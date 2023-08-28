Какие овощи с огорода вызывают рак? Отвечает эксперт

Так ли полезно есть овощи? Токсиколог Михаил Кутушов уверен, что не всегда: некоторые продукты вызывают онкологию. О них специалист рассказал изданию «Аргументы и Факты».

Врач предупредил, что бояться овощей не стоит — важно правильно вводить их в свой рацион, смотреть на спелость и вовремя исключать при возникновении рисков.

Тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, лучше минимизировать потребление пасленовых — баклажанов, картофеля и помидоров. При нарушениях пищеварения эти овощи не будут полностью перевариваться. В итоге возрастает риск запоров, раздражения слизистой и воспаления.

Также пасленовые могут содержать соланин — яд, который мешает нормальному обмену веществ.

«От такого воздействия увеличивается риск развития различных заболеваний ЖКТ, включая онкологию», — отметил Кутушов.

Всем остальным эксперт рекомендует отказаться от зеленой картошки, сырых баклажанов и недозрелых помидоров. Спелые плоды могут принести организму заметную пользу: нутрициолог Игорь Строков даже советует есть их каждый день. В томатах содержится кладезь витаминов и полезных веществ, которые укрепляют мышцы, «очищают» кожу и устраняют свободные радикалы в организме.