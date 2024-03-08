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Значительная экономия средств: возможно ли приготовить ванильный сахар дома

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Значительная экономия средств: возможно ли приготовить ванильный сахар дома

Ванильный сахар – особая добавка, которая может придать вашим блюдам неповторимый аромат и вкус. Изготавливается он путем смешивания сахара с эссенцией ванили.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот сладкий ингредиент часто используют в выпечке, десертах, кофе или чае. Он придает им дополнительную нотку сладости и аромата ванили. Благодаря своей универсальности и приятному вкусу ванильный сахар стал неотъемлемой составляющей многих кулинарных рецептов.

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Рецепт домашнего ванильного сахара

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Значительная экономия средств: возможно ли приготовить ванильный сахар дома

На кухне всегда будет ванильный сахар / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 1 банка с крышкой;
– 200 грамм мелкого сахара;
– 1 стручок ванили.

Приготовление:

  1. Насыпьте сахар в банку.
  2. Разрежьте стручок ванили вдоль острым ножом и извлеките семена ванили. Сделать это нужно очень осторожно.
  3. Стручок ванили разрежьте на две или три части.
  4. Вернитесь к банке с сахаром и всыпьте в нее «драгоценные» ванильные бобы вместе с кусочками тростника.
  5. Закройте банку и встряхните ее. Таким образом мы смешиваем фасоль и стручок ванили с сахаром.
  6. Оставьте банку на две недели, но не забывайте каждый день встряхивать банку, смешивая сахар с ванилином. Таким образом, сахар не слипается, но впитывает аромат ванили.

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