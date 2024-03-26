И мяса не надо: готовим постные рисовые тефтели с грибами

Постные блюда бывают очень вкусными. В частности, как эти рисовые тефтели с грибами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Можете также поэкспериментировать с составом. Добавьте к ним свои любимые ингредиенты. Стоит попробовать Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Постные тефтели с грибами Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 1 стакан риса;

– 2 стакана воды;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 500 граммов шампиньонов;

– соль, перец черный молотый по вкусу;

– 30 граммов муки;

– 40 миллилитров растительного масла. Для соуса:

– 250 граммов томатного соуса;

– 150 миллилитров воды;

– соль по вкусу. Приготовление: Рис залейте водой, посолите, доведите до кипения и варите на легком огне до готовности. Лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле, помешивая, в течение 2 минут. Добавьте натертую на крупную терку морковь, перемешайте и жарьте еще 2 минуты. Грибы нарежьте небольшими кубиками, добавьте к овощам и жарьте, помешивая, 7 минут. Посолите, поперчите и перемешайте. Готовый рис помните ложкой, добавьте зажарку и тщательно перемешайте. Сформируйте круглые тефтельки, запанируйте их в муке и выложите в форму для запекания. В томатный соус налейте воду, посолите, перемешайте и залейте этим соусом тефтели. Запекайте блюдо при температуре 200 градусов 25 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусные картофельные рулетики из лаваша.