручает когда надо спасти залежавший творог:)))

Сегодня у меню Изюмительный творожный кекс!

К творогу ( творог можно спасать любой!! главное, чтобы жидкости было по минимуму в нем!) добавляем яйца.

Рецепт: Творожный кекс - ИЗЮМИТЕЛЬНЫЙ творожный ккекс с изюмом в духовке

Также добавляем соль, ваниль и сахар.

Рецепт: Творожный кекс - ИЗЮМИТЕЛЬНЫЙ творожный ккекс с изюмом в духовке

И все перемешиваем. Я не использую даже миксер, просто венчик или ложку.

Рецепт: Творожный кекс - ИЗЮМИТЕЛЬНЫЙ творожный ккекс с изюмом в духовке

Теперь нужно добавить мягкое сливочное масло и все еще раз перемешать!

Рецепт: Творожный кекс - ИЗЮМИТЕЛЬНЫЙ творожный ккекс с изюмом в духовке

Теперь к муке добавляем разрыхлитель, перемешиваем и в три этапа добавляем к творожной массе.

Рецепт: Творожный кекс - ИЗЮМИТЕЛЬНЫЙ творожный ккекс с изюмом в духовке

Рецепт: Творожный кекс - ИЗЮМИТЕЛЬНЫЙ творожный ккекс с изюмом в духовке

Мой творожный кекс будет с изюмом, но можно использовать и замороженные/свежие ягоды, предварительно так же как и изюм обваляв их в крахмале или муке.

Рецепт: Творожный кекс - ИЗЮМИТЕЛЬНЫЙ творожный ккекс с изюмом в духовке

Изюм перемешала с творожной массой. тесто получается достаточно густое! для кекса это самое то!

Форма диаметром 24 см, смазана растительным маслом и выложила тесто, разровняла.

Рецепт: Творожный кекс - ИЗЮМИТЕЛЬНЫЙ творожный ккекс с изюмом в духовке

Отправляем наш кекс в разогретую до 190 градусов духовку минут на 30-40. Выпекать до сухой зубочистки!

Готовый кекс остудить, для декора можно посыпать сахарной пудрой и зовем всех к столу!

Рецепт: Творожный кекс - ИЗЮМИТЕЛЬНЫЙ творожный ккекс с изюмом в духовке

Во время выпечки стоит умопомрачительный аромат…

Рецепт: Творожный кекс - ИЗЮМИТЕЛЬНЫЙ творожный ккекс с изюмом в духовке

Это очень вкусно!

Нежный воздушный творожный кекс — нравится всем домочадцам! И дома всегда так уютно, когда пахнет свежей выпечкой.

Видео:

Время приготовления: 10 мин.

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