Хрустящие снаружи, сочные внутри: рецепт вкуснейших куриных рулетов

Рулеты получаются сочными, благодаря сливочному маслу и сыру, которые используются в качестве начинки.

Если у вас есть в холодильнике пара куриных грудок, попробуйте приготовить вкуснейшие куриные рулеты по рецепту кулинарного блогера Кристин Азизян. Они получаются хрустящие снаружи и очень сочные внутри. Такое блюдо станет отличным дополнением к любому гарниру, но вкуснее всего они с картофельным пюре.

Куриные рулеты

Ингредиенты:

крупные куриные грудки – 2 шт;

сливочное масло – 100-150 гр;

сыр – 80-100 гр;

зелень, чеснок;

помидоры – 1 шт;

яйцо для кляра – 1 шт;

мука, панировочные сухари.

Способ приготовления:

Куриную грудку помыть, осушить полотенцем, срезать с кости, разрезать вдоль пополам каждое филе и хорошо отбить. Затем мясо посолить, поперчить, смазать толстым слом масла, посыпать сыром, зеленью и чесноком, положить на краю кусок помидора и свернуть в рулет.

Обвалять каждый рулетик в муке, потом обмакнуть в яйце и в конце обвалять в сухарях. Выложить в форму, смазанную маслом и отправить в разогретую духовку на 40-50 минут, до румяной корочки.

Подавать с гарниром и соусом по своему вкусу.

Читайте также:

Куриное мясо в сливочно-горчичном соусе: рецепт идеального дополнения к гарниру

Запеканка с куриным филе, шампиньонами и картофельным пюре: простой рецепт сытного ужина

Ароматное куриное жаркое с соевым соусом и лапшой: простой рецепт сытного ужина