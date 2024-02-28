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Хумус классический

На чтение: 11 минут
Хумус классический

Хумус – это очень вкусная и питательная закуска, которая традиционно готовится из нута. Однако есть и другие кулинарные варианты знаменитого продукта. Для вас мы подготовили интересную подборку из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классический хумус из нута в домашних условиях

Классический хумус из нута в домашних условиях получается очень приятным по вкусу, питательным и полезным. Такой продукт содержит растительный белок и полезные жиры. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Хумус классический

Ингредиенты –+2 порц.

  • Нут 250 гр.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Сок лимонный 3 ст.л.
  • Зира ⅓ ч.л.
  • Кунжутная паста (тахини) 3 ст.л.
  • Масло оливковое 3 ст.л.
  • Соль ½ ч.л.

Шаги 110 мин.

  1. Хумус классический

    Как приготовить классический хумус в домашних условиях? Предварительно нут замачиваем на 3-4 часа в холодной воде, а лучше на всю ночь. Он должен разбухнуть.

  2. Хумус классический

    Подготовленный нут отвариваем в подсоленной воде до полной готовности. Он должен стать мягким. На это уйдет примерно 30-40 минут.

  3. Хумус классический

    Воду из нута сливаем в отдельную посуду. Отвар нам понадобится позже. К нуту выкладываем тахини (кунжутная паста). Если у вас нет тахини, вы можете подсушить на сковороде кунжутные семена и перемолоть их в блендере с оливковым маслом.

  4. Хумус классический

    Также отправляем измельченный чеснок, соль и лимонный сок.

  5. Хумус классический

    Дополняем нут зирой и оливковым маслом.

  6. Хумус классический

    Перебиваем массу погружным блендером до однородности. Густоту массы регулируем отваром из нута.

  7. Хумус классический

    Перед подачей хумус поливаем оливковым маслом.

  8. Хумус классический

    Хумус в домашних условиях готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Домашний хумус с кунжутом

Домашний хумус с кунжутом отличается интересным вкусом, питательными свойствами и привлекательным видом. Подавайте угощение к столу, дополнив хлебом, сухариками, семечками или зеленью. Ваши близкие точно не смогут устоять. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Нут – 200 гр.
  • Кунжут белый – 2 ст.л.
  • Растительное масло – 3 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Паприка молотая – по вкусу.
  • Имбирь молотый – по вкусу.
  • Горчица – 0,5 ч.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Вода – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Хумус классический

Шаг 2. Нут заранее вымачиваем всю ночь в холодной воде. Далее отвариваем его около часа до мягкости. Минут за 20 до готовности добавляем соль по вкусу. Воду, в которой варился нут не выливаем, она нам еще понадобится.

Хумус классический

Шаг 3. Разогреваем сухую сковороду и высыпаем кунжут. Обжариваем его до появления приятного аромата около трех-пяти минут.

Хумус классический

Шаг 4. Выкладываем кунжут на тарелку и даем ему остыть. Часть откладываем для украшения.

Хумус классический

Шаг 5. В блендере, обжаренный кунжут перемалываем с добавлением растительного масла. Необходимо получить нежную пасту.

Хумус классический

Шаг 6. Добавляем к этой пасте отваренный кунжут и вливаем немного воды, в которой варился нут. Также сюда добавляем специи из списка. Еще раз перемалываем все в блендере.

Хумус классический

Шаг 7. Затем отправляем сюда чеснок для аромата и снова все перемалываем. Если масса получилась слишком густой, вливаем немного отвара, который остался после варки нута.

Хумус классический

Шаг 8. Домашний хумус с кунжутом готов. Дополняем молотой паприкой и обжаренным кунжутом!

Хумус классический

Хумус из гороха в домашних условиях

Хумус из гороха в домашних условиях – это интересная кулинарная идея, которая точно никого не оставит равнодушным. Такое угощение выйдет невероятно вкусным и привлекательным. Также подходит для веганского, вегетарианского и постного меню. Попробуйте приготовить по нашему рецепту.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Горох колотый – 300 гр.
  • Семена кунжута – 100 гр.
  • Лимон – 1 шт.
  • Масло растительное – 70 мл.
  • Паприка молотая – 0,25 ч.л.
  • Кориандр молотый – 0,25 ч.л.
  • Куркума молотая – 0,25 ч.л.
  • Вода – 1,5 л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Зелень – 2 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты.

