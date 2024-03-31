Смешайте муку с апельсиновым соком. Вкуснейший торт к праздничному столу или вечернему чаепитию

Торты любят все – и дети, и взрослые. Именно его принято подавать на день рождения или другие праздники. Но зачем покупать готовый десерт, если можно приготовить его дома самостоятельно? С этим рецептом справиться даже новичок в кулинарном деле. Сочетание апельсина и шоколада делает вкус по-настоящему запоминающимся и приятным. А еще порадует вас и то, что приготовить такой великолепный торт можно всего за 10 минут!

Ингредиенты для бисквита:

мука- 500 г;

апельсиновый сок — 400 г;

сахар — 300 г;

растительное масло — 250 г;

цедра — от 1 апельсина;

пищевая сода — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

ваниль — 1-2 пакетика;

шоколадная посыпка — 200 г.

Ингредиенты для начинки:

вода — 350 г;

какао-порошок — 50 г;

сахар — 130 г;

кукурузный крахмал — 30 г;

растительное масло — 10 г;

ванилин — 1 пакетик.

Приготовление:

Вливаем в миску апельсиновый сок, добавляем растительное масло, цедру апельсина, соду и всю эту смесь хорошо взбиваем 1 минуту. Теперь отправляем сюда 300 г сахара, ваниль и разрыхлитель, всыпаем просеянную муку.

Перемешиваем тесто до однородной консистенции. Затем отправляем сюда шоколадную засыпку и еще раз перемешиваем ингредиенты.

Берем форму для запекания размером 25Х30 см и смазываем ее маслом. Вливаем в нее тесто.

Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим бисквит выпекаться на 50-60 минут.

Ставим подготовленную воду в ковше или кастрюле на огонь. Сразу добавляем какао-порошок, сахар и кукурузный крахмал. При нагревании постоянно помешиваем смесь, пока она не загустеет. Затем добавляем сюда 10 г растительного масла, еще раз помешиваем и снимаем с огня. Теперь добавляем в начинку 1 пакетик ванилина.

Когда бисквит будет готов, шоколадную начинку вливаем сверху формы и равномерно распределяем лопаткой.

Блюдо должно остыть, оставляем его на 30-40 минут, а затем отправляем на полчаса в холодильник.

Вкуснейший торт с шоколадом и апельсином готов! Можно подавать к праздничному столу или вечернему чаепитию!