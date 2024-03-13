Описание приготовления:

Из минимума продуктов получается вкусная хрустящая выпечка, которая каждому придется по вкусу. Присыпайте хрустики сахарной пудрой уже после остывания, чтобы она не пропарилась. По желанию в тесто добавляйте ванильный сахар, молотую корицу, цедру лимона или апельсина. Тогда выпечка получится более ароматной и аппетитной.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Хворост

Состав / Ингредиенты:

Яйца 1 Штука

Кефир 200 Миллилитров (любой жирности)

Сахар 70 Грамм

Соль 1 Щепотка

Масло растительное 2 Ст. ложки (в тесто)

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Мука пшеничная 250 Грамм (+ на раскатку)

Ванильный сахар 1/2 Чайных ложки

Водка 25 Миллилитров

Масло растительное 300 Миллилитров (для жарки)

Сахарная пудра 40 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

472 ккал

Калорийность

4 г

Белки

35 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хрустики»

Подготовьте указанные ингредиенты. Водку можно заменить коньяком или разбавленным самогоном, алкоголь в тесте не будет ощущаться, он добавляется для подсушивания теста. Благодаря ему хрустики как раз и будут хрустеть!

Влейте кефир любой жирности в салатник или миску, вбейте туда же куриное яйцо, всыпьте сахар и соль. На этом моменте можно добавить и ароматизаторы. Взбейте все венчиком в течение 2-3 минут.

Влейте растительное масло, всыпьте разрыхлитель и пшеничную муку по частям. Не забудьте оставить немного пшеничной муки для раскатки.

Замесите пластичное мягкое тесто и накройте его полотенцем, оставляя на 20 минут при комнатной температуре.

Спустя указанное время разделите тесто на части и раскатайте поочередно в пласт. Нарежьте его по диагонали полосками шириной 2-3 см., а длину выбирайте по своему вкусу. В середине каждого отрезка сделайте надрез.

Один край отрезка выверните через разрез на другую сторону. У вас получится заготовка хрустика. Точно так же поступите и с остальными заготовками.

Влейте в казан или кастрюлю растительное масло и прогрейте его на плите до кипения. Крышкой емкость не накрывайте, иначе масло будет "стрелять". Выложите в него заготовки и обжаривайте по 1 минуте с каждой стороны. Если десерт будет пригорать, просто убавьте нагрев до среднего. Следите за хрустиками, они очень быстро подрумяниваются!

Золотистые хрустики выкладывайте шумовкой на тарелку, а в кипящее масло снова закладывайте следующие заготовки и т.д.

Остывшую выпечку притрусите сахарной пудрой и перемешайте. Вкусный десерт полностью готов! Приятного вам аппетита!