Хумус классический

Шаг 2. Горох промываем под водой и затем заливаем его теплой водой.

Хумус классический

Шаг 3. Оставляем горох в воде на 1 час.

Хумус классический

Шаг 4. Далее эту воду сливаем и промываем горох еще раз.

Хумус классический

Шаг 5. Вливаем в подготовленный горох полтора литра чистой воды.

Хумус классический

Шаг 6. Доводим продукт до кипения и после варим на небольшом огне около 30 минут.

Хумус классический

Шаг 7. Готовый горох отбрасываем на сито, чтобы стекла лишняя влага. Немного жидкости сохраняем, она пригодится позже.

Хумус классический

Шаг 8. Разогреваем сухую сковороду и обжариваем на ней кунжут пару минут.

Хумус классический

Шаг 9. Из лимона выжимаем 80 миллилитров лимонного сока.

Хумус классический

Шаг 10. Обжаренный кунжут перекладываем в глубокую миску, вливаем к нему 30 миллилитров лимонного сока.

Хумус классический

Шаг 11. Также вливаем 40 миллилитров растительного масла.

Хумус классический

Шаг 12. Перебиваем продукты погружным блендером до однородности.

Хумус классический

Шаг 13. Горох выкладываем в удобную глубокую емкость. Сюда же отправляем пасту из кунжута.

Хумус классический

Шаг 14. Перебиваем продукты блендером до образования нежной массы. Если она получилась слишком густой, вливаем немного слитого отвара.

Хумус классический

Шаг 15. Сюда же отправляем соль, молотую паприку, кориандр и куркуму.

Хумус классический

Шаг 16. Вливаем оставшийся лимонный сок и растительное масло.

Хумус классический

Шаг 17. Еще раз взбиваем содержимое блендером до полной однородности.

Хумус классический

Шаг 18. Хумус из гороха в домашних условиях готов. Подавайте к столу, дополнив растительным маслом, кунжутом и зеленью!

Хумус классический

Домашний хумус из фасоли

Домашний хумус из фасоли порадует вас интересным вкусом, питательностью и привлекательным видом. Подавайте угощение к столу с любыми дополнениями по вкусу. Ваши близкие точно не смогут устоять. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Фасоль белая – 250 гр.
  • Чеснок – 2 головки.
  • Тхина – 3 ст.л.
  • Сок лимонный – 2 ст.л.
  • Оливковое масло – 5 ст.л.
  • Паприка копченая – 1 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Хумус классический

Шаг 2. Предварительно фасоль вымачиваем в холодной воде 12 часов. Удобно оставить ее на ночь. Далее продукт отвариваем до готовности в воде. Оставляем немного отвара.

Хумус классический

Шаг 3. У головки чеснока срезаем корешок. Поливаем его оливковым маслом, заворачиваем в фольгу, и отправляем на 30 минут в разогретую до 200° духовку. Затем фольгу раскрываем и запекаем чеснок еще 5 минут.

Хумус классический

Шаг 4. В глубокой миске соединяем тахини с лимонным соком и оставшимся отваром. Перемешиваем до однородности.

Хумус классический

Шаг 5. Часть отварной фасоли оставляем для украшения. Остальную фасоль перебиваем в блендере с оставшейся очищенной головкой чеснока и подготовленной заправкой. Добавляем соль и перец по вкусу.

Хумус классический

Шаг 6. Взбиваем до получения нежной массы и в конце вливаем оливковое масло.

Хумус классический

Шаг 7. Домашний хумус из фасоли готов. Подавайте к столу, дополнив паприкой, оливковым маслом, зеленью и запеченным чесноком. Также угощение можно украсить целой фасолью.

