Значительная экономия средств: возможно ли приготовить ванильный сахар дома

Ванильный сахар – особая добавка, которая может придать вашим блюдам неповторимый аромат и вкус. Изготавливается он путем смешивания сахара с эссенцией ванили. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот сладкий ингредиент часто используют в выпечке, десертах, кофе или чае. Он придает им дополнительную нотку сладости и аромата ванили. Благодаря своей универсальности и приятному вкусу ванильный сахар стал неотъемлемой составляющей многих кулинарных рецептов. Интересно «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами Рецепт домашнего ванильного сахара Время: 20 минут

20 минут Порций: 4 На кухне всегда будет ванильный сахар / Фото unsplash Ингредиенты:

– 1 банка с крышкой;

– 200 грамм мелкого сахара;

– 1 стручок ванили. Приготовление: Насыпьте сахар в банку. Разрежьте стручок ванили вдоль острым ножом и извлеките семена ванили. Сделать это нужно очень осторожно. Стручок ванили разрежьте на две или три части. Вернитесь к банке с сахаром и всыпьте в нее «драгоценные» ванильные бобы вместе с кусочками тростника. Закройте банку и встряхните ее. Таким образом мы смешиваем фасоль и стручок ванили с сахаром. Оставьте банку на две недели, но не забывайте каждый день встряхивать банку, смешивая сахар с ванилином. Таким образом, сахар не слипается, но впитывает аромат ванили. Особенное украинское блюдо: как приготовить старинную пшенную кашу.