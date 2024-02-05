Взрыв вкуса: рецепт яркого и аппетитного салата «Хлопушка»

Салат полностью оправдывает свое название. Он не только выглядит эффектно, но и подарит взрыв вкуса.
Рецептов салатов существует огромное количество для любого застолья. Сегодня предлагаем вам еще один рецепт, благодаря которому вы приготовите не только вкусное, но и очень красивое блюдо. Поверьте, оно удивит ваших гостей, ведь название говорит само за себя. Как его сделать, рассказали в блоге «Салаты и закуски».
Салат «Хлопушка»
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт;
- картофель – 2 шт;
- морковь – 1 шт;
- куриное филе;
- свекла;
- шампиньоны – 200 гр;
- луковица;
- грецкие орехи;
- майонез – 100 гр;
- зелень.
Способ приготовления:
Картофель, морковь свеклу отварить до готовности. Яйца сварить вкрутую, остудить. Филе отварить в подсоленной воде.
Лук и грибы порезать, обжарить до готовности на растительном масле.
Овощи и яйца почистить, натереть на терку в разные миски. Филе порезать маленькими кубиками.
Теперь главная задача – правильно сформировать салат.
На стол положить пищевую пленку. Выложить тертый картофель, смазать майонезом. Далее отступить по сантиметру от краев и выложить куриное филе, смазав майонезом. Затем выложить по всей поверхности филе – грибы с луком и морковью, майонез, яйца. 1 яйцо и немного моркови оставить для украшения. Свернуть все в рулет, хорошо все приплескивая. Отправить в холодильник на час, чтобы все застыло.
Достать рулет, снять пленку, смазать майонезом. Слегка наметить ножом полоски и на каждую выложить по очереди мелко нарезанную зелень, натертые на мелкой терке морковь, белок и желток, а также отварную свеклу, сделав цветные линии. Салат готов.
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