Не только намазка на хлеб: с чем есть авокадо

Авокадо – это настоящий супергерой среди ингредиентов на кухне! Он является отличным дополнением к множеству блюд, которое дарит особые нотки.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Для того чтобы авокадо смаковал по-особенному, его следует подать с правильными ингредиентами. Есть определенные комбинации, которые будут максимально выигрышные.

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С чем есть авокадо

Высокие температуры плохо влияют на авокадо, поэтому эти фрукты следует есть сырыми. Сбрызнув плод лимонным соком (чтобы не почернел), его можно добавлять в салаты.

Мякоть авокадо можно использовать как масло и намазывать на хлеб или сыр. Иногда в суши также добавляют мякоть фрукта. Некоторые люди используют авокадо, как добавку к яичнице, бутербродам с помидорами и лапше. Также фрукт прекрасно сочетается с морепродуктами, например, креветками и различными сырами.

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Также особое, вкусное впечатление составляет паста гуакамоле. Ее используют для приготовления закусок на гриле, мяса или сэндвичей.

Рецепт гуакамоле с авокадо