Хумус классический

Хумус из чечевицы

Хумус из чечевицы порадует вас интересным вкусом и привлекательным внешним видом. Подавайте блюдо в качестве аппетитной закуски вместе с хлебом, сухариками и другими дополнениями. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Чечевица красная – 100 гр.
  • Оливки – 100 гр.
  • Морковь – 200 гр.
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Асафетида – 0,25 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Паприка молотая копченая – 0,25 ч.л.
  • Куркума – 0,25 ч.л.
  • Вода – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты.

Хумус классический

Шаг 2. Морковь очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Обжариваем овощ на растительном масле до мягкости.

Хумус классический

Шаг 3. К моркови отправляем чечевицу и специи.

Хумус классический

Шаг 4. Заливаем это все горячей водой и добавляем соль.

Хумус классический

Шаг 5. Закрываем угощение крышкой и готовим на небольшом огне около 25 минут.

Хумус классический

Шаг 6. Массу из чечевицы остужаем и добавляем к ней оливки.

Хумус классический

Шаг 7. Все вместе перебиваем с помощью погружного блендера.

Хумус классический

Шаг 8. Получаем нежную однородную кашу. При необходимости, можно добавить еще соли и специй.

Хумус классический

Шаг 9. Хумус из чечевицы готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Хумус классический

Хумус из консервированного нута

Хумус из консервированного нута – это аппетитная закуска для вашего домашнего или праздничного стола. Подавайте угощение с хлебом и другими дополнениями по вкусу. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Нут консервированный – 1 банка.
  • Тахини – 1-2 ст.л.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль – 3 щепотки.
  • Зира – 1 ч.л.
  • Паприка копченая – 0,5 ч.л.
  • Оливковое масло – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты в нужном количестве.

Хумус классический

Шаг 2. Консервированный нут выкладываем в чашу блендера. Сюда же отправляем чеснок и вливаем немного жидкости, в которой был нут. Перемалываем продукты до однородности.

Хумус классический

Шаг 3. Также сюда отправляем соль и специи по списку. Добавляем тахини, лимонный сок и еще раз все взбиваем до однородности.

Хумус классический

Шаг 4. В полученную массу вливаем оливковое масло, еще раз взбиваем блендером.

Хумус классический

Шаг 5. Пробуем наш хумус на вкус, если нужно, еще добавляем специи.

Хумус классический

Шаг 6. При подаче хумус украшаем паприкой, консервированным нутом, зеленью и поливаем оливковым маслом.

Хумус классический

Шаг 7. Хумус из консервированного нута готов. Угощайтесь!

Хумус классический

Хумус из нутовой муки

Хумус из нутовой муки выходит невероятно нежным и приятным по вкусу. Такое интересное угощение относится к растительной кухне, поэтому подойдет для постного меню, веганов и вегетарианцев. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Мука нутовая – 200 гр.
  • Вода – 200 мл.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Паприка – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество нутовой муки и просеиваем ее в глубокую миску.

Хумус классический

Шаг 2. Заливаем продукты стаканом воды и хорошенько все перемешиваем.

Хумус классический

Шаг 3. Полученную нежную смесь переливаем в кастрюлю и ставим на средний огонь.

Хумус классический

Шаг 4. Прогреваем заготовку, постоянно перемешивая. Варим около 10-12 минут. Если масса выходит слишком густой, вливаем еще немного воды.

Хумус классический

Шаг 5. Полученную массу переливаем в чашу блендера. Сюда же отправляем очищенный чеснок, паприку, соль и лимонный сок.

Хумус классический

Шаг 6. Взбиваем все до однородности и в конце вливаем оливковое масло.

Хумус классический

Шаг 7. Хумус из нутовой муки готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Хумус классический

Тыквенный хумус

Тыквенный хумус выходит невероятно вкусным, питательным и полезным. Такой продукт содержит растительный белок, полезные жиры и цинк, содержащийся в тыкве. Обязательно попробуйте приготовить угощение по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Тыква очищенная – 200 гр.
  • Нут – 200 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Зира молотая – 1 ч.л.
  • Куркума – 0,5 ч.л.
  • Корица молотая – 0,25 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Сумак молотый – 1 ст.л.
  • Тхина – 2 ст.л.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Оливковое масло – 4 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Семечки тыквенные – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты. Тыкву отмеряем в очищенном виде. Можно сразу разделать ее на кубики.

