Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить хрустящий нут в духовке. Чтобы упростить процесс приготовления, можно использовать консервированный нут. Специи вы можете подобрать на свой вкус. Хорошо подойдут итальянские травы, порошок карри или приправа барбекю.
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Нут Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Нут 150 Грамм (сухой)
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Пищевые дрожжи 2 Чайных ложки (сырные)
- Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки
- Паприка копченая 1 Чайная ложка
- Кайенский молотый перец 1/4 Чайных ложки
- Сушеный чеснок 1/2 Чайных ложки (порошок)
Количество порций 4
Калорийность
388 ккал
Калорийность
16 г
Белки
15 г
Жиры
48 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Хрустящий нут в духовке»
Подготовьте все ингредиенты.
Нут предварительно замочите на ночь.
Промойте нут и переложите в кастрюлю. Залете чистой водой и доведите до кипения. Варите 25-30 минут.
Откиньте нут на сито и дайте стечь лишней жидкости.
Переложите нут в тарелку, добавьте все специи, соль и оливковое масло. Перемешайте.
Выложите нут на противень в один слой и запекайте в духовке 25-30 минут при температуре 200 градусов.
Хрустящий нут в духовке готов, приятного аппетита!