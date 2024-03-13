Макаронные гнезда с фаршем на сковороде – это кушанье на скорую руку, на готовку которого не придется тратить весь свободный вечер. Блюдо прекрасно подходит для семейного обеда или ужина, после которого все домочадцы останутся не только сытыми, но и удовлетворенными гастрономически. Гнезда из макаронных изделий с измельченным мясом – это простое, но безумно вкусное сочетание компонентов, которые изумительно дополняют и оттеняют друг друга. А все, что требуется от кулинара – это сформовать небольшие мясные шарики и разложить их по «гнездам», по желанию дополнив ароматным соусом, который может быть, как томатным, так и сливочным. Обязательно подберите рецепт по своему вкусу!

Вкусные гнезда из макарон с фаршем на сковороде

Вкусные гнезда из макарон с фаршем на сковороде – это оригинальное блюдо, в котором макароны не варятся в воде, а тушатся с сочным фаршем, специями и овощами. Благодаря такой технике, готовка становится быстрой и простой, а вкус невероятно насыщенным и аппетитным. Готовое блюдо можно украсить зеленью или помидорами для добавления свежести

Ингредиенты –+6 порц.

Фарш мясной 400 гр.

Гнездо из макарон 6 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Чеснок 2 зуб.

Морковь 1 шт.

Томатная паста 2 ст.л.

Вода 1 л.

Масло подсолнечное 3 ст.л.

Соль по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Шаги 60 мин.

Как приготовить макаронные гнезда с фаршем на сковороде? Размораживаем фарш, вынимаем макароны из упаковки, очищаем и промываем овощи. К фаршу на терке натираем одну луковицу и чеснок, солим и приправляем. Полученной начинкой наполняем гнезда. Оставшиеся корнеплоды нарезаем мелким кубиком и пассеруем на разогретом подсолнечном масле до мягкости и легкой румяности. Смешиваем зажарку с томатной пастой и прогреваем еще несколько минут. Содержимое сковороды заливаем 450-500 миллилитрами кипятка, солим и перчим. Выкладываем заготовки в соус на небольшом расстоянии друг от друга. Подливаем еще воду, жидкость должна практически полностью покрывать макаронные изделия. Накрываем сковороду крышкой и тушим кушанье на медленном огне 25-30 минут. Макаронные гнезда с фаршем на сковороде готовы! К столу подаем, выложив на сервировочное блюдо. Приятного аппетита!

Макаронные гнезда с фаршем и томатным соусом на сковороде

Макаронные гнёзда с фаршем и томатным соусом на сковороде – это сочное блюдо, которое готовится за минимум времени, но радует своим насыщенным вкусом. Макароны, фарш и томатный соус создают прекрасное сочетание, которое понравится всей семье. Подавайте это блюдо горячим, чтобы получить максимум удовольствия от теплых и ароматных гнезд.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Гнезда макаронные – 10 шт.

Фарш свиной – 250 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Паста томатная – 3 ч.л.

Чеснок – 1 зуб.

Вода – 400 мл.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Полукольца лука (0,5 штуки) и мелкие кубики моркови обжариваем на разогретом растительном масле 5-7 минут.

Шаг 2. Параллельно выкладываем фарш в миску, натираем в него зубчик чеснока и остатки луковицы, солим и перчим – перемешиваем до однородности.

Шаг 3. Пассеровку объединяем с томатной пастой и обжариваем еще 1-2 минуты на среднем огне.

Шаг 4. Заливаем овощи водой, солим и приправляем, даем закипеть и уменьшаем огонь до минимального.

Шаг 5. Из заправленного фарша лепим шарики и укладываем в отверстия гнезд, выкладываем полуфабрикаты в кипящий соус и тушим под крышкой на протяжении 15-20 минут.

Шаг 6. Не дожидаясь остывания, подаем кушанье к столу, посыпая свежей зеленью и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Гнезда из макарон с фаршем и сыром на сковороде

Гнезда из макарон с фаршем и сыром на сковороде – это простой и вкусный рецепт, который порадует даже самых избирательных и привередливых гурманов. Сочный фарш, нежные макароны и тянущийся сыр создают неповторимый вкусовой букет, который вызовет настоящий восторг. Подавайте это блюдо с овощным салатом для полноценного и сбалансированного обеда.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Макароны (гнезда) – 6 шт.

Фарш мясной – 250 гр.

