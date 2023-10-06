Мраморное лимонное печенье за 30 минут

Удивительно, как всего один лимон способен преобразить простой десерт. Цитрусовый и придает домашней выпечке сказочный аромат, и делает ее вкус намного свежее и интереснее. Мраморное лимонное печенье, приготовленное своими руками, способно это доказать.

Готовя тесто для такого сладкого блюда, используйте 10 г цедры цитрусового и 1 ст. л. его сока. Благодаря этому десерт получится очень ароматным. К тому же он будет иметь не только волшебный вкус, но еще и красивый внешний вид. Всё потому, что на печенье появятся трещинки, напоминающие мрамор. Как эффектно!

Как долго готовится мраморное лимонное печенье

Для приготовления такой выпечки вам понадобится 30 минут активного времени (а то и еще меньше). Потому вы можете баловать родных этим вкусным лимонным десертом даже субботним или воскресным утром.

Ингредиенты

Пшеничная мука300 г Разрыхлитель1 ч. л. Лимон1 шт. Сахар140 г Сливочное масло100 г Сахарная пудра60 г Яйцо2 шт. Соль1 щеп.

Приготовление

В глубокой емкости соединяем размягченное сливочное масло с солью и сахаром.Натираем на мелкой терке цедру лимона. Добавляем ее к сливочному маслу. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.Вбиваем к полученной массе яйца. Хорошенько перемешиваем всё венчиком до однородности. Выжимаем 1 ст. л. сока из лимона. Вливаем его в яично-сливочную смесь. Снова всё перемешиваем.Всыпаем просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Перемешиваем до однородности. Накрываем тесто пищевой пленкой. Убираем его на 1,5 часа в холодильник.Берем небольшие кусочки теста. Скатываем из них шарики, которые обваливаем в сахарной пудре. Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом. Отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Подавать такое симпатичное печенье лучше всего с чаем из облепихи. В его приготовлении нет ничего трудного. Берем 3 см корня имбиря. Чистим его и натираем на мелкой терке. Хорошенько промываем 100 г облепихи. А затем измельчаем ее в ступке до состояния пюре. В заварочный чайник выкладываем имбирь и облепиху. Добавляем звездочку бадьяна и коричную палочку. Заливаем всё кипящей водой. Даем напитку настояться 10 минут, а затем разливаем его по чашкам. Облепиховый чай к свежеиспеченному лимонному лакомству готов!