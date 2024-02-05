Блинчики из чечевицы: отличный рецепт

Приготовить вкусные блины, которые по нраву и самым младшим членам семьи, и веганам, и тем, кто на правильном питании, возможно. Молоко, яйца и пшеничная мука, конечно же, не понадобятся. Печем необычные и нежные блинчики из чечевицы на скорую руку.

Замочив бобовые вечером, утром вам необходимо будет потратить всего 20 минут, чтобы подать родным вкусный завтрак. Также вы можете сделать из чечевичных блинов отменную закуску. Так как они очень гибкие, это прекрасная основа для налистников. Начините их крем-сыром с зеленью, тогда вашей закуске не будет равных.

Как приготовить нежные блинчики из чечевицы

В тесто для блинов вы можете добавлять специи по своему вкусу. Мы рекомендуем использовать сушеные прованские травы, молотую паприку и соль с перцем. Но также вы можете всыпать в чечевичное тесто и свои любимые пряности, которые посчитаете нужными.

Ингредиенты

Чечевица150 г Вода600 мл Прованские травы0,5 ч. л. Паприка1 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый)2 щеп. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Хорошенько промываем чечевицу. Заливаем ее 300 мл чистой воды. Оставляем чечевицу на 3 часа при комнатной температуре для замачивания. Откидываем бобовые на сито. Помещаем чечевицу в глубокую миску. Заливаем ее снова 300 мл чистой воды. Используя погружной блендер, измельчаем всё до состояния гладкого пюре.Всыпаем к чечевице молотую паприку и прованские травы. Добавляем соль и черный молотый перец. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты до однородности. Смазываем сковороду подсолнечным маслом при помощи кулинарной кисточки. Наносим его тонким слоем. Обжариваем на сковороде блинчики из чечевичного теста.Готовим блины до тех пор, пока их поверхность не станет матовой (приблизительно в течение 1,5 минуты с каждой стороны). Обжариваем на среднем огне.

В результате у вас должно получиться приблизительно 8 больших блинов. Они очень питательные и ароматные. Потому ни взрослые, ни дети не смогут отказаться от столь аппетитного перекуса. Подавайте блинчики из красной чечевицы со сметаной или своими любимыми соусами. Они будут как раз кстати. Также мы делились рецептом еще одной удачной закуски из чечевицы — ароматного хлебца. Попробуйте его испечь — будет вкусно!