Описание приготовления:
Из минимума продуктов получается вкусная хрустящая выпечка, которая каждому придется по вкусу. Присыпайте хрустики сахарной пудрой уже после остывания, чтобы она не пропарилась. По желанию в тесто добавляйте ванильный сахар, молотую корицу, цедру лимона или апельсина. Тогда выпечка получится более ароматной и аппетитной.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Хворост
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 1 Штука
- Кефир 200 Миллилитров (любой жирности)
- Сахар 70 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Масло растительное 2 Ст. ложки (в тесто)
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
- Мука пшеничная 250 Грамм (+ на раскатку)
- Ванильный сахар 1/2 Чайных ложки
- Водка 25 Миллилитров
- Масло растительное 300 Миллилитров (для жарки)
- Сахарная пудра 40 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
472 ккал
Калорийность
4 г
Белки
35 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Хрустики»
Подготовьте указанные ингредиенты. Водку можно заменить коньяком или разбавленным самогоном, алкоголь в тесте не будет ощущаться, он добавляется для подсушивания теста. Благодаря ему хрустики как раз и будут хрустеть!
Влейте кефир любой жирности в салатник или миску, вбейте туда же куриное яйцо, всыпьте сахар и соль. На этом моменте можно добавить и ароматизаторы. Взбейте все венчиком в течение 2-3 минут.
Влейте растительное масло, всыпьте разрыхлитель и пшеничную муку по частям. Не забудьте оставить немного пшеничной муки для раскатки.
Замесите пластичное мягкое тесто и накройте его полотенцем, оставляя на 20 минут при комнатной температуре.
Спустя указанное время разделите тесто на части и раскатайте поочередно в пласт. Нарежьте его по диагонали полосками шириной 2-3 см., а длину выбирайте по своему вкусу. В середине каждого отрезка сделайте надрез.
Один край отрезка выверните через разрез на другую сторону. У вас получится заготовка хрустика. Точно так же поступите и с остальными заготовками.
Влейте в казан или кастрюлю растительное масло и прогрейте его на плите до кипения. Крышкой емкость не накрывайте, иначе масло будет "стрелять". Выложите в него заготовки и обжаривайте по 1 минуте с каждой стороны. Если десерт будет пригорать, просто убавьте нагрев до среднего. Следите за хрустиками, они очень быстро подрумяниваются!
Золотистые хрустики выкладывайте шумовкой на тарелку, а в кипящее масло снова закладывайте следующие заготовки и т.д.
Остывшую выпечку притрусите сахарной пудрой и перемешайте. Вкусный десерт полностью готов! Приятного вам аппетита!