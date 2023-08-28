Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить хрустящий нут в духовке. Чтобы упростить процесс приготовления, можно использовать консервированный нут. Специи вы можете подобрать на свой вкус. Хорошо подойдут итальянские травы, порошок карри или приправа барбекю.

Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Нут Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Нут 150 Грамм (сухой)

Масло оливковое 2 Ст. ложки

Соль 1/2 Чайных ложки

Пищевые дрожжи 2 Чайных ложки (сырные)

Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки

Паприка копченая 1 Чайная ложка

Кайенский молотый перец 1/4 Чайных ложки

Сушеный чеснок 1/2 Чайных ложки (порошок)

Количество порций 4

Калорийность

388 ккал

Калорийность

16 г

Белки

15 г

Жиры

48 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хрустящий нут в духовке»

Подготовьте все ингредиенты.

Нут предварительно замочите на ночь.

Промойте нут и переложите в кастрюлю. Залете чистой водой и доведите до кипения. Варите 25-30 минут.

Откиньте нут на сито и дайте стечь лишней жидкости.

Переложите нут в тарелку, добавьте все специи, соль и оливковое масло. Перемешайте.

Выложите нут на противень в один слой и запекайте в духовке 25-30 минут при температуре 200 градусов.

Хрустящий нут в духовке готов, приятного аппетита!