Сыр твердых сортов – 90 гр.

Сок томатный – 300 мл.

Болгарский перец сладкий – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Травы прованские – 0,25 ч.л.

Соль – 0,25 ч.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор: овощи очищаем и ополаскиваем, натираем на терке сыр, размораживаем фарш.

Шаг 2. Фарш объединяем с рубленой луковицей, ароматными травами и солью.

Шаг 3. В сковородке разогреваем подсолнечное масло и пассеруем 3-5 минут мелкие кубики лука и сладкого перца, распределяем гнезда поверх овощей.

Шаг 4. Влажными руками формуем шарики из фарша и выкладываем в углубления макарон.

Шаг 5. Заливаем содержимое огнеупорной посуды томатным соком и водой так, чтобы соус доходил до середины полуфабрикатов.

Шаг 6. Готовим под крышкой на медленном огне 20-25 минут, в конце тепловой обработки дополняем рубленым чесноком.

Шаг 7. Посыпаем сыром и оставляем под крышкой еще на пару минут, затем переходим к сервировке. Готовьте и получайте удовольствие!

Гнезда из макарон с фаршем на сковороде со сливками

Гнезда из макарон с фаршем на сковороде со сливками – это изысканное кушанье, которое придется по вкусу ценителям нежных и сочных комбинаций. Макароны, фарш и сливки создают невероятно нежный вкус, который просто завораживает. А небольшое количество тертого сыра делает блюдо особенно аппетитным.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 400 гр.

Гнезда макаронные – 1 упаковка.

Сливки – 250 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Паста томатная/кетчуп – 4 ст.л.

Кинза – 1 пучок.

Сыр твердый – 100 гр.

Орегано – по вкусу.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства выкладываем продукты по списку на рабочую поверхность.

Шаг 2. В фарш высыпаем измельченный лук, соль и специи – перемешиваем и формируем небольшие шарики, помещаем в гнезда и укладываем заготовки в просторную и глубокую сковороду.

Шаг 3. Для соуса соединяем сливки, чеснок, пропущенный через пресс и томатную пасту или кетчуп. Однородный состав солим и дополняем приправами, ориентируясь на свой вкус.

Шаг 4. Заливаем гнезда полученной смесью, сверху посыпаем орегано и паприку для дополнительной насыщенности аромата.

Шаг 5. Тушим гнезда на медленном огне под крышкой 20-25 минут, за несколько минут до готовности посыпаем тертым сыром и зеленью.

Шаг 6. К столу подаем в порционных тарелках с овощным салатом. Приятного аппетита!

Макаронные гнезда с фаршем, томатной пастой и сыром на сковороде

Макаронные гнёзда с фаршем, томатной пастой и сыром на сковороде – это оригинальное сочетание ингредиентов, которое превращается в настоящий пир во рту. Томатная паста, фарш и сыр создают яркий и интенсивный вкусовой аккорд, который не оставит равнодушным никого. Подавайте это блюдо с красным вином и свежим хлебом, для полного наслаждения гастрономическими удовольствиями.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Гнезда макаронные – 8 шт.

Фарш мясной – 350 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Сыр твердый – 180 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Одну головку лука мелко нарезаем и вместе с солью высыпаем к фаршу – хорошенько перемешиваем.

Шаг 2. Вторую луковицу режем полукольцами, морковь натираем при помощи бурачной терки. Пассеруем овощи на растительном масле до мягкости, добавляем томатную пасту, соль и немного воды – тушим под крышкой около 10 минут.

Шаг 3. Наполняем макаронные гнезда приправленным фаршем и выкладываем в другую сковородку, заливаем овощным соусом и стаканом воды. Сверху раскладываем кольца помидоров – томим на медленном пламени под крышкой около получаса.

Шаг 4. По истечении указанного времени посыпаем тертым сыром и держим на огне еще 10 минут.

Шаг 5. Подаем к столу в горячем виде и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Гнезда с фаршем и сметаной на сковороде

Гнезда с фаршем и сметаной на сковороде – это утонченное блюдо, которое завоюет ваше сердце нежностью и изысканным вкусом, причем при первой же дегустации! Макароны и сметана создают неповторимую текстуру и аромат, который доставит вам и вашим близким массу удовольствия.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 200 гр.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Яйцо – 1 шт.

Гнезда макаронные – 6 шт.

