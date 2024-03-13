Не только намазка на хлеб: с чем есть авокадо

Очень вкусно / Фото unsplash
Ингредиенты:
– 2 больших авокадо;
– 2 зеленых перца чили;
– пучок свежего кориандра;
– выжатый сок из одного лимона;
– 2 больших помидора;
– 1 красная луковица;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Начнем приготовление пасты гуакамоле с разрезания авокадо пополам и удаления косточек. Затем ложкой выньте мякоть в миску и сбрызните лимонным соком (чтобы она не потемнела).
- Затем с помощью вилки или миксера измельчите фрукты в однородную массу и добавьте предварительно нарезанные перец чили, помидоры, лук и кориандр.
- Полученную пасту можно приправить солью по вкусу.
- Перед подачей пасту поставьте в холодильник для охлаждения на 20 – 30 минут.
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