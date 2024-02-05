Взрыв вкуса: рецепт яркого и аппетитного салата «Хлопушка»

Салат полностью оправдывает свое название. Он не только выглядит эффектно, но и подарит взрыв вкуса.

Рецептов салатов существует огромное количество для любого застолья. Сегодня предлагаем вам еще один рецепт, благодаря которому вы приготовите не только вкусное, но и очень красивое блюдо. Поверьте, оно удивит ваших гостей, ведь название говорит само за себя. Как его сделать, рассказали в блоге «Салаты и закуски».

Салат «Хлопушка»

Ингредиенты:

яйца – 3 шт;

картофель – 2 шт;

морковь – 1 шт;

куриное филе;

свекла;

шампиньоны – 200 гр;

луковица;

грецкие орехи;

майонез – 100 гр;

зелень.

Способ приготовления:

Картофель, морковь свеклу отварить до готовности. Яйца сварить вкрутую, остудить. Филе отварить в подсоленной воде.

Лук и грибы порезать, обжарить до готовности на растительном масле.

Овощи и яйца почистить, натереть на терку в разные миски. Филе порезать маленькими кубиками.

Теперь главная задача – правильно сформировать салат.

На стол положить пищевую пленку. Выложить тертый картофель, смазать майонезом. Далее отступить по сантиметру от краев и выложить куриное филе, смазав майонезом. Затем выложить по всей поверхности филе – грибы с луком и морковью, майонез, яйца. 1 яйцо и немного моркови оставить для украшения. Свернуть все в рулет, хорошо все приплескивая. Отправить в холодильник на час, чтобы все застыло.

Достать рулет, снять пленку, смазать майонезом. Слегка наметить ножом полоски и на каждую выложить по очереди мелко нарезанную зелень, натертые на мелкой терке морковь, белок и желток, а также отварную свеклу, сделав цветные линии. Салат готов.

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