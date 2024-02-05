Хотите сделать свой кофе вкуснее? Ученые нашли простой способ сделать это

Британские исследователи нашли способ извлечь из кофе еще больше вкуса.

Метод очень прост — достаточно заморозить кофейные зерна прежде чем их смолоть.

Многие гурманы хранят свой кофе в холодильнике, чтобы сохранить свежесть любимого напитка, но, по мнению исследователей из Университета Бата, это действие имеет и другой эффект.

Замороженные кофейные зерна легче и равномернее перемалываются, раскрывая всю глубину вкуса.

Команда исследователей экспериментировала с помолом кофейных зерен при разных температурах. От комнатной температуры до — 196 градусов Цельсия.

Исследователи пришли к выводу, что чем ниже температура бобов, тем лучше и мельче они измельчаются и тем сильнее аромат.

По мнению Кристофера Хендона, вкус кофе напрямую зависит от размеров частиц смолотого кофе.

Эти незначительные особенности влияют на скорость экстракции, которая, в свою очередь, значительно воздействует на вкус напитка.

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