Хумус классический

Шаг 2.  Нут заранее вымачиваем в холодной воде. Можно вымачивать продукт ночь. Далее его отвариваем до готовности.

Хумус классический

Шаг 3. Кубики тыквы выкладываем в кастрюлю или сотейник, заливаем водой и отвариваем до готовности.

Хумус классический

Шаг 4. В чашу блендера выкладываем отварной нут, тыкву и зубчики чеснока. Измельчаем до однородности.

Хумус классический

Шаг 5. В отдельной посуде перемешиваем тхину с лимонным соком.

Хумус классический

Шаг 6. Полученную смесь переливаем в общую заготовку. Сюда же отправляем зиру, соль и остальные специи по списку. Измельчаем еще раз до полной однородности.

Хумус классический

Шаг 7. В полученную нежную массу вливаем оливковое масло и еще раз взбиваем.

Хумус классический

Шаг 8. Перед подачей украшаем тыквенными семечками. Дополнительно можно еще полить оливковым маслом.

Хумус классический

Шаг 9. Тыквенный хумус готов. Угощайтесь!

Хумус классический

Хумус с вялеными томатами

Хумус с вялеными томатами – это аппетитная закуска для вашего домашнего или праздничного стола. Подавайте угощение с хлебом и другими дополнениями по вкусу. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Нут сушеный – 700 гр.
  • Томаты вяленые – 150 гр.
  • Тахини – 100 гр.
  • Лимон – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Паприка сладкая копченая – 2 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец красный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На ночь нут заливаем холодной водой и таким образом вымачиваем его для разбухания.

Хумус классический

Шаг 2. Далее нут отвариваем на слабом огне около полутора часов. За 20 минут до готовности сюда же отправляем вариться лук и чеснок. Солим по вкусу и после отбрасываем на сито. Отвар оставляем в отдельной посуде.

Хумус классический

Шаг 3. Отварной нут перекладываем в чашу блендера. Сюда же отправляем вареную луковицу и чеснок.

Хумус классический

Шаг 4. Дополняем продукты тахини и вливаем немного отвара.

Хумус классический

Шаг 5. Затем отправляем вяленые томаты и добавляем пару столовых ложек масла, в котором эти томаты хранились.

Хумус классический

Шаг 6. Продавливаем сюда лимонный сок, также добавляем сушеные специи.

Хумус классический

Шаг 7. Перемалываем продукты в блендере до полной однородности.

Хумус классический

Шаг 8. Хумус с вялеными томатами готов. Можно пробовать!

Хумус классический

Свекольный хумус

Свекольный хумус отличается ярким вкусом и привлекательным внешним видом. Подавайте аппетитное угощение вместе с хлебом, сухариками и другими дополнениями. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Нут отварной – 200 гр.
  • Свекла отварная – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Тахини – 3 ст.л.
  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Тмин – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Чеснок – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нут заранее вымачиваем в воде и затем отвариваем до полной готовности около одного-двух часов. Солим по вкусу.

Хумус классический

Шаг 2. Отварной нут соединяем с кусочками отварной свеклы.

Хумус классический

Шаг 3. Сюда же продавливаем лимонный сок любым удобным способом.

Хумус классический

Шаг 4. Дополняем продукты тахини. Это такая кунжутная паста.

Хумус классический

Шаг 5. Вливаем оливковое масло, добавляем измельченный чеснок. Тмин обжариваем на сухой сковороде, растираем в ступке и также отправляем к продуктам.

Хумус классический

Шаг 6. Все ингредиенты перемалываем с помощью блендера до полной однородности. Регулируем соль по вкусу.

Хумус классический

Шаг 7. Свекольный хумус готов. Подавайте к столу!

Хумус классический

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