Сметана – 200 гр.

Вода – 300 мл.

Масло растительное – 1 ст.л.

Зелень – по вкусу

Приправы – по вкусу

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размороженный фарш смешиваем с яйцом, нарезанным луком, солью и приправами.

Шаг 2. Смачиваем руки в воде и формируем шарики такого же размера, как и гнезда.

Шаг 3. На небольшом расстоянии друг от друга выкладываем макароны в сковороду, промазанную растительным маслом.

Шаг 4. Выкладываем мясные полуфабрикаты.

Шаг 5. В стакане перемешиваем сметану с водой, солью, специями – заливаем содержимое сковороды.

Шаг 6. Тушим под крышкой около 30-35 минут и подаем к столу. Приятного аппетита!

Макаронные гнезда с куриным фаршем на сковороде

Макаронные гнезда с куриным фаршем на сковороде – это легкое и диетическое блюдо, которое подарит вам заряд энергии и хорошего настроения. Сочный куриный фарш, нежные макароны и ароматные специи создают неповторимый вкус, который порадует даже самых искушенных гурманов. Подавайте это блюдо со свежими овощами или салатом для получения наилучшего вкусового сочетания.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Гнезда макаронные – 12 шт.

Фарш куриный – 500 гр.

Лук репчатый – 300 гр.

Помидоры – 350 гр.

Сельдерей – 150 гр.

Болгарский перец сладкий – 200 гр.

Морковка – 150 гр.

Вода – 600 мл.

Масло растительное – для жарки.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем с соуса: овощи очищаем, ополаскиваем под струей воды и нарезаем мелкими кубиками. На разогретом растительном масле в течение 30 секунд пассеруем 150 грамм лука, затем вводим морковь, сельдерей и болгарский перец, томим 2-3 минуты и высыпаем томаты. Жарим, постоянно помешивая.

Шаг 2. Размягченные овощи солим и приправляем, вливаем теплую воду и перемешиваем.

Шаг 3. На близком расстоянии друг от друга выкладываем гнезда в аппетитный соус.

Шаг 4. В фарш добавляем соль и приправы, а также оставшийся лук, прокрученный через мелкую решетку мясорубки. Лепим небольшие шарики руками, смоченными в воде.

Шаг 5. Распределяем мясные полуфабрикаты поверх макаронных изделий.

Шаг 6. Овощное ассорти доводим до кипения и убавляем пламя, закрываем сковородку крышкой и томим блюдо около 15 минут. Приятного аппетита!

Гнезда из макарон с фаршем и помидорами на сковороде

Гнёзда из макарон с фаршем и помидорами на сковороде – это легкое и аппетитное кушанье, которое понравится всей вашим домочадцам своим сочным и насыщенным вкусом. Помидоры, сочный фарш и сытные макароны сочетаются друг с другом идеально, создавая блюдо, которое просто тает во рту. Попробуйте добавить к нему свежие специи или зелень для придания ему дополнительной пикантности и аромата.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 600 гр.

Гнезда макаронные – 8 шт.

Лук репчатый – 240 гр.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Морковка – 100 гр.

Картошка – 120 гр.

Масло растительное – для жарки.

Паста томатная – 2 ст.л.

Вода – 250 мл.

Помидор – 1-2 шт.

Сыр твердый – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и промываем корнеплоды и клубни, размороженный фарш выкладываем в глубокую емкость, отсчитываем необходимое количество макаронных изделий.

Шаг 2. К фаршу добавляем 120 грамм мелко нарезанного лука, соль и молотый перец – вымешиваем.

Шаг 3. Остатки лука аналогично рубим, морковь натираем на бурачной терке.

Шаг 4. Мелкими кубиками нарезаем клубни картофеля.

Шаг 5. На разогретом растительном масле пассеруем лук до прозрачности, засыпаем морковь и обжариваем 2-3 минуты.

Шаг 6. Засыпаем картошку и слегка подрумяниваем. К овощам наливаем воду и вмешиваем томатную пасту.

Шаг 7. Соус солим и доводим до кипения, убираем на другую конфорку и распределяем гнезда.

Шаг 8. В гнезда выкладываем шарики из фарша, сверху кладем слайсы томатов и вливаем воду до середины заготовок.

Шаг 9. Готовим под крышкой на медленном огне 30-35 минут и посыпаем тертым сыром